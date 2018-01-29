Chrome 64 sürümü Meltdown ve Spectre açıklarına karşı önlem alıyor

Google, bilgisayar korsanlarının kullanıcıların işlettiği uygulamalar ile bilgisayarın belleği arasındaki donanım bariyerlerini devre dışı bırakabilmesini mümkün hale getiren Meltdown ve Spectre güvenlik açıkları için internet tarayıcısı Chrome'u 64. sürümüne yükseltti. Kullanıcıları bu tehlikeden korumak isteyen Google, güncellemeyle birlikte 53 güvenlik açığından da bertaraf ediyor.

ABD'li şirket, 'SharedArrayBuffer' işlevini devre dışı bırakarak potansiyel saldırıların önüne geçebilecek ek bir mekanizmayı da Chrome 64 sürümüyle birlikte devreye soktu. Google'ın yayınladığı son güncelleme WebGL URL sızıntılarından otomatik doldurma işlevinin bazı kullanım durumlarındaki yetersiz güvenlik gereksinimlerine kadar 53 önemli güvenlik sorununu da ele alıyor.

Android için Chrome 64, reklamların izniniz dışında yeni sekmelerde açılmasını engelliyor

Chrome 64 sürümüyle birlikte Android cihazlarda reklamların izniniz dışında başka sekmelerde açılması da engelleniyor. Bu sayede cihazınızın zararlı yazılımları barındırabileceği sitelere erişimi engelleniyor ve kullanıcıya daha rahat bir sörf deneyimi sunuluyor. Tasarımsal birtakım değişikliklerde içeren sürüm ile birlikte varsayılan gezinme çubuğunun rengi de siyah yerine beyaz olacak şekilde değiştiriliyor. Bu özellikle beraber OLED ekranlı telefonlardaki gezinti çubuğu simgelerinin yanmasının önüne geçiliyor.

Son olarak Google'ın gerçek zamanlı reklam engelleme servisinin 15 Şubat'tan itibaren hizmete gireceğini hatırlatalım ve 15 Şubat 2018 tarihi itibariyle; tam sayfa reklamlar, otomatik oynayan ses ve videolu reklamlar ve kendiliğinden ortaya çıkan reklamlar Google'ın reklam engelleme servisi tarafından otomatik olarak engellenecek.

PC platformu için giderilen güvenlik sorunları ve iyileştirmeler bu şekildeyken, Android tarafı için birtakım tasarımsal iyileştirmeler yapılmış.

64.0.3282.119 numaralı son sürümünü bilgisayarınıza indirmek için Google Chrome'unnumaralı son sürümünü bilgisayarınıza indirmek için bu linke tıklayabilirsiniz.

https://www.androidheadlines.com/2018/01/chrome-64-features-new-protections-against-meltdown-spectre.html