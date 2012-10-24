Çevrimiçi müzik hizmeti Rara, iOS ve Windows 8 için de geliyor





Belirli aylık ücretlerle çevrimiçi olarak sınırsız müzik arşivi sunan hizmetler, giderek popülerleşiyor. Rdio gibi ABD'li hizmetlerin yanında Spotify ve Deezer gibi Avrupa'dan da sıkı rakipler var. İngiliz Rara ise sektörde iddialı olmak isteyen diğer bir hizmet.





Geçen yılın sonlarında sektöre giren hizmet web ve Android üzerinden erişime olanak tanıyordu. Yeni güncelleme ile web tecrübesi geliştirildi ve yeni bir Android widget'ı eklendi. Ayrıca AirPlay uyumlu bir iOS uygulaması yayınlanırken ve Windows 8 yazılımı da 26 Ekim itibariyle indirilebilir olacak.





Hizmette ilk üç ay aylık 1.99 Avro/$ karşılığında mobil platformalrdan sınırsız olarak 18 milyon parça dinlenebiliyor. Sonrasında ise aylık 10 Avro/$ olarak devam ediyor. Web üzerinden ise ilk üç ay aylık 1 Avro/$ iken sonrasında 5 Avro/$ olarak ücretlendiriliyor. Uygulama Brezilya, Hong Kong, Tayvan, Malezya, Güney Afrika ve Portekiz ülkelerine de açıldı. Toplamda 27 ülke kapsama alanına girdi.





Lenovo ile yapılan işbirliği ile de Lenovo ve Medion markasını taşıyan Android ve Windows 8 ürünlerinden Rara önyüklü olarak tüketiciye sunulacak.





Rara'nın hedefi yıl sonuna kadar daha fazla ülkeyi kapsama alanına almak.