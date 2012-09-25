Chrome artık iPhone 5 ve iOS6 ile daha uyumlu çalışacak

Haber Editörü
Google, iOS platformu için geliştirmiş olduğu popüler internet tarayıcısı Chrome için yeni bir güncelleme yayınlandı.
Chrome güncelleme ile birlikte iOS6 için çeşitli optimizasyonlar sunarken, aynı zamanda iPhone 5 ve yeni iPod Touch'ın 4 inç'lik ekranlarıyla da tam uyum sağlamaya başladı. Çeşitli hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmelerini de bünyesinde bulunduran güncellemede başka bir yenilik sunulmuyor.
iOS6 ve yeni cihazlara daha iyi uyum sağlamış olan Chrome'a Appstore üzerinden ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.
http://itunes.apple.com/tr/app/chrome/id535886823?mt=8 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
fakir fandrozortlaramı verceklerdi bide
safari yine iyi ama eskisi gibi bariz fark yok gibime geldi beniimde.
Safari daha hızlı
Ee zaten iphone kullananlarda app storedan bize güncelleme uyarısı geliyor biz ordan görüyoruz zaten.
Haber amacını taşıyan ne var onu çözemedim