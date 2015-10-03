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Chrome eklentisi Sideplayer ile her sayfada YouTube videoları izlenebiliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,5b
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Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
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Chrome eklentisi Sideplayer ile her sayfada YouTube videoları izlenebiliyor
 
Google'ın popüler internet tarayıcısı Chrome, bildiğiniz üzere oldukça geniş bir eklenti marketine sahip. Bu ortama katılan yeni çözümlerden Sideplayer, YouTube tutkunlarını sevindirebilecek çözüm ortaya koyuyor.
Chrome içerisinde eklenti olarak çalışan Sideplayer, temel olarak kişilerin Facebook içerisinde gezerken, çalışırken ya da farklı bir internet sitesinde dolaşırken YouTube videolarını izlemesine imkan tanıyor. Bunu YouTube'u boyutlandırılabilir ve sayfa içerisinde hareket ettirilebilir pencere hali getirmesiyle sağlayan eklenti, otomatik oynatma desteğini de aktif olarak veriyor.
Ücretsiz olarak elde edilebilen eklentiye buradan ulaşabilirsiniz. 

http://thenextweb.com/apps/2015/10/03/sideplayer-for-chrome-lets-you-watch-youtube-videos-in-a-pop-up-window/ Yorum Yaz
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HızlıÜye 4 yıl
Guzelmis
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Guest-B9BB7180A 4 yıl
Önemli bir eksiği kapatmışlar.
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chtsydn 4 yıl
Çok iyi
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