Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hitman Sniper sınırlı bir süre için ücretsiz

Yapımcılığını Square Enix'in üstlendiği Hitman Sniper'ı 3 Şubat'a kadar Google Play Store'dan ücretsiz indirebilirsiniz. Oyunun indirme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.
1 yıl
6,5b
1
12
Mobil Oyunlar
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Hitman Sniper sınırlı bir süre için ücretsiz
Mobil içerik mağazalarının sevilen oyunu Hitman Suikastçi (Hitman Sniper) Google Play Store'da 3 Şubat'a kadar ücretsiz olarak indirilebiliyor. Normalde 2,99 TL'ye satılan oyun Square Enix'in yapmış olduğu kampanya sonucu ücretsiz oyun severlerin beğenisine sunulmuş durumda.
150'nin üzerinde görevin bulunduğu oyunda iki farklı mod oyuncuları karşılıyor. Bunlardan ilki oyunun ana hikayesini oluşturan Montenegro moduykan bir diğeri ise zombilerle dolu hayatta kalma modu olan Death Valley.
3 Şubat'a kadar ücretsiz olarak indirebileceğiniz oyunu bu linke tıklayarak indirebilirsiniz. Oyunun App Store'da ise 0,59 TL'den satışa sunulduğunu hatırlatalım.
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.squareenixmontreal.hitmansniperandroid Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Nexi-Ma 1 yıl
Ücretsiz olmasa bile o parayı hak ediyor.Oyun harika.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 1 yıl
yılın yarısı ücretsiz zaten . para verenlerle dalga geçiyorlar herhalde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 1 yıl
indiriyorum, 40 yıl önce rio 'da jimmie 'nin yerinde siyah/beyaz ekranda, 10 'luk ile
screen games oynardık.
yılbaşı arefelerinde mesih onbaşı dart atarak rulette numaralarını belirlerdi.
bunca aradan sonra yine oynııcam, oynayabilirsem.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Piêr Dé Sans 1 yıl arel.gr
Bunu boşver hocam. commandos oyna.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fx_57,5 1 yıl
oyun çöp.sürekli kendini tekrar ediyor. bedava olmasına aldanmayın indiriken yiyeceğiniz şarja yazık
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gxhero 1 yıl
Hitman ı bölüm bölüm bitirdiler...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
a_y_k_u_t 1 yıl
Bir kere daha ücretsiz olmuştu o zaman almıştım. Bu tür oyunlar telefonda oynanmıyor çok sıkılıyorum, oynarken gözüm ağrıyor :/
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
barballow 1 yıl
İndirime girdiği dönemde almıştım sonrasında İngilizce olduğu için silmiştim. Sonra Türkçe olunca tekrar indirip bitirmiştim. Harika bir oyun kesinlikle tavsiye ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
taha178 1 yıl
Şuna 3-4 ₺ google play kredisi vermistim, keske vermeseymisim surekli beles oluyor :(
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zwanzig 1 yıl
Belki hiç oynamayacağım ama ücretsiz olunca dayanamadım aldım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pastadanadam 1 yıl
Mükemmel sniper deneyiNi :(
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6477 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uygulama haber, hitman sniper ve
8 etiket daha hitman suikastçı google play store oyun Mobil Oyunlar Mobil Teknolojiler Anıl Burak Karadede MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Chrome OS işletim sistemine sahip ilk tablet göründü 1 yıl Android indirmelerde, iOS gelirlerde şampiyon 1 yıl Microsoft, Windows Phone kullanıcılarının yarasına tuz bastı 1 yıl Turkcell Genel Müdürü: “WhatsApp, BiP’in özelliklerini kopyalıyor” 1 yıl Çinli yatırımcılar Bitcoin yasağını delmeyi başardı 1 yıl Elon Musk, The Boring Company'nin yeni ürününü tanıttı: Alev makinesi 1 yıl YouTube’da gizli madencilik yazılımı şüphesi 1 yıl Google Home artık dini figürlerle ilgili sorulara yanıt vermeyecek 1 yıl Yeni geliştirilen akıllı kontak lens kan şekeri ölçümünde oldukça iddialı 1 yıl Kullandığınız hizmetlerden borcunuz veya alacağınız var mı? E-Devlet kapısından sorgulayabilirsiniz 1 yıl Playstation 4 kırıldı! iPhone X'u ısırarak patlattı | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl Game of Thrones'un ekranlara geri döneceği tarih belli oldu 1 yıl SanDisk’ten 64-katmanlı SSD NAND bellek ürünleri 1 yıl Apple, aboneliklere de vergi zammı uyguladı! 1 yıl 2018 Mercedes-Benz A-Serisi 2 Şubat'ta geliyor 1 yıl Yoğuşmalı kombi zorunluluğu geliyor 1 yıl Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’tan Booking.com açıklaması 1 yıl 450 bin TL değerinde Bitcoin mining cihazı çalındı 1 yıl Yerli girişimden ezber bozan Drone modeli Ape X 1 yıl Apple, 2018'in ilk iPhone'unu Mayıs ayında piyasaya sürebilir 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Hitman Sniper sınırlı bir süre için ücretsiz Sonraki Kripto para borsasında 530 milyon dolarlık soygun 1 yıl Model 3 teslimatlarının gecikeceği iddiası Tesla'yı zora soktu 1 yıl Geçen yıl ortalama telefon fiyatları rekor seviyeye ulaştı 1 yıl Robinhood Crypto ile komisyonsuz Bitcoin ticareti başlıyor 1 yıl Twitter kamera özelliklerini güçlendiriyor 1 yıl Google Bulletin ile yerel haberler cebinize geliyor 1 yıl Tesla Semi'nin rakibi Nikola One yollarda gövde gösterisi yaptı 1 yıl Google'ın yapay zeka destekli kamerası Clips nasıl eğitildi? 1 yıl 55 TL değerindeki Amnesia Collection oyun paketi ücretsiz! 1 yıl Bilgisayar ve telefon gerektirmeyen VR kaskı 1 yıl Samsung kan akışınızdan sizi tanıyacak 1 yıl Spectre ve Meltdown'a donanım düzeyinde dirençli Intel işlemciler geliyor-Intel’den yine rekor kar! 1 yıl Türkiye’ye bir de bu açıdan bakın 1 yıl Xiaomi Mi 7'nin fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı 1 yıl İşte karşınızda Samsung Galaxy S9 ve S9+ 1 yıl Rimac, Tesla Roadster'a rakip otomobilinin teaser videosunu yayınladı 1 yıl Otonom yelkenliler Güney Okyanusu'nda keşfe çıkıyor 1 yıl Apple, La La Land'in Oscarlı yönetmeninin yeni dizisini satın aldı 1 yıl Elon Musk şimdi de lav silahı satacak 1 yıl Qualcomm'dan Lenovo, Oppo, Vivo ve Xiaomi ile 2 milyar dolarlık 5G anlaşması Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim