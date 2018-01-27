Hitman Sniper sınırlı bir süre için ücretsiz

Mobil içerik mağazalarının sevilen oyunu Hitman Suikastçi (Hitman Sniper) Google Play Store'da 3 Şubat'a kadar ücretsiz olarak indirilebiliyor. Normalde 2,99 TL'ye satılan oyun Square Enix'in yapmış olduğu kampanya sonucu ücretsiz oyun severlerin beğenisine sunulmuş durumda.

150'nin üzerinde görevin bulunduğu oyunda iki farklı mod oyuncuları karşılıyor. Bunlardan ilki oyunun ana hikayesini oluşturan Montenegro moduykan bir diğeri ise zombilerle dolu hayatta kalma modu olan Death Valley.

3 Şubat'a kadar ücretsiz olarak indirebileceğiniz oyunu bu linke tıklayarak indirebilirsiniz. Oyunun App Store'da ise 0,59 TL'den satışa sunulduğunu hatırlatalım.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.squareenixmontreal.hitmansniperandroid