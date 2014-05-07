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Cepte taşınabilir en güçlü bilgisayar : Tango PC

5 yıl
418
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13
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Cepte taşınabilir en güçlü bilgisayar : Tango PC
Tüketicilerin hem işyerinde hem de evinde bilgisayar bulundurma zorunluluğundan yola çıkan Tango PC projesi, bir oyun bilgisayarı kadar güçlü ancak cepte taşınabilecek kadar da küçük barebone tarzında bir sistem geliştirmeyi başardı.

NASA'nın uzay roketlerinde kullandığı teknolojiden esinlenen Tango PC, hiçbir soğutma sistemine yer vermiyor ve böylece çok küçük bir yapıya kavuşuyor. Ancak bu kadar gücü karşılayacak soğutma ihtiyacını ise patent bekleyen teknolojileri sayesinde giderebiliyor. 

Tango PC barebone yapıda 2.0GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli AMD A6-5200 yongaseti, Radeon HD8400 grafik birimi, 8GB'a kadar tek SODIMM DDR3 RAM slotu, 1TB'a kadar SATA 3 mSATA SSD soketi ve seçilebilir işletim sistemi sunuyor. Tango PC 125mm X 80mm X 13.5mm ölçülerine sahip. Bu haliyle cihazın hiçbir işe yaramadığını belirtmek gerek.

Asıl sihir ise beraberinde gelen dock ünitesinde. Bu ünitede soğutma sistemi, güç ünitesi, HDMI, USB 3.0, WiFi, USB 2.0, priz bağlantısı gibi diğer tüm özellikler bulunuyor. Tango PC ünitesini docka yerleştirdiğinizde güçlü bir sistem sizi bekliyor. 

Indiegogo üzerinde gerekli bağışın üç katını toplayarak gerçekleşme imkanı bulan Tango PC, destekçilere dağıtıma başladı. Sadece işlemci barındıran bilgisayar ve dock ünitesi 279$ başlangıç fiyatına sahip. Donanım seçimine göre fiyat değişiyor.
Dock ünitesi ise yaklaşık 85$ fiyat etiketine sahip. Kaba bir hesapla 440$ ödeyerek 32GB SSD, Windows 7 ve 4GB RAM taşıyan Tango PC ile iki adet dock ünitesi sahibi olabiliyorsunuz. Böylece hem evde hem işyerinde bilgisayar ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz. Tango PC bu açıdan yeni gelişmelere kapı açmak niyetinde olduğunu belirtiyor. 
Cepte taşınabilir en güçlü bilgisayar : Tango PC


https://www.indiegogo.com/projects/tango-super-pc-worlds-most-powerful-pocketable-gameable-officeable-pc Yorum Yaz
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Antiocheia 5 yıl en beğenilen
Müthiş bir haber umarım devamı gelir ve bu cihazı Türkiyedede aynı fiyat ile görürüz.
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ecs_elite_group 5 yıl
Bu platformun çok ciddi geleceği olduğunu düşünüyorum.
Biraz uçuk olacak belki ama;
İleride dockları kullanmak yerine monitörlere slotlu yapı yapılıp standart haline gelirse direk monitöre takarak kullanılması çok müthiş olur.
usb bellek taşır gibi komple kendi bilgisayarını yanında sürekli taşıyabilmek efsanevi bir olay.
bunlar olana kadar linux usb devam :)
Bu platformun çok ciddi geleceği olduğunu düşünüyorum.Biraz uçuk olacak belki ama;İleride dockları kullanmak yerine monitörlere slotlu yapı yapılıp sta...
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Yanıtla +5
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Morphinz 5 yıl
Bildiğin kasetli Ateri'lere dönmüş ya la bilgisayar.
APU sistem kuranların tercih etmesi gayet sağlıklı olur. Daha az enerji tüketimi ve boyut açısından çok iyi bence.
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SteveMeade 5 yıl
Bize 1.500 liranın altında gelmez gibi, fikir çok güzel
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darkaura 5 yıl
basta bende heyecanlandim ama sonradan docku gorunce heyacanim kacti. dockuda eklediginizde o boyutta benzer gucte pcler zaten var. dock standartlassa her yerde olsa guzel olurdu ama oda buyuk bir firmadan cikmadikca zor.
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OgrenciPasosu 5 yıl
Mac ve iPadleri gördükten sonra kocaman kasaları kullanmak bana aşırı saçma geliyor zaten.
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mesincır 5 yıl
Dock ünitesi saçma. Birleşik olsun, boyutları yaklaşık 165mm X 140mm X 25mm olur yine taşınabilir. Cebe sığması şart mı. Hem de tek parça. Sorun güç kaynağı oluyor. Bu durumda dock yerine iki veya daha fazla güç kaynağı almak gerekecek. Ürünün tanıtımında adaptör tabii ki gösterilmiyor.
PC Size..........125mm X 82mm X 13.5mm
DockPort Size....165mm X 130mm X 22mm
tangopc.com/...
Son olarak bu konu zaten daha önceden verilmişti
25 Ocak 2014; 13:19:20 ........... forum.donanimhaber.com/...
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Recharged 5 yıl
Çok güzel bir atılım. Ben hızla yayılacağını düşünüyorum.
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Gece772 5 yıl
Tango PC 125mm X 80mm X 13.5mm ölçülerine sahip. Bu haliyle cihazın hiçbir işe yaramadığını belirtmek gerek. hımm
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Captain_Ivy 5 yıl
Masa üstü pc'lerin sonu mu geliyor? Millet çift fanlı soğutmalı vs ekran kartlarına binlerce lira para yatırıyor oysa ki. Bakalım daha neler görücez...
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ardarda45 5 yıl
ağzım açık okudum haberi ama tabi bir görmek lazım
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ecs_elite_group 5 yıl
Bu platformun çok ciddi geleceği olduğunu düşünüyorum.
Biraz uçuk olacak belki ama;
İleride dockları kullanmak yerine monitörlere slotlu yapı yapılıp standart haline gelirse direk monitöre takarak kullanılması çok müthiş olur.
usb bellek taşır gibi komple kendi bilgisayarını yanında sürekli taşıyabilmek efsanevi bir olay.
bunlar olana kadar linux usb devam :)
Yanıtla +5
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Antiocheia 5 yıl en beğenilen
Müthiş bir haber umarım devamı gelir ve bu cihazı Türkiyedede aynı fiyat ile görürüz.
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kurgusuz 5 yıl
adamlar güçücük seye 4 gb ram yapmislar. Benim bilgisayarim da 2 gb ram var vay anasını.
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