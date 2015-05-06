Chrome pazar payını yükseltmeye devam ediyor

Tarayıcılar arasındaki rekabet bir süredir gündemde kendine yer bulamasa da hızlı bir şekilde devam ediyor.Son olarak internet teknolojileri araştırma şirketi Netmarketshare'nin paylaştığı Nisan ayı verilerinde de pazar paylarında bazı değişimler olduğu görülüyor.

Microsoft'un geliştirdiği Windows işletim sistemlerinde varsayılan tarayıcı olarak gelen ve bu durumun avantajını kullanan Internet Explorer pazarın büyük bir bölümünü elinde bulunduruyor. Ancak Nisan ayı tablosuna baktığımızda gerilemeye devam eden tarayıcı buna rağmen pazarın %55.83'lük kısmına hakim olmaya devam ediyor.

İkinci sırada Google'ın geliştirdiği Chrome yer alırken tarayıcı bu dönemde de kullanım oranını arttırarak ilk defa %25'i geçmiş durumda. Özellikle Chromebook satışları ve mobil platformda sıkça tercih edilmesi tarayıcının pazar payını yükselmeye devam ediyor.

Firefox ise tarayıcılar savaşında üçüncü sırayı alırken kan kaybetmeye devam ediyor. Tarayıcının son pazar payı hakimiyeti %11.7 seviyesinde. Dördüncü sırada Apple'ın geliştirdiği Safari tarayıcısı yer alırken ilk beş içerisinde son sıra Opera'nın oluyor. Popülerliğini yitiren tarayıcının pazar payı %1.19 seviyelerine kadar gerilemiş durumda.



Microsoft'un yeni geliştirdiği ve Windows 10 ile birlikte kullanıma sunacağı Edge tarayıcısı ile pazarın ne şekilde değişeceği merak konusu. Edge tarayıcısının yükselişine devam eden Chrome'un pazar payını nasıl etkileyeceğini ilerleyen günlerde göreceğiz.