Championship Manager 17 ile efsane olun

Menajerlik oyunları, masaüstünde olduğu kadar mobilde de ilgi görüyor. Square-Enix, geçen yıl indirmeye sunduğu All-Stars adındaki menajerlik oyunundan sonra, şimdi de Championship Manager 17 ile karşımızda.

12 ülkede 25 lig ve 450 takımın lisansını alan CM 17, uzun soluklu bir maceranın kapılarını açıyor. Tottenham Hotspur menajeri Mauricio Pochettino’yu kapağına taşıyan oyun, sıfırdan başladığınız kariyerinizde efsane olma imkanını sunuyor.

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"Eskrim heyecanı mobilde yaşanıyor"

Daha kolay ve sade bir arayüze sahip olan oyunda, takımınızı en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyorsunuz. Maçlar kazandıkça yönetimin ve taraftarın desteğini arttırırken, elde ettiğiniz gelirlerle de yeni oyuncular transfer ediyor veya antrenörler ediniyorsunuz.

Takımın her ayrıntısını düşünmek zorunda olduğunuz CM 17, ülkemizden de Süper Lig ve PTT 1. Lig takımlarını seçebilmenizi sağlıyor. İlk etapta küçük takımlarla başlayabildiğinizi ve rozetler kazanmadan büyük takımları alamadığınızı belirtelim. Oyun ücretsiz.

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