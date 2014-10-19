China Unicom, iPhone 6 Plus için cep genişletme kampanyası başlattı





Çin'de rekor ön sipariş rakamlarına ulaşan ve yeni bir rekora imza atması beklenen iPhone 6 serisi için operatörler de ilginç kampanyalar düzenliyor. Bunlardan birisi cebine iPhone 6 Plus sığmayanlara yönelik.





China Unicom operatörü mağazalarında 5.5 inçlik iPhone 6 Plus satın alan müşterilerine istedikleri takdirde ceplerini genişletme imkanı sunmaya başladı. Bunun için bir grup terzi ile anlaşma yapan operatör kampanya sonuna kadar ücretsiz terzilik hizmeti verecek.





Böylece iPhone 6 Plus modeli cebine sığmayan müşteriler istedikleri şekilde ceplerini genişletecek ve cihazın bükülme tehlikesi kalmayacak.





China Unicom ülkede böyle ilginç bir hizmet sunan ilk operatör oldu. iPhone 6 Plus modelinin pantolon cebinde bükülmesi konusu son dönemde gündemi meşgul ettiği için operatörün alternatif bir çözüm ürettiği görülüyor.





Tüketicilerin kampanyaya ne kadar mesak göstereceği bilinmiyor ancak benzer bir terzilik hizmeti de Hollandalı KPN operatörü tarafından merkezi bir mağazasında veriliyor.

http://www.phonearena.com/news/China-Unicom-offers-in-store-pocket-englargements-for-its-Apple-iPhone-6-Plus-customers_id61907