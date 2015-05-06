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Chrome pazar payını yükseltmeye devam ediyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Tarayıcılar
Oğuz Avcı
Editör
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Chrome pazar payını yükseltmeye devam ediyor


Tarayıcılar arasındaki rekabet bir süredir gündemde kendine yer bulamasa da hızlı bir şekilde devam ediyor.Son olarak internet teknolojileri araştırma şirketi Netmarketshare'nin paylaştığı Nisan ayı verilerinde de pazar paylarında bazı değişimler olduğu görülüyor.

Microsoft'un geliştirdiği Windows işletim sistemlerinde varsayılan tarayıcı olarak gelen ve bu durumun avantajını kullanan Internet Explorer pazarın büyük bir bölümünü elinde bulunduruyor. Ancak Nisan ayı tablosuna baktığımızda gerilemeye devam eden tarayıcı buna rağmen pazarın %55.83'lük kısmına hakim olmaya devam ediyor.
Chrome pazar payını yükseltmeye devam ediyor

İkinci sırada Google'ın geliştirdiği Chrome yer alırken tarayıcı bu dönemde de kullanım oranını arttırarak ilk defa %25'i geçmiş durumda. Özellikle Chromebook satışları ve mobil platformda sıkça tercih edilmesi tarayıcının pazar payını yükselmeye devam ediyor.
Firefox ise tarayıcılar savaşında üçüncü sırayı alırken kan kaybetmeye devam ediyor. Tarayıcının son pazar payı hakimiyeti %11.7 seviyesinde. Dördüncü sırada Apple'ın geliştirdiği Safari tarayıcısı yer alırken ilk beş içerisinde son sıra Opera'nın oluyor. Popülerliğini yitiren tarayıcının pazar payı %1.19 seviyelerine kadar gerilemiş durumda.

Microsoft'un yeni geliştirdiği ve Windows 10 ile birlikte kullanıma sunacağı Edge tarayıcısı ile pazarın ne şekilde değişeceği merak konusu. Edge tarayıcısının yükselişine devam eden Chrome'un pazar payını nasıl etkileyeceğini ilerleyen günlerde göreceğiz.

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Şeker Hapı 4 yıl en beğenilen
Edge ile büyük düşüş yaşayacak fazla uğraşmasınlar gitgide hantallaştı chrome ilk günlerindeki gibi değil kimse kendini kandırmasın, fazla sekme açmaya gelmiyor, mouse tekerleğine basarak habire yeni sekme açmaya alışmış biri olarak okuyacağım haberleri açıp biriktiriyor sonra okuyorum ortalama 30 sekme açıyorum ve chrome can çekişmeye başlıyor
Edge ile büyük düşüş yaşayacak fazla uğraşmasınlar gitgide hantallaştı chrome ilk günlerindeki gibi değil kimse kendini kandırmasın, fazla sekme açmaya gelmiyo...
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Guest-BE73ABCD2 4 yıl
Firefoxdan başkası yalan , işi bilen fireox kullanır.
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0quz28 4 yıl
beyler onu bunu bilmem chrome kullanısıyım bende, ama ie 11 den sonra çok hızlı bir tarayıcı oldu hem hafif hemde çok hızlı ama kullanım bakımından pek iyi olmadığı için kullanılmıyor, yani demek istediğim keşke işlevsellik olsaydıda ie 11 veya üst versiyonu artık neyse onu kullansaydık diyorum edge ile bu değişecek galiba işlevsellik iyi olursa dire edge geçicemki win 10 ile birlikte tabiki diğer tarayıcılar çok gereksiz kalacak yanında, chorme ve firefox kullanan biri olarak ağır tarayıcılar olduklarını söylemek zorundayım :( ve gerektiğinden fazla ram tüketen tarayıcı google chrome
beyler onu bunu bilmem chrome kullanısıyım bende, ama ie 11 den sonra çok hızlı bir tarayıcı oldu hem hafif hemde çok hızlı ama kullanım bakımından pek iyi olma...
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furkanavshar 4 yıl
Maxthon'un kullanım oranı 2013-2015 arası %700 arttı dünya çapında. Chrome ise %9



İşi bilen, zevkine düşkün adam, en hızlı ve en çok özellikli olmasına rağmen en hafif tarayıcı olan Maxthon kullanır.
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karayulun 4 yıl
Google Chrome 'u asla kurmayın. Google Chrome işletim dosyalarının derinliklerine kadar istilacı gibi yayılıyor.
Kayıt defterinize girdiği girdilerin hesabı yok. Google doğrudan hizmetler kısmına sokuyor kendini, Google Chrome'a girilen her bağlantı da ilk olarak doğrudan Google'a gönderiliyor. Mesela Firefox 'u açıyorsunuz, Eklentiler>Yan Uygulamalar kısmına girdiğinizde Google Update yazdığını görebilirsiniz.
Resmen bilgisayardaki tüm yazılımlara kene gibi yapışıyor. Tam bir kan emici vampir. Google Chrome 'u bilgisayarınızdan kaldırsanız bile gizli dosyalarını saklıyor. Tam anlamıyla yayılmacı sömürücü (emperyalist vampir) yazılımı. Ağaçtan kazığı hakediyor.
Google başa beladır. Chromium tarayıcı olarak Opera, Yandex Browser ya da Comodo Dragon kullanılabilir.
Yandex Browser son sürümü ciddi derecede hızlı açılıyor. Chromium alışkanları kullanabilir.

Yine de Firefox tümünden daha önemli. Ancak yeni Firefox kavisli görünümü ve ayarlar-seçenekler kısmını beğenmeyenler var.
Bundan ötürü yeni Firefox görünümünü ve ayarlar kısmını beğenmeyenler, Firefox tabanını kullanan Palemoon web tarayıcısını kullanabilirler. Palemoon, Firefox 'un eski görünümü ile sunulmaktadır.
Chromium tarayıcı kullanmakta ısrar edenlere tavsiyem; taşınabilir kullanmalarından yanadır.
Unutmayın: insanoğlu, şeytanoğullarının işlettiği küresel tekelcilerin zorbalıkla dayattıklarını kullanmak zorunda bırakılmıştır.
Bunun bilincinde olarak, Google'dan mümkün olduğunca uzak durunuz. Mozilla gibi kamuya açık hizmetlerden yararlanınız.
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Scorpion28 4 yıl
Alayına isyan ölümüne Opera!
Chrome kadar stabil extra olarak daha kullanıcı dostu kişiselleştirilebilir bir arayüzü var.
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bilgehan_de 4 yıl
Kim göre neye göre?
İşletim sistemine ek olarak gelen bir tarayıcının çok kullanılması normal..Kaldı ki yıllarca pc kullanıp tarayıcı kelimesinin ne olduğunu bilmeyenler ve indirip kuramayanlar var.Bu kişiler IE kullanırsa tabi oran yüksek olur.
Profesyonel kullanıcılar arasında araştırma yapın bakalım sonuç ne olacak..10-15 yıldır Opera kullanırım.Üstüne tarayıcı da tanımam.Sadece ve hızlı..Bir o kadar da güvenli..
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MURATSPLAT 4 yıl
Kendi yaptığım bir kaç sitenin ististiklerine bakmıştım. 'Chrome' açık ara öndeydi. Bu araştırma hangi ülkeleri kapsıyor?
Şuan için en iyi ve kararlı JS performansı Chrome'daki V8(Jvm). Bir zaman efsane olsan Firefox ise Js performansı açısından yerlerde sürünüyor.
Chrome tek olumsuz yönü, bazen kendi kendine interene bağlanıp veri çekmesi. Bir de ram tüketimi biraz yüksek.
Chromium projesi çok başarılı. Şuan piyasadaki Opera, Yandex, Chrome gibi tarayıcıların hepsi chromium tabanlı. Özellikle V8 Js sanal makinesinin performansına rakip çıkamadı..
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Shadle 4 yıl
Safari, İE, Chrome, FF, Opera bende hepsini kullandım ama Opera' da karar kılmıştım kullanımı bu kadar güzel bu kadar rahat bir tarayıcı yok bence 6 yıldır falan sadece opera kullanıyorum
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ParS7 4 yıl
Yaklaşık 2 senedir operadan vazgeçemedim.
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KremalıSarımsaklıFıstık 4 yıl
sistemi iyi olan chrome kullanir bu kadar basit.
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msbphoenix 4 yıl
4 arkadaşıda kullandım
explorer: explorer nasıl bir tarayıcı olsun efendim. cevap:sitelere girsin çıksın yeter.aynen öyle, alabildiğine yavaş ve kullanışsız.
firefox: özgürlük sunuyor diğerlerine göre ancak bi ara google görsellerde arama yaparken beni delli etti kıssıtlı bir zamanım vardı oda o yüzden vazgeçtim
chrome ise:gerçektende ilk kullandığımda hızını fark etmiştim baya hızlı ve kullanışlıydı. ancak i52430m, nvidia gt520mx laptobumda bu tarayıcı yüzünde 3 kere çöktü bu tarayıcıyı kullanmayınca sorun yok yükkledikten sonra sistem çöküyor. aynı zamanda bu arkadaşın pazar payını görmüşler heralde ki add reklam virüsleri bu tarayıcıya veda ettirdi. aynı virüsleri staj yaptığım kurumun pclerindede mevcuttu. global bir virüs sorunu sanırsam
opera: basit,anlaşılır kullanışlı ve hızlıda.bir yamuğunu görmedim kendine has bir şekli var. tavsiye ediyorum bir deneyin bence
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murad35 4 yıl
Hepsini uzun uzun tecrube ettim 1 er yil belkide ama Opera kadar stabil hos gorunen hizli bir tarayici kullanmadim yani tartismam o derece severim kendisini :)
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Guest-D77D2DE34 4 yıl
8-9 yıl önce küçükken pc ile yeni tanıştığım zamamlardam
daha tarayıcı nedir onu bilmiyorum nete girmek için expoler logosuna tıklıyorum falan
sonra biraz anlamaya başladık falan
pc ye farklı tarayıcılar yüklenebilidiğini öğrendim
o gün bu gündür expoler kullanmıyorum kullanlardan da nefret ediyorum
neden dir bimiyorum
belki chrome dan bile daha iyi hızlı olduğu bir sürüm çıkmıştır haberim yok ancak kullanan gördümü enseye tokatı basıyorum
çok pis sinir oluyorum
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