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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cep telefonları daha hızlı şarj olabilecek; USB 3.0 teknolojisi ele geliyor

7 yıl
16,4b
1
17
Cep Telefonu Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cypress Semiconductor firması, akıllı telefonlar ve diğer el cihazları için dünyanın ilk USB 3.0 kontrolcüsünü duyurdu. West Bridge Benicia (CYB0263) kod adını taşıyan yeni çözüm, akıllı telefonlar için 5Gbps veri transfer hızı ve daha hızlı şarj olanağı tanıyor. Veri Transfer Motoru'na ve ses işlemleri için ARM9 çekirdeğine sahip olan yeni çözüm, çoklu ortam yanyükleri için 200MB/saniye aktarım hızı sağlayabiliyor. Yeni yonga hızla ilgilenmeyen kullanıcılar içinse daha iyi güç yönetimi ve daha hızlı şarj (USB 2.0'ın yarısı kadar sürede) anlamına geliyor.
Cypress Semiconductor firmasının açıklamasına göre West Bridge Benicia (CYB0263) USB 3.0 kontrolcüsü, yüksek seviyede optimizasyon içeren veri transferi yükleme motoru ile geliyor ve bu sayede mobil cihazlara iki kat daha fazla IOPS performansı getiriyor. İkinci nesil SLIM (Bağımsız Çoklu Ortam Kaynaklarıyla Gerçek Zamanlı Bağlantı) teknolojisiyle donatılan kontrolcü, kullanılacağı cihaz ya da telefonun uygulama işlemcisi, belleği ve çevrebirimleri arasında çoklu, bloklanmamış yollar sağlayarak yüksek performans sunabiliyor.
Telefonların açılış sürelerine, sayfa yükleme hızlarına, uygulama geçişlerine ve yoğun bellek erişimi gerektiren diğer uygulamalarda ciddi performans artışı sağlayacağı öne sürülen yeni yonga, konfigüre edilebilir ARM9 çekirdeğini düşük güç tüketimli ses işlemcisi olarak kullandırabiliyor. Üretici firmadan Dinesh Ramanthan konuyla ilgili açıklamasında , "USB 3.0 performansını mobil alana ilk getiren firma olduğumuz için çok mutluyuz. Hali hazırda telefon ve tablet üreticileriyle birlikte çalışıyoruz." dedi.
Bazı üreticilere örnekleri giden  CYWB0263 yongası Eylül ayıında üretime girecek. 

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Xagdas 7 yıl
Thunderbolt ile hem data hem görüntü ve ses aktarabiliyorsunuz.
Aşağıdaki fotoğrafa bakarsanız Apple'ın kendi yayınladığı fotoğraftır. Artık bu DVI+USB kablo giderek sadece thunderbolt lu tek kablo gelecek.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

inceleyin apple.com/...
1 Yanıt Yanıtla
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Klasör.:X:. 7 yıl Xagdas
Cagdas dv6196

Thunderbolt ile hem data hem görüntü ve ses aktarabiliyorsunuz.
Aşağıdaki fotoğrafa bakarsanız Apple'ın kendi yayınladığı fotoğraftır. Artık bu DVI+USB kablo giderek sadece thunderbolt lu tek kablo gelecek.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

inceleyin
apple.com/...


saçma bir düşünce

usbde de hem görütü hem ses aktarabiliyor.dahili hoperlor + video yani ses +video.Sanki farklı şeymiş gibi konuşuyorsunuz.hatta sadece usbden çalışan monitor bile var.
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arel.gr 7 yıl
kımyasal
Hayda daha yenı S2 aldık gardaşş

ve almak niyetindeyizde!
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northernlights 7 yıl
Acilen gelmesi lazım bu teknoloji telefonlara şarj dayanmıyor zaten.
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Tanarri 7 yıl
akakivanc
Orijinalden alıntı: Cagdas dv6196Madem öyle o zaman iPhone iPad e Thunderbolt koysunlar, daha da kısa sürede olsun ;))
usta thunderbolt fena fikir degil aslında yaygınlasırsa usbden daa basarılı olacagı kesinthunderbolt goruntu aktarabiliyomu?

bildim kadarı ile bu teknoloji sadece veri aktarımı içinde değil görüntü ses içinde kulanılıcaktı yani 'all in one'
hepsini bi arada toplayarak tek bi kablo ile her işi haledebilinicekti diye hatırlıyorum ayrıca bu habere pek bi anlam getiremedim bir iki ufak ayrıntı dışında çokda bişi katmamışlar zaten usb3.0 ilk çıktığında veri transferi yanında en önemli özeliği taşına bilir cihazları hızlı sarj edebilmesiydi ki bence çok gereksiz yavaş olsun sağlam olsun

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cbenlidayi 7 yıl
thunderboltta veri ışık demetleri halinde iletldigi için şarz etmek pek mumkün degil
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akakivanc 7 yıl
Cagdas dv6196
Madem öyle o zaman iPhone iPad e Thunderbolt koysunlar, daha da kısa sürede olsun ;))

usta thunderbolt fena fikir degil aslında yaygınlasırsa usbden daa basarılı olacagı kesin
thunderbolt goruntu aktarabiliyomu?
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Klasör.:X:. 7 yıl
nokia telefonumla kablo ile 1mb/sn hıza ulaşabiliyorum max.Bu nla bi kaç mb olur galiba
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positroN 7 yıl
ses isleme olayina girmeselermis keske.
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Xagdas 7 yıl
Madem öyle o zaman iPhone iPad 'e Thunderbolt koysunlar, daha da kısa sürede olsun ;))
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Kissed by Fire 7 yıl

Cagdas dv6196

Madem öyle o zaman iPhone iPad 'e Thunderbolt koysunlar, daha da kısa sürede olsun ;))


Iphone 6ya koyarlar rahat ol.
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ZiveR 7 yıl

Cagdas dv6196

Madem öyle o zaman iPhone iPad 'e Thunderbolt koysunlar, daha da kısa sürede olsun ;))


Apple'ın Thunderbolt'u ciddi şekilde düşündüğü soyleniyor fakat yaygın olmadıgı için kısa vadede gelicek gibi durmuyor. Bana kalırsa bu tarz birşeyi 2013 yılında gerçekleştirebilirler.
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neXXen 7 yıl
Çok yararlı bir teknoloji olacağı kesin
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kımyasal 7 yıl
Hayda daha yenı S2 aldık gardaşş
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