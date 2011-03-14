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Chevrolet Volt'un düşük maliyetli yeni versiyonu hazırlanıyor

8 yıl
16,5b
1
15
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Chevrolet Volt'un düşük maliyetli yeni versiyonu hazırlanıyor
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Son yılların en heyecan verici otomobillerinden birisi olan Chevrolet Volt, teknolojik anlamda yenilikçi özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Gelen bilgilere göre Chevrolet, Volt'un teknolojisin daha geniş kitlelere ulaştırabilmek adına, düşük maliyetli yeni bir "bebek" Volt modeli için kolları sıvamış durumda.

Henüz çok fazla detay olmamakla birlikte yeni Volt'un, Amerika'da hükümet teşviklerinden önce 31 bin dolar seviyesinden sunulabileceği belirtiliyor. Büyük Volt'tan farklı olarak sadece eleketrik motoruyla 20 mil yani yaklaşık 31 Km (mevcut modelde 40-80 Km) gidebileceği belirtilen yeni model, bu açıdan 24 Km gidebilen Honda Accord Hybrid ve 20 Km gidebilen Toyota Prius Hybrid gibi modelleri geride bırakmayı başarırken, fiyat anlamında da Volt'u daha rekabetçi bir seviyeye taşıyacak.

Chevrolet Volt'un düşük maliyetli yeni versiyonu hazırlanıyor
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MEHMETXXXX 7 yıl

fx57




Son yılların en heyecan verici otomobillerinden birisi olan Chevrolet Volt, teknolojik anlamda yenilikçi özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Gelen bilgilere göre Chevrolet, Volt'un teknolojisin daha geniş kitlelere ulaştırabilmek adına, düşük maliyetli yeni bir "bebek" Volt modeli için kolları sıvamış durumda.


Henüz çok fazla detay olmamakla birlikte yeni Volt'un, Amerika'da hükümet teşviklerinden önce 31 bin dolar seviyesinden sunulabileceği belirtiliyor. Büyük Volt'tan farklı olarak sadece eleketrik motoruyla 20 mil yani yaklaşık 31 Km (mevcut modelde 40-80 Km) gidebileceği belirtilen yeni model, bu açıdan 24 Km gidebilen Honda Accord Hybrid ve 20 Km gidebilen Toyota Prius Hybrid gibi modelleri geride bırakmayı başarırken, fiyat anlamında da Volt'u daha rekabetçi bir seviyeye taşıyacak.







iç tasarım böylemi olacak güzele benziyor
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar sitesi incelerseniz amperanın
100 km 1.6 lt benzin tükettiği yazıyor
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DH Misafiri 8 yıl
Çok ani bir geçiş sizlerin de tahmin edeceği üzere pekte mümkün değil. Ancak size bir örnek vereyim, İsveç ve Norveç hükümetleri CO2 emisyonlarının azaltılması konusunda kendilerine takvim olarak 2014'ü belirlemişlerdi, bu tarihten sonra yapılacak olan yasal düzenlemeler ile CO2 salınımı 150 g/km den fazla olan araçlara yüksek miktarda vergi uygulanacak. Ayrıca bu diğer AB üyeleri için emsal teşkil edebilir (İngiltere ve Fransa pek sıcak bakmaz). Bunun sonucu olarak 2014 ve beraberindeki yıllarda sembolik 100 g/km CO2 salınımının altına düşürülmüş pek çok otomobil göreceğiz. Bunlar klasik 1.6 dizel veya benzinli modeller olacak olup hepsi bünyelerinde hybrid sistemleri barındıracaklar. Fosil yakıt kullanımını tamamen sona erdirmek ne yazık ki kısa ve orta vade de pekte mümkün değil ...
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kujo 8 yıl
Arkadasim bu benzinli elektrikli. Hala anlayabilmis degilsiniz. Yok menzili 50 km ise almam felan. Bu arabaya benzin koyma imkanin var o elektrik uretiyor ve araba gidiyor.
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darkaura 8 yıl
opel ampera ismiyle avrupya girecek. turkiyeyede bu isimle gelir.
ama yasa degisikligi bildigim kadariyla elektrikli araclar icin. cok guzel vergi indirimleri yapilmis. ama bu arac plug-in hybrid. ayni zamanda benzinli motorlada hareket ediyor. hybridlere yonelik bir vergi kolayligi duymadim.
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QuentiDarK 8 yıl
neee menzilli 40-80km arası mı ?.. :S:S:S

hayatta böyle elektrikli araçları almam...

dizel full depoyla 1000km yol yapan vardı...
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serkaf 8 yıl

darkaura

opel ampera ismiyle avrupya girecek. turkiyeyede bu isimle gelir.

ama yasa degisikligi bildigim kadariyla elektrikli araclar icin. cok guzel vergi indirimleri yapilmis. ama bu arac plug-in hybrid. ayni zamanda benzinli motorlada hareket ediyor. hybridlere yonelik bir vergi kolayligi duymadim.

amperanın motoru tamamıyle elektrikle çalışıyor. benzinle çalışan kısmı yürüyen aksama direk enerji vermiyor. araçta extradan jeneratör var. benzinli jeneratör tamamıyle elektrikle çalışan motora elektrik sağlıyor.
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korsanzeki168 8 yıl
bu aracın 2012de Türkiye'yeye gelme ihtimalide var pazar günü bir tv programında izledim önce Almanya'da daha sonrada diğer Avrupa ülkelerinde satışa başlanacakmış
Türkiye'yede gelebilir.
yasada da değişti Türkiye elektrikli araç teknolojisini matbaa da yaptığı gibi teğet geçmeyecek bu sefer...
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