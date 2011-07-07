Cep telefonları daha hızlı şarj olabilecek; USB 3.0 teknolojisi ele geliyor

Cypress Semiconductor firması, akıllı telefonlar ve diğer el cihazları için dünyanın ilk USB 3.0 kontrolcüsünü duyurdu. West Bridge Benicia (CYB0263) kod adını taşıyan yeni çözüm, akıllı telefonlar için 5Gbps veri transfer hızı ve daha hızlı şarj olanağı tanıyor. Veri Transfer Motoru'na ve ses işlemleri için ARM9 çekirdeğine sahip olan yeni çözüm, çoklu ortam yanyükleri için 200MB/saniye aktarım hızı sağlayabiliyor. Yeni yonga hızla ilgilenmeyen kullanıcılar içinse daha iyi güç yönetimi ve daha hızlı şarj (USB 2.0'ın yarısı kadar sürede) anlamına geliyor.

Cypress Semiconductor firmasının açıklamasına göre West Bridge Benicia (CYB0263) USB 3.0 kontrolcüsü, yüksek seviyede optimizasyon içeren veri transferi yükleme motoru ile geliyor ve bu sayede mobil cihazlara iki kat daha fazla IOPS performansı getiriyor. İkinci nesil SLIM (Bağımsız Çoklu Ortam Kaynaklarıyla Gerçek Zamanlı Bağlantı) teknolojisiyle donatılan kontrolcü, kullanılacağı cihaz ya da telefonun uygulama işlemcisi, belleği ve çevrebirimleri arasında çoklu, bloklanmamış yollar sağlayarak yüksek performans sunabiliyor.

Telefonların açılış sürelerine, sayfa yükleme hızlarına, uygulama geçişlerine ve yoğun bellek erişimi gerektiren diğer uygulamalarda ciddi performans artışı sağlayacağı öne sürülen yeni yonga, konfigüre edilebilir ARM9 çekirdeğini düşük güç tüketimli ses işlemcisi olarak kullandırabiliyor. Üretici firmadan Dinesh Ramanthan konuyla ilgili açıklamasında , "USB 3.0 performansını mobil alana ilk getiren firma olduğumuz için çok mutluyuz. Hali hazırda telefon ve tablet üreticileriyle birlikte çalışıyoruz." dedi.

Bazı üreticilere örnekleri giden CYWB0263 yongası Eylül ayıında üretime girecek.