Cepte taşınabilir en güçlü bilgisayar : Tango PC

Tüketicilerin hem işyerinde hem de evinde bilgisayar bulundurma zorunluluğundan yola çıkan Tango PC projesi, bir oyun bilgisayarı kadar güçlü ancak cepte taşınabilecek kadar da küçük barebone tarzında bir sistem geliştirmeyi başardı.





NASA'nın uzay roketlerinde kullandığı teknolojiden esinlenen Tango PC, hiçbir soğutma sistemine yer vermiyor ve böylece çok küçük bir yapıya kavuşuyor. Ancak bu kadar gücü karşılayacak soğutma ihtiyacını ise patent bekleyen teknolojileri sayesinde giderebiliyor.





Tango PC barebone yapıda 2.0GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli AMD A6-5200 yongaseti, Radeon HD8400 grafik birimi, 8GB'a kadar tek SODIMM DDR3 RAM slotu, 1TB'a kadar SATA 3 mSATA SSD soketi ve seçilebilir işletim sistemi sunuyor. Tango PC 125mm X 80mm X 13.5mm ölçülerine sahip. Bu haliyle cihazın hiçbir işe yaramadığını belirtmek gerek.





Asıl sihir ise beraberinde gelen dock ünitesinde. Bu ünitede soğutma sistemi, güç ünitesi, HDMI, USB 3.0, WiFi, USB 2.0, priz bağlantısı gibi diğer tüm özellikler bulunuyor. Tango PC ünitesini docka yerleştirdiğinizde güçlü bir sistem sizi bekliyor.





Indiegogo üzerinde gerekli bağışın üç katını toplayarak gerçekleşme imkanı bulan Tango PC, destekçilere dağıtıma başladı. Sadece işlemci barındıran bilgisayar ve dock ünitesi 279$ başlangıç fiyatına sahip. Donanım seçimine göre fiyat değişiyor.

Dock ünitesi ise yaklaşık 85$ fiyat etiketine sahip. Kaba bir hesapla 440$ ödeyerek 32GB SSD, Windows 7 ve 4GB RAM taşıyan Tango PC ile iki adet dock ünitesi sahibi olabiliyorsunuz. Böylece hem evde hem işyerinde bilgisayar ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz. Tango PC bu açıdan yeni gelişmelere kapı açmak niyetinde olduğunu belirtiyor.





https://www.indiegogo.com/projects/tango-super-pc-worlds-most-powerful-pocketable-gameable-officeable-pc