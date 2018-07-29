Çermikspor, transfer etttiği Kolombiyalı futbolcularla Google Translate ile anlaşıyor

Teknolojinin her alanda işimize yaradığının adeta bir göstergesi olan bir haberle karşınızdayız. Diyarbakır'ın ilçe takımı olan ve Süper Amatör Lig'de mücadele eden Çermikspor, Kolombiya'dan transfer ettiği oyuncularla, kulüpte İspanyolca bilen olmadığı için Google Translate ile anlaşıyor.

İlçede İspanyolca bilen tercüman yok

Kolombiya Genç Milli Takımı'nda oynayan 21 yaşındaki Luis Alberto ve 22 yaşındaki Diego Alejandro'yu transfer eden Çermikspor yöneticileri, ilçede İspanyolca bilen tercüman olmadığı için futbolcularla akıllı telefonlarına indirdikleri Google Translate uygulaması ile anlaşıyorlar.

Çermikspor ve ilçe ile ilgili bilgileri futbolculara Google Translate ile anlatan yöneticiler, bu esnada jest ve mimiklerini de kullanarak iletişimi daha etkili bir hale getirmeye çalışıyorlar. Kulübün önümüzdeki günlerde işe, İspanyolca bilen bir tercüman alıp almayacağı ise şimdilik bilinmiyor.