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China Unicom, iPhone 6 Plus için cep genişletme kampanyası başlattı

4 yıl
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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China Unicom, iPhone 6 Plus için cep genişletme kampanyası başlattı

Çin'de rekor ön sipariş rakamlarına ulaşan ve yeni bir rekora imza atması beklenen iPhone 6 serisi için operatörler de ilginç kampanyalar düzenliyor. Bunlardan birisi cebine iPhone 6 Plus sığmayanlara yönelik.

China Unicom operatörü mağazalarında 5.5 inçlik iPhone 6 Plus satın alan müşterilerine istedikleri takdirde ceplerini genişletme imkanı sunmaya başladı. Bunun için bir grup terzi ile anlaşma yapan operatör kampanya sonuna kadar ücretsiz terzilik hizmeti verecek. 

Böylece iPhone 6 Plus modeli cebine sığmayan müşteriler istedikleri şekilde ceplerini genişletecek ve cihazın bükülme tehlikesi kalmayacak. 

China Unicom ülkede böyle ilginç bir hizmet sunan ilk operatör oldu. iPhone 6 Plus modelinin pantolon cebinde bükülmesi konusu son dönemde gündemi meşgul ettiği için operatörün alternatif bir çözüm ürettiği görülüyor. 

Tüketicilerin kampanyaya ne kadar mesak göstereceği bilinmiyor ancak benzer bir terzilik hizmeti de Hollandalı KPN operatörü tarafından merkezi bir mağazasında veriliyor.  

http://www.phonearena.com/news/China-Unicom-offers-in-store-pocket-englargements-for-its-Apple-iPhone-6-Plus-customers_id61907 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
iphone helal olsun güzel kampanya
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Road.Runner 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

iphone helal olsun güzel kampanya

Helal olsun diye diye yakındaki g.tlerindeki donada karışacaklar
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Gece772 4 yıl
Yeni para kazanma yolu hayırlı olsun
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yakup_70 4 yıl
TELEFONLARLAR HERKEZE VERİLSİN
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Evolution 4 yıl
Yok artık


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doctor_bey 4 yıl
Sesli güldüğümü belirtmek istiyorum.
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Umutcan 4 yıl
El büyütme ameliyatları da başlar yakında, en küçük telefon 5.5" dan başlayacak.
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Captain_Ivy 4 yıl
Çatlak bunlar yaa
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halitozbasli 4 yıl
Bunun yerine klif hediye etseler mesela. 6+ sırf galaxy note serisine alternatif olsun diye çıkarılmış bir model ve alan neresine sokar bilmiyorum ama bence gereksiz büyük bir telefon. 6yı begendim 6s çıksın kılıfsız yamulma sorununu halletsinler bakarız artık.
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MegaWolt38 4 yıl
Normal bir durum. 5,5" "cep" telefonu olmaz zaten, olsa olsa çanta telefonu olur. Apple dan önce androdi kullanan tüm markalar bu boyutlarda telefon çıkardılar. Ben anlamıyorum 4,7" ten yukarı boyutlu telefonu olanlar şalvar giyiyor sanırım. Zaten ancak o tarz pantolonun cebine sığar bu telefonlar ya da rapçi pantolonları var. Bende iphone 5s var ben cebime zor sığdırıyorum, hatta cebimdeyken rahat hareket edemiyorum. Çay tepsisi gibi telefonları nasıl kullanıyor millet tablet gibi şeyleri çok ilginç. Kısaca bu haber normal....


Bir de şu isheep saçmalığı yapan ergenlerin ömür boyu şu siteden def edilmesi lazım. bazılarını ana avrat kalaylıyorum kulakları çınlıyordur hepsinin....
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General. 4 yıl
Apple bu sefer eline yüzüne bulaştırdı. Saçma şeylerle uğraşacağına Kasa yapısını ve malzemeyi değiştirsin.
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mesona 4 yıl
Biri bunun şaka olduğunu söylesin.
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ø 4 yıl
Apple her alanı etkiliyor.
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xmasx 4 yıl
Şaka gibi.. :(
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tufancan82 4 yıl
samsungtan da karşı atak bekliyoruz note serisi için :)
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