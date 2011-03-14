Chevrolet Volt'un düşük maliyetli yeni versiyonu hazırlanıyor

Son yılların en heyecan verici otomobillerinden birisi olan Chevrolet Volt, teknolojik anlamda yenilikçi özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Gelen bilgilere göre Chevrolet, Volt'un teknolojisin daha geniş kitlelere ulaştırabilmek adına, düşük maliyetli yeni bir "bebek" Volt modeli için kolları sıvamış durumda.

Henüz çok fazla detay olmamakla birlikte yeni Volt'un, Amerika'da hükümet teşviklerinden önce 31 bin dolar seviyesinden sunulabileceği belirtiliyor. Büyük Volt'tan farklı olarak sadece eleketrik motoruyla 20 mil yani yaklaşık 31 Km (mevcut modelde 40-80 Km) gidebileceği belirtilen yeni model, bu açıdan 24 Km gidebilen Honda Accord Hybrid ve 20 Km gidebilen Toyota Prius Hybrid gibi modelleri geride bırakmayı başarırken, fiyat anlamında da Volt'u daha rekabetçi bir seviyeye taşıyacak.