Chrome pazar payını yükseltmeye devam ediyor

Tarayıcılar arasındaki rekabet bir süredir gündemde kendine yer bulamasa da hızlı bir şekilde devam ediyor.Son olarak internet teknolojileri araştırma şirketi Netmarketshare'nin paylaştığı Nisan ayı verilerinde de pazar paylarında bazı değişimler olduğu görülüyor.
Microsoft'un geliştirdiği Windows işletim sistemlerinde varsayılan tarayıcı olarak gelen ve bu durumun avantajını kullanan Internet Explorer pazarın büyük bir bölümünü elinde bulunduruyor. Ancak Nisan ayı tablosuna baktığımızda gerilemeye devam eden tarayıcı buna rağmen pazarın %55.83'lük kısmına hakim olmaya devam ediyor.
İkinci sırada Google'ın geliştirdiği Chrome yer alırken tarayıcı bu dönemde de kullanım oranını arttırarak ilk defa %25'i geçmiş durumda. Özellikle Chromebook satışları ve mobil platformda sıkça tercih edilmesi tarayıcının pazar payını yükselmeye devam ediyor.
Firefox ise tarayıcılar savaşında üçüncü sırayı alırken kan kaybetmeye devam ediyor. Tarayıcının son pazar payı hakimiyeti %11.7 seviyesinde. Dördüncü sırada Apple'ın geliştirdiği Safari tarayıcısı yer alırken ilk beş içerisinde son sıra Opera'nın oluyor. Popülerliğini yitiren tarayıcının pazar payı %1.19 seviyelerine kadar gerilemiş durumda.
Microsoft'un yeni geliştirdiği ve Windows 10 ile birlikte kullanıma sunacağı Edge tarayıcısı ile pazarın ne şekilde değişeceği merak konusu. Edge tarayıcısının yükselişine devam eden Chrome'un pazar payını nasıl etkileyeceğini ilerleyen günlerde göreceğiz.
Microsoft'un yeni geliştirdiği ve Windows 10 ile birlikte kullanıma sunacağı Edge tarayıcısı ile pazarın ne şekilde değişeceği merak konusu. Edge tarayıcısının yükselişine devam eden Chrome'un pazar payını nasıl etkileyeceğini ilerleyen günlerde göreceğiz.
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İşi bilen, zevkine düşkün adam, en hızlı ve en çok özellikli olmasına rağmen en hafif tarayıcı olan Maxthon kullanır.
Kayıt defterinize girdiği girdilerin hesabı yok. Google doğrudan hizmetler kısmına sokuyor kendini, Google Chrome'a girilen her bağlantı da ilk olarak doğrudan Google'a gönderiliyor. Mesela Firefox 'u açıyorsunuz, Eklentiler>Yan Uygulamalar kısmına girdiğinizde Google Update yazdığını görebilirsiniz.
Resmen bilgisayardaki tüm yazılımlara kene gibi yapışıyor. Tam bir kan emici vampir. Google Chrome 'u bilgisayarınızdan kaldırsanız bile gizli dosyalarını saklıyor. Tam anlamıyla yayılmacı sömürücü (emperyalist vampir) yazılımı. Ağaçtan kazığı hakediyor.
Google başa beladır. Chromium tarayıcı olarak Opera, Yandex Browser ya da Comodo Dragon kullanılabilir.
Yandex Browser son sürümü ciddi derecede hızlı açılıyor. Chromium alışkanları kullanabilir.
Yine de Firefox tümünden daha önemli. Ancak yeni Firefox kavisli görünümü ve ayarlar-seçenekler kısmını beğenmeyenler var.
Bundan ötürü yeni Firefox görünümünü ve ayarlar kısmını beğenmeyenler, Firefox tabanını kullanan Palemoon web tarayıcısını kullanabilirler. Palemoon, Firefox 'un eski görünümü ile sunulmaktadır.
Chromium tarayıcı kullanmakta ısrar edenlere tavsiyem; taşınabilir kullanmalarından yanadır.
Unutmayın: insanoğlu, şeytanoğullarının işlettiği küresel tekelcilerin zorbalıkla dayattıklarını kullanmak zorunda bırakılmıştır.
Bunun bilincinde olarak, Google'dan mümkün olduğunca uzak durunuz. Mozilla gibi kamuya açık hizmetlerden yararlanınız.
Chrome kadar stabil extra olarak daha kullanıcı dostu kişiselleştirilebilir bir arayüzü var.
İşletim sistemine ek olarak gelen bir tarayıcının çok kullanılması normal..Kaldı ki yıllarca pc kullanıp tarayıcı kelimesinin ne olduğunu bilmeyenler ve indirip kuramayanlar var.Bu kişiler IE kullanırsa tabi oran yüksek olur.
Profesyonel kullanıcılar arasında araştırma yapın bakalım sonuç ne olacak..10-15 yıldır Opera kullanırım.Üstüne tarayıcı da tanımam.Sadece ve hızlı..Bir o kadar da güvenli..
Şuan için en iyi ve kararlı JS performansı Chrome'daki V8(Jvm). Bir zaman efsane olsan Firefox ise Js performansı açısından yerlerde sürünüyor.
Chrome tek olumsuz yönü, bazen kendi kendine interene bağlanıp veri çekmesi. Bir de ram tüketimi biraz yüksek.
Chromium projesi çok başarılı. Şuan piyasadaki Opera, Yandex, Chrome gibi tarayıcıların hepsi chromium tabanlı. Özellikle V8 Js sanal makinesinin performansına rakip çıkamadı..
explorer: explorer nasıl bir tarayıcı olsun efendim. cevap:sitelere girsin çıksın yeter.aynen öyle, alabildiğine yavaş ve kullanışsız.
firefox: özgürlük sunuyor diğerlerine göre ancak bi ara google görsellerde arama yaparken beni delli etti kıssıtlı bir zamanım vardı oda o yüzden vazgeçtim
chrome ise:gerçektende ilk kullandığımda hızını fark etmiştim baya hızlı ve kullanışlıydı. ancak i52430m, nvidia gt520mx laptobumda bu tarayıcı yüzünde 3 kere çöktü bu tarayıcıyı kullanmayınca sorun yok yükkledikten sonra sistem çöküyor. aynı zamanda bu arkadaşın pazar payını görmüşler heralde ki add reklam virüsleri bu tarayıcıya veda ettirdi. aynı virüsleri staj yaptığım kurumun pclerindede mevcuttu. global bir virüs sorunu sanırsam
opera: basit,anlaşılır kullanışlı ve hızlıda.bir yamuğunu görmedim kendine has bir şekli var. tavsiye ediyorum bir deneyin bence
daha tarayıcı nedir onu bilmiyorum nete girmek için expoler logosuna tıklıyorum falan
sonra biraz anlamaya başladık falan
pc ye farklı tarayıcılar yüklenebilidiğini öğrendim
o gün bu gündür expoler kullanmıyorum kullanlardan da nefret ediyorum
neden dir bimiyorum
belki chrome dan bile daha iyi hızlı olduğu bir sürüm çıkmıştır haberim yok ancak kullanan gördümü enseye tokatı basıyorum
çok pis sinir oluyorum
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