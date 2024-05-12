Google, Chrome'da sıfır gün güvenlik açığını kapatan yamayı yayınladı

Bu yıl kapatılan beşinci sıfır gün güvenlik açığı
Google Chrome’un sürüm notlarına göre, CVE-2024-4671'e yönelik güvenlik açığı aktif olarak kullanılıyor. Bu güvenlik açığı “user after free” olarak sınıflandırılan yüksek önem derecesine sahip bir sorun.
User after free açığı, dinamik belleğin yanlış kullanımından faydalanır. UAF, bir programın, işaret ettiği bellek serbest bırakıldıktan sonra o bölgedeki meşru işlemlerinin tamamlanmasının ardından işaretçiyi kullanmaya devam etmesi durumunda ortaya çıkan güvenlik açığıdır. Boşaltılan bellek artık farklı veriler içerdiğinden veya başka yazılım ya da donanımlar tarafından kullanılabildiğinden bu belleğe erişim veri sızıntısına, kod yürütülmesine veya çökmeye neden olabilir.
Google, yakın zamanda yayınlanan Chrome 124.0.6367.201/202 sürümüyle ilgili güvenlik açığını kapattı. Windows, Mac ve Linux için indirilebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.