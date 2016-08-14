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Championship Manager 17 ile efsane olun

Square-Enix, geçen yıl indirmeye sunduğu Championship Manager: All-Stars adındaki menajerlik oyunundan sonra, şimdi de Championship Manager 17 ile karşımızda.
2 yıl
30b
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18
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Menajerlik oyunları, masaüstünde olduğu kadar mobilde de ilgi görüyor. Square-Enix, geçen yıl indirmeye sunduğu All-Stars adındaki menajerlik oyunundan sonra, şimdi de Championship Manager 17 ile karşımızda.

12 ülkede 25 lig ve 450 takımın lisansını alan CM 17, uzun soluklu bir maceranın kapılarını açıyor. Tottenham Hotspur menajeri Mauricio Pochettino’yu kapağına taşıyan oyun, sıfırdan başladığınız kariyerinizde efsane olma imkanını sunuyor.

Ayrıca Bkz. "Eskrim heyecanı mobilde yaşanıyor"

Daha kolay ve sade bir arayüze sahip olan oyunda, takımınızı en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyorsunuz. Maçlar kazandıkça yönetimin ve taraftarın desteğini arttırırken, elde ettiğiniz gelirlerle de yeni oyuncular transfer ediyor veya antrenörler ediniyorsunuz.

Takımın her ayrıntısını düşünmek zorunda olduğunuz CM 17, ülkemizden de Süper Lig ve PTT 1. Lig takımlarını seçebilmenizi sağlıyor. İlk etapta küçük takımlarla başlayabildiğinizi ve rozetler kazanmadan büyük takımları alamadığınızı belirtelim. Oyun ücretsiz.

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gkhnkrts7 1 yıl
Bir türlü bu oyunu sevip oynayamadım. Takımdaki herkes üst düzey oyuncu, herkes 99 olsa da sürekli mağlubiyet sonrası sildim gitti..
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DH Misafiri 1 yıl
Merhaba ben 12 sezon oynayip oyun yuzunden kariyeri cop olan kisi :D.
Birinci sezona las palmasla basladim. Arkadasimin tavsiyeleri uzerine bazi futbolculari kiralayarak ilerledim ve o sezon 1 puan farkla avrupaya gidemedik.
İkinci sezonda da ayni isimleri aramiza kattik ve bu sezonda sondan onceki macta barcelonayla oynadik. 2-0 ondeyken 85te maci 3-2 yaptilar ve avrupaya gittik.
Ucuncu sezonda gayet iyi gidiyorduk avrupada da iyiydik gruptan ciktik. Fakaaaat kariyer bazi sebeplerden oturu gitti :D.
Hemen oyunu tablete kurup burnleyi sectim. Daha ilk sezondayken 30.maca kadar lider giderken sonradan avrupa potasindan dusmek uzereydik. Fakat bi sekilde şlye hak kazandik.
Daha sonra 4sezon oynadim neler oldu pek hatirlamiyorum ama avrupa liginde yari finalde bir portekiz ekibine elendik.
Sonraki sezon sldeydik barcelona ve feyenoord gruptan cikti biz ucuncu olarak elendik. Daha sonra yonetime sampiyonlar ligine gidemiyosak ben yok dedim ve feyenoorda gittim. Son 16da barcelonayi eledik. Ceyrek finalde rakibimiz tanidikti. Fenerbahce. Ve elendik. O mactan sonra hatayspora gittim fakat kariyer tabletin arizalanmasi uzerine gitti :D
Ve bundan bir sure sonra oyunu telefonuma kurdum ve bursasporu sectim bu sefer.
Birinci sezonda fenerbahceyle buyuk sampiyonluk yarisi verdik ama bir puan farkla ikinci olduk. Ama tesellimiz sampiyonlar ligine hak kazanmis olmamizdi.
İkinci sezonda sampiyonlar ligine abandigimiz icin ligte geri kaldik ve ilk bese giremedik. Ama avrupada gruptan cikmanin esigine geldik fakat grupta mucadele verdigimiz takimlar bizi patates etti. Barcelona ve juventus. Juventusun bir puan gerisinde sampiyonlar liginden elendik.
Ucuncu sezonda kadromuzu gabriel jesus ve alex iwobi transferleriyle guclendirdik ve ligi sampiyon noktaladik.
Dorduncu sezonda her kulvarda kafa atmak istiyorduk o yuzden sezon basinda kadromuza emre moru kattik sl grubunda ilk uc macta sifir cekince ben dahil herkeste burukluk vardi ama son uc macta dokuz puan almamiz bizi kurtardi. Son 16da rakibimiz zenitti ama ondan once(devre arasi) altyapidan cikan futbolculari sattim kulube gelen parayla bursaya jonathan tahi ve jan oblagi getirdim sirasiyla zeniti ve bilbaoyu gecip yari finalde bayern munihle eslestik. İki macta toplam sekiz gol yiyerek avrupa maceramizi sonlandirdik. Sene sonu antrenorluk rozeti kazandigim icin yeni maceralar pesinde kostum.
Besinci sezonda tercihim manchester united oldu. Tam dort sezon ardarda lig ve kupa sampiyonu olduk. Manuda dorduncu sezonumda 89 ovr bir takim yaratmisken artik final yapmanin yeri geldi dedim ve sl lig kupa uclemesi yaparak uc kupayla manudan ayrildik.
Dokuzuncu sezonda tercihim size biraz garip gelebilir ama manisaspor oldu. Pttde oynuyorduk hedefimiz ligte ilk dokuz uc sene icinde super ligti. İlk sene dorduncu olup playoff oynadik ve 1461e kaybettik.
Onuncu sezonda cekismeli gecen bir sezonda sampiyon olduk. Ve ust sezonda baskanin bana soyledigi sey beni sok etti.
On birinci sezonda baskan beklenti olarak ilk dokuz, uc yil icinde avrupa ligi dedi. Gozlerim faltasina dondu. Super ligte her takim 75 ovr iken biz 60 ovr yiz ve ilk on dedi baskan. 10 mac kadar oynadiktan sonra baya cildirdim ve devre arasinda psgye transfer oldum. Psgyi geldigim gibi sampiyon yaptim.
Bes sezon mucadele pariste mucadele verdigimizde dort lig sampiyonlugu bir kupa uc kere kupa finali gorduk. Her sl maceramizda cfinale kaldik daha yukari cikamadik.
Pariste besinci sezonumuzdayken devre arasinda manchester unitedin hoca aradigini gorunce hemen basvuru yaptim ve manunun basina gectim. Sampiyonlar liginde finalde fenerbahceye 3-0 kaybettik. Ligtede sacma skorlar alip besinci olup avrupa ligine kaldik.
Daha sonra neler oldugunu yazmayi dusunuyorum. Okuyan varsa tesekkur ederim :)
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DH Misafiri 1 yıl
Herkes kariyerini yazmış bende yazıyım dedim :D
Oyunu ilk yüklediğimde kafamda türk talımı seçmek vardı önceden oynadığım için rozet vs biliyorum yani. Başakşehir seçicektim baktım herkes seçiyor dedim bi farkımız olsun.
Oyunda en yüksek 69 ovr takım seçilebildiğinden alman ikinci liginden nürnberge gittim. Pek transferde yapmamıştım ama ilk sezonu çok çekişmeli bi şekilde şampiyon bitirdik kupadada şanssız bi şekilde finalde kaybettik.
İkinci sezonumuzda kulübe para gelmeye başlayınca geleceğe yatırım yapmaya başladım. Yani 19 yaş 70 güç civarı oyuncularla donattım takımı. Takımda tecrübe eksik olduğu için 17 maçta 15 puan gibi bi başarı yakalamıştık :D. Sonradan ne hikmetse bi çıkış yakaladık ligin son maçında leverkuseni yenip ligi 5. bitirdik ve avrupa ligine hak kazandık. Kupada ise çeyrek finalde elendik.
Üçüncü sezondada yine akademi takımı olarak devam ettik. (ama benden sonra faydasını çok gördüler hatta o ki 2026 yılında şampiyonlar liginde şampiyonluk gördüler.) yine önceki sezon gibi küme düşmeye yakın oynadık sonradan hafif bi yükseliş ama 10.lukta takıldık hedef ilk 9du kovuldum avrupada grupta 6 maçta 2 puan aldık kupada ikinci turda elendik. Açıkçası baştan çok üzüldüm ama iş ilanlarında sivası görene kadar.
Dördüncü sezonda sivasa geçtim. Takım süper lige çıkabilmiş ama tutunamamıştı. Transfer yapmazsan tabi duramazsın :). İlk olarak kiralık listesine baktım arda turan vardı çok mutlu oldum nedense, teklif yaptm kabul ettiler daha sonra birkaç isim daha kiraladım pttde rahat bi şampiyonluk aldık.
Beşinci sezonda scoutumuzun önerileriyle ilerledik ki pek bütçe yoktu sadece bir transfer yapabildik ama neyse :D . Şampiyonluğa oynadık ama ligi 4. tamamladık. Kupada hatırlamıyorum sanırım kazanamamıştık.
Altıncı sezon için tüm yönetim taraftarlar herkes heyecanlıydı çünkü uzun yılların ardından avrupa ligindeydik. Öncelikle ligte şampiyonluğu iki maç önce garantiledik. Avrupada ise gruplarda milan benfica lokomotiv moskova vardı. Milan rahat birinci çıkmıştı bizde benficayla aynı puandaydık ve averajla ikinci olmuştuk. Son 16da krasnodarı çfinalde hellas veronayı eledik. Yarı finalde kimi eledik hatırlamıyorum ama finalde m.citye 90+2 de 2-1 yenildik çok sinirlenmiştim lig şampiyonu olduk kupayı da finalde kaybettik. Bu sezon ki kadro i.hizliresim.com/...
Yedinci sezon için iş ilanlarından takım arıyordum ve portoyu buldum aman yarabbim efsane bi takımdı ve bütçeside vardı daha da geliştirilebilecek bi takımdı hemen gittim. Benden önceki menajer portoyu avrupaya sokamadığı için sadece lig ve kupada oynadık onlarıda şampiyon bitirdik.
Sekizinci sezon kadro daha da güçlendi portekizde durdurabilen olmadı lig kupa şampiyon bitirdik ama nedense şampiyonlar liginde gruptan zar zor çıktık son 16da da iyi tokatladılar.
Dokuzuncu sezonda artık dünyanın en iyi takımı olmuştuk. Lig kupa ve şl şampiyonluğu yaptık çok mutlu olmuştum. Kadronun linkini bırakıyorum. i.hizliresim.com/...
Onuncu sezon için yine takım aradım. Hedefim küme düşmemek için oynayan bi takımdı. Ve premier ligten leicesterı seçtim. Bütçeleri 75m euroydu cm parasıyla 250m euro yaptım. İlk başlangıç için çok iyi bir paraydı. Ligte baya zorlanarak 10. Olduk fakat kupada şampiyon olarak avrupa hakkı kazandık.
On birinci sezon ligte en iyi takımlardan olduk ama 4.bitirdik kupada ikinci olduk ama avrupa liginde noldu hatırlamıyorum sanırsam gruptan çıkmışızdır.
On ikinci sezonda ne olduysa oldu juventusa geçtim transferlere başlayacaktım ama oyun buga girdi kariyer çöp oldu zamanı ilerletmeye basıyorum ilerlemiyodu çok gıcık oldum. Şimdi ise las palmasla yeni maceralara atılma peşindeyim. Buraya kadar okuduysanız çok teşekkür ederim.
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Cyblo 2 yıl
OSM oynamıştım. Bir sonraki sezon sıfırlandığını görünce bırakmıştım. IOS üzerinden oynuyorum. Amacım Galatasaray ı çalıştırmaktı fakat seçemedim. Başakşehiri aldım. 4-2-3-1 taktiğini hiç değiştirmeden takımı ona eğiterek başladım. ilk sezon birkaç oyuncu kiraladım. Şampiyon oldum. TR kupasını aldım. Avrupadan yarı finalde elendim. Tüm kazandığım menajer paralarını takımın en genç forveti cikalleshi ye yatırdım. onu 97 ye çıkardıktan sonra cengize yatırdım. Genelde genç oyuncular ve uzun 5 sezon sözleşmeler yaptım. Sonraki gelirleri Volkan Babacana yatırdım.2 sezon tüm kupaları aldım. Her sezon tüm transfer bütçesini tek oyuncuya yatırdım. forvetim senede 90 gol atıyor :)
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DH Misafiri 2 yıl
TAKTIK MAKTIK YOK BAM BAM BAM
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DH Misafiri 2 yıl
Ya arkadaş bu rozeti nasıl alıcam bilen varsa söylesin Almanya 1 lig de ingolstad ile oynuyorum bi şikayetim Yok ama bu devran böyle sürüp gitmez
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berkwinchester 2 yıl
Uygulama gorselindeki menajer tanidik birisi mi?
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gkhnkrts7 2 yıl
Evet hakkaten efsane oluyorum. Dünyanın en gerizekâlıca hazırlanmış menejerlik oyunu. Takımın yeteneği bu durumda
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
ancak daha galibiyet yüzü görmedi ve her maç ya birisi sakatlanıyor ya da kırmızı kart görüyor. Sahaya değil hakim olmak alıp eve götürmüşüm, o derece oynamışım, ki bu da maçlardan bi foto
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
ona rağmen sürekli her maç yeniliyorum. Kim hazırladıysa tebrikler.!!
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DH Misafiri 2 yıl
Antalyaspor'u aldım ilk senede büyük takımlardan oyuncular kiraladım ignacio gibi afellay ı bonservis ile aldım ilk senemde şampiyon oldum ikinci sezon bonservisini aldım ignacio nun Madrid den majoral i kiraladım şl de şampiyon ligde kupada şampiyon oldum antrönerlik rozetini neye göre veriyorlar dünya klübü yaptım Antalya'yı önüne gelene 4-5 atıyorum
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DH Misafiri 2 yıl
ben fenerbahçeliyim, amacım fenerbahçeyi yönetmek dünya devi yapmaktı. bunun için büyük takımları çalıştırmak için rozet gerekli. bunu da ligte şampiyn olunca veriyorlar. en ideal takım bursaspordu. stoperleri 10 m. euroya satıp 5 milyona çok kaliteli 2 stoper alınabiliyor. forvet de aduriz çok kaliteli. bilal kısayı joquerayı filan satın liste fiyatı eğer 3 milyona 6.5 milyona koyun 5.8e filan alıyorlar veya 6ya koyun. italyan liginde bi kaleci var o da iyi 2 milyona transfer oluyor olunu da alın kaçırmayın. ilk sezonda şampiyon olamadım para transfer bütçemi katlamam gerekti çünkü çok az para veriyor ve kiralık de valle gidince iyi bir kanat bulunamıyor. ikiye katlayınca parayı çok kral transferler yapılıyo 10 milyon euroya rafeali aldım almanya liginden. tam bir gol makinesi borges var o da çok iyi rafael banko fovet borges de yedekten gelecek adam. 2. sezonda rozeti aldım fenerbahçeye geçtim fenerbahçede 4 sezon ligi, türkiye kupasını kaldırdım son sezon şampiyonlar ligini alamadım bütçemi 0 verdi. acaba sınırsız transfer mi verdim dedim 3-5 oyuncu aldım takıma geldiler ama listeye gelmediler bi anda maaş bütçem eksi yüz binlere indi. transfer de yapamaz oldum. fenerbaheçden istifa ettim
3. maceram juventus burada yeşil para coin kasıp fenerbahçeye geri döneceğim. higuain 50 milyona sattım ama siz daha fazlasına satın bonucciye de 50 milyon civarı veriyorlar bir kaç orta sahası ve stoper genci de sattım. agüero ronaldo ve ramosu aldım taktik 4 2 3 1 atak yönü kanatlardan, pres tempo yüksek, ikili mücadele orta, uzun pas, sık sık şut, orta karışık.
tek amacım iyi menajerlik parası toplayıp geri fenerbahçeye kral olarak dönmek
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LVNDSCAPE 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
ben fenerbahçeliyim, amacım fenerbahçeyi yönetmek dünya devi yapmaktı. bunun için büyük takımları çalıştırmak için rozet gerekli. bunu da ligte şampiyn olunca veriyorlar. en ideal takım bursaspordu. stoperleri 10 m. euroya satıp 5 milyona çok kaliteli 2 stoper alınabiliyor. forvet de aduriz çok kaliteli. bilal kısayı joquerayı filan satın liste fiyatı eğer 3 milyona 6.5 milyona koyun 5.8e filan alıyorlar veya 6ya koyun. italyan liginde bi kaleci var o da iyi 2 milyona transfer oluyor olunu da alın kaçırmayın. ilk sezonda şampiyon olamadım para transfer bütçemi katlamam gerekti çünkü çok az para veriyor ve kiralık de valle gidince iyi bir kanat bulunamıyor. ikiye katlayınca parayı çok kral transferler yapılıyo 10 milyon euroya rafeali aldım almanya liginden. tam bir gol makinesi borges var o da çok iyi rafael banko fovet borges de yedekten gelecek adam. 2. sezonda rozeti aldım fenerbahçeye geçtim fenerbahçede 4 sezon ligi, türkiye kupasını kaldırdım son sezon şampiyonlar ligini alamadım bütçemi 0 verdi. acaba sınırsız transfer mi verdim dedim 3-5 oyuncu aldım takıma geldiler ama listeye gelmediler bi anda maaş bütçem eksi yüz binlere indi. transfer de yapamaz oldum. fenerbaheçden istifa ettim
3. maceram juventus burada yeşil para coin kasıp fenerbahçeye geri döneceğim. higuain 50 milyona sattım ama siz daha fazlasına satın bonucciye de 50 milyon civarı veriyorlar bir kaç orta sahası ve stoper genci de sattım. agüero ronaldo ve ramosu aldım taktik 4 2 3 1 atak yönü kanatlardan, pres tempo yüksek, ikili mücadele orta, uzun pas, sık sık şut, orta karışık.
tek amacım iyi menajerlik parası toplayıp geri fenerbahçeye kral olarak dönmek

Nedense menajerlik oyunlarını oynamayı değil de hikayelerini okumayı seviyorum, daha zevkli geliyor :) Güzel hikaye, başarılar..
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