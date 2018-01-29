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Chrome 64 sürümü Meltdown ve Spectre açıklarına karşı önlem alıyor

Google, internet tarayıcısı Chrome'un 64. sürümüyle birlikte son zamanları en önemli güvenlik açıklarından olan Meltdown ve Spectre'ye karşı önlem alıyor. Güncellemeye dair detaylar haberimizde.
1 yıl
2,2b
1
6
Tarayıcılar
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Google, bilgisayar korsanlarının kullanıcıların işlettiği uygulamalar ile bilgisayarın belleği arasındaki donanım bariyerlerini devre dışı bırakabilmesini mümkün hale getiren Meltdown ve Spectre güvenlik açıkları için internet tarayıcısı Chrome'u 64. sürümüne yükseltti. Kullanıcıları bu tehlikeden korumak isteyen Google, güncellemeyle birlikte 53 güvenlik açığından da bertaraf ediyor.
ABD'li şirket, 'SharedArrayBuffer' işlevini devre dışı bırakarak potansiyel saldırıların önüne geçebilecek ek bir mekanizmayı da Chrome 64 sürümüyle birlikte devreye soktu. Google'ın yayınladığı son güncelleme WebGL URL sızıntılarından otomatik doldurma işlevinin bazı kullanım durumlarındaki yetersiz güvenlik gereksinimlerine kadar 53 önemli güvenlik sorununu da ele alıyor. 

Android için Chrome 64, reklamların izniniz dışında yeni sekmelerde açılmasını engelliyor

Chrome 64 sürümüyle birlikte Android cihazlarda reklamların izniniz dışında başka sekmelerde açılması da engelleniyor. Bu sayede cihazınızın zararlı yazılımları barındırabileceği sitelere erişimi engelleniyor ve kullanıcıya daha rahat bir sörf deneyimi sunuluyor. Tasarımsal birtakım değişikliklerde içeren sürüm ile birlikte varsayılan gezinme çubuğunun rengi de siyah yerine beyaz olacak şekilde değiştiriliyor. Bu özellikle beraber OLED ekranlı telefonlardaki gezinti çubuğu simgelerinin yanmasının önüne geçiliyor. 
Son olarak Google'ın gerçek zamanlı reklam engelleme servisinin 15 Şubat'tan itibaren hizmete gireceğini hatırlatalım ve 15 Şubat 2018 tarihi itibariyle; tam sayfa reklamlar, otomatik oynayan ses ve videolu reklamlar ve kendiliğinden ortaya çıkan reklamlar Google'ın reklam engelleme servisi tarafından otomatik olarak engellenecek. 
PC platformu için giderilen güvenlik sorunları ve iyileştirmeler bu şekildeyken, Android tarafı için birtakım tasarımsal iyileştirmeler yapılmış.  
Google Chrome'un 64.0.3282.119 numaralı son sürümünü bilgisayarınıza indirmek için bu linke tıklayabilirsiniz. 

https://www.androidheadlines.com/2018/01/chrome-64-features-new-protections-against-meltdown-spectre.html Yorum Yaz
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INumber1OneI 1 yıl
önlemlerin bi faydası olucak mı merakla bekliyorum
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northwood 1 yıl
Günaydın Chrome geliştiricileri. Firefox'a Spectre ve Meltdown yaması geleli 1 ay olacak bir kaç gün sonra, mobil sürüm bile yamandı anında :)
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X-FI 1 yıl northwood
firefox'ta olmayıp chrome'da çoktandır "site isolation" özelliği vardı, yamayı beklemek istemeyenler açıyordu.
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Tugrul_512bit 1 yıl
53 güvenlik açığı neymiş? Casus cenneti olmuş internet.
Sonra google bu özellikleri paralı yapar. Sadece zenginler kullanır. Yıllar sonra da yerli browser yapmak için 50000 teklif ederiz yerli yazılımcılarımıza. Başka türlüsü hiçbir zaman güvenli olmayacak.

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tobepeople 1 yıl Tugrul_512bit
Orijinalden alıntı: Tugrul_512bit

53 güvenlik açığı neymiş? Casus cenneti olmuş internet.

Sonra google bu özellikleri paralı yapar. Sadece zenginler kullanır. Yıllar sonra da yerli browser yapmak için 50000 teklif ederiz yerli yazılımcılarımıza. Başka türlüsü hiçbir zaman güvenli olmayacak.







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Kardeşim zaten sinek kadar cülmümüz var , ülke sınıfına bile koymuyorlar bizi Avrupa birliğine girmek için kıç yırtan bir ülkede yaşıyoruz. Onlar ise Avrupa birliğinden çıkmaya çalışıyorlar bir çok ülke de tekliflerini reddediyor Norveç gibi çünkü kazancı değil zararı olacak oradan biliyorlar. Asyalılar da kendi arasında birlik kuruyor biz öylece bekliyoruz boynumuza geçirmişler tasmayı üzerine de kilitlemişler içeriye hatta parmaklıklarla örmüşler diğer ülkeler...
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Bu saatten sonra en mantıklı şey aşağıdaki gibi yapmak :)
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Türkçesever 1 yıl Tugrul_512bit
Google Chrome'un kullananı çok. Doğal olarak güvenlik açıkları çok oluyor.
Yerli tarayıcı fikri güzel. Geliyoo diye bir arama motoru yaptılar. Biz onu kullanmıyoruz daha. Yaani çıktı, kullanmıyoruz. Aslında suçu kendimizde aramamız lazım. Ben olabildiğinde açık kaynak kodlu yazılımları kullanmaya çalışıyorum. Bence en güvenli yöntemlerden bir tanesi.
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