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Eskrim heyecanı mobilde yaşanıyor

Rio 2016 olimpiyat oyunları son hızıyla devam ederken, uluslararası eskrim federasyonu FIE de ilk mobil oyunu FIE Swordplay’i kullanıcıların beğenisine sundu.
2 yıl
4,4b
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2
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Rio 2016 olimpiyatları son hızıyla devam ederken, uluslararası eskrim federasyonu FIE de ilk mobil oyununu kullanıcıların beğenisine sundu. FIE Swordplay adındaki oyun, gerçeği en iyi şekilde yansıtmak için geliştirilmiş.

Eskrim bilindiği üzere sensörlerden oluşan kıyafetler giyen ve özel kılıçlar taşıyan sporcuların, dar bir koridor içerisinde belirli bir mesafede bir birlerine hamle yaptıkları bir spor türü. Hızlı ve dikkatli olmayı gerektiren Eskrim, mobil oyunda da bunu aynen yansıtıyor.

Ayrıca Bkz. "Beğenilen Türk yapımı HOOP, iOS platformunda"

Gerçek kuralların ve tekniklerin uygulandığı ilk Eskrim oyunu olarak dikkat çeken Swordplay de, sıfırdan başlayarak, bir eskrim ustası olma yolunda ilerliyorsunuz. Dünyanın farklı şehirlerinde, yüzlerce turnuvaya katılırken, çevrimiçi rakipler de bulabiliyorsunuz. Yapay zeka olarak, Eskrim ustası pek çok sporcu da karşınıza geliyor.

Süre veya skor sayısına göre çeşitlenen turnuvalarda, ortam tasarımları ve sevinç animasyonları oldukça gerçekçi bir şekilde yapılmış. Sürekli kendinizi geliştirirken, maçlardan da büyük keyif alıyorsunuz. Ekran üzerindeki kontrol tuşları ile oynanan oyun ücretsiz olarak sunuluyor.


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likeablex 2 yıl
Güzel gibi. oyunu denemek gerek.
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Celaleddin Rooney 2 yıl
O değil de aklıma Eskrim Broşürü geldi sürgün mağarasında düşürürdük ne günlerdi...
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