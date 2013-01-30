Chrome, Niko Camera Pack isimli fotoğraf çantasını duyurdu





Dünya çapında ürettiği kaliteli fotoğraf makinesi çantaları ve tekstil ürünleri ile tanınan Chrome firması, yeni fotoğraf makinesi çantasını duyurdu.

Chrome firması tarafından duyurulan çanta, Niko Camera Pack ismini taşıyor. Çanta, oldukça kaliteli askeri sınıf kamyon brandasından üretilmiş ve su geçirmez yapısı ile kullanılacak ekipmanlara göre değiştirilebilir bir yapıda. Niko Camera Pack, ayrıca boyutları sayesinde 15" boyutlarında diz üstü ya da tablet bilgisayarları rahatça taşıyabiliyor.

Niko Camera Pack, çekim sırasında ekipmanlara hızlı erişim sağlayan yandan açılabilir bir yapıda hazırlanmış. Çanta kullanıcılara kolaylık olması açısında oldukça geniş fermuar bağlantılarına sahip. Bu sayede ekipmanlar kolayca yüklenip istenildiği zaman çıkartılabiliyor. Üzerinde üç ayak ya da tek ayak taşıyabilme imkanı bulunan çanta, piyasadaki hemen hemen bütün DSLR fotoğraf makineleri ya da video kameralar ile kullanılabiliyor.

Oldukça geniş, kullanışlı ve şık yapıda hazırlanmış olan Niko Camera Pack çanta, $180 fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.

http://www.chromebagsstore.com/bags/camera/niko-camera-pack.html