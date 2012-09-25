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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Chrome artık iPhone 5 ve iOS6 ile daha uyumlu çalışacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Google, iOS platformu için geliştirmiş olduğu popüler internet tarayıcısı Chrome için yeni bir güncelleme yayınlandı.

Chrome güncelleme ile birlikte iOS6 için çeşitli optimizasyonlar sunarken, aynı zamanda iPhone 5 ve yeni iPod Touch'ın 4 inç'lik ekranlarıyla da tam uyum sağlamaya başladı. Çeşitli hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmelerini de bünyesinde bulunduran güncellemede başka bir yenilik sunulmuyor.

iOS6 ve yeni cihazlara daha iyi uyum sağlamış olan Chrome'a Appstore üzerinden ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.
http://itunes.apple.com/tr/app/chrome/id535886823?mt=8 Yorum Yaz
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Dexter61 7 yıl
Bu İOS da ki Chrome a daha fazla destek veriyorlar adamlar resmen
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vitor reis 7 yıl Dexter61
Dexter61

Bu İOS da ki Chrome a daha fazla destek veriyorlar adamlar resmen

fakir fandrozortlaramı verceklerdi bide
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seckinkyc 7 yıl
Bana safariden hizli olmus gibi geldi,sizce???
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SuspectT 7 yıl seckinkyc
fearfactory

Bana safariden hizli olmus gibi geldi,sizce???

safari yine iyi ama eskisi gibi bariz fark yok gibime geldi beniimde.
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This Time 7 yıl seckinkyc
fearfactory
Bana safariden hizli olmus gibi geldi,sizce???

Safari daha hızlı
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JeanCarlo 7 yıl
Ben begendım guzel olmus
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dakiddddd 7 yıl
Onlar yakalanmış hakkında zamanı
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This Time 7 yıl
Bu haber iphone kullananları ilgilendiyor.

Ee zaten iphone kullananlarda app storedan bize güncelleme uyarısı geliyor biz ordan görüyoruz zaten.

Haber amacını taşıyan ne var onu çözemedim
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