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Çermikspor, transfer etttiği Kolombiyalı futbolcularla Google Translate ile anlaşıyor

Diyarbakır'ın ilçe takımlarından Çermikspor çok ilginç bir olayla gündeme geldi. Kulüp yöneticileri Kolombiya'dan transfer ettikleri oyuncularla Google Translate ile anlaşıyor.
9 ay
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Teknolojinin her alanda işimize yaradığının adeta bir göstergesi olan bir haberle karşınızdayız. Diyarbakır'ın ilçe takımı olan ve Süper Amatör Lig'de mücadele eden Çermikspor, Kolombiya'dan transfer ettiği oyuncularla, kulüpte İspanyolca bilen olmadığı için Google Translate ile anlaşıyor.

İlçede İspanyolca bilen tercüman yok

Kolombiya Genç Milli Takımı'nda oynayan 21 yaşındaki Luis Alberto ve 22 yaşındaki Diego Alejandro'yu transfer eden Çermikspor yöneticileri, ilçede İspanyolca bilen tercüman olmadığı için futbolcularla akıllı telefonlarına indirdikleri Google Translate uygulaması ile anlaşıyorlar.
Çermikspor ve ilçe ile ilgili bilgileri futbolculara Google Translate ile anlatan yöneticiler, bu esnada jest ve mimiklerini de kullanarak iletişimi daha etkili bir hale getirmeye çalışıyorlar. Kulübün önümüzdeki günlerde işe, İspanyolca bilen bir tercüman alıp almayacağı ise şimdilik bilinmiyor.
 

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Darkstrom 9 ay en beğenilen
Fazla güvenmesinler vallahi diplomatik kriz çıkar.
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ozmenakif 9 ay
Kolombiya'dan futbolcu transfer edebilmişler de, İspanyolca bilen bir adamı Türkiye'deki başka illerden transfer edememişler mi? Ölücülük var bence işin içinde. Beleş translate
Kolombiya'dan futbolcu transfer edebilmişler de, İspanyolca bilen bir adamı Türkiye'deki başka illerden transfer edememişler mi? Ölücülük var bence işin içinde....
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sametsale 9 ay
Gülmekten kırıldım abi ya :D
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inonu88 9 ay
Gencecik adamlar bi zahmet ingilizce bilmiyosa dunyanin obur ucuna transfer olmasalarmis sonucta amator topcu. Egitim onemli iste.
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EneRGy. 9 ay
"He, bizde böyle, burada böyle " diyerek olayı özetlemiş arka fondaki dayımız
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Omisis046 9 ay
Hemen g. translateyi sabota edip çeviriye küfür filan önerelim.
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sniper23 9 ay
Türkiye'de adam yok mu ki bu küçük takımlar yurtdışından adam alıyor?
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Omisis046 9 ay sniper23
sniper23
Türkiye'de adam yok mu ki bu küçük takımlar yurtdışından adam alıyor?

Ufak takımlarımız bile yurtdışından adam alıcak kadar zenginleşmiş hüloğğ
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umtkrhn 9 ay
bu habere sırf yorumlarda ne yazılmış diye girdim, en çok beğenilen yoruma bakıyorum da, forumu kimler ele geçirmiş
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Haplo 9 ay
Siz de 2si1'i izleseydiniz yapay zekanın gelişimiyle ilk işsiz kalacakların tercümanlar ile call center çalışanları olacağını bilirdiniz.
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Jeopol 9 ay
Adamlar google translate ile viral reklam anlasmasi yapmis
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Silver_Code 9 ay
Yazık be adamlar kolombiyadan buraya kariyer için geldik ileride daha büyük kulüplere transfer olacağız diye heves edip gelmişler bi bakıyosun adamlar kahvede çay içiyorlar içlerinden eminim "nasıl bi ortama düştük abi" lafları geçiyordur.
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ozmenakif 9 ay
Kolombiya'dan futbolcu transfer edebilmişler de, İspanyolca bilen bir adamı Türkiye'deki başka illerden transfer edememişler mi? Ölücülük var bence işin içinde. Beleş translate
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interwap 9 ay
Teknolojisi dibine kadar kullanıyorlar.
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