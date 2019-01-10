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Google Chrome'un dahili reklam engelleyicisi 9 Temmuz’da etkinleşiyor

Chrome'un geçtiğimiz sene ortaya çıkan dahili reklam engelleme özelliği ABD, Kanada ve Avrupa’da kullanıma açılmıştı. Son duyuruyla 9 Temmuz’dan itibaren tüm kullanıcılara sunulacağı öğrenildi.
4 ay
5,5b
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14
Tarayıcılar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google Chrome'un dahili reklam engelleyicisi 9 Temmuz’da etkinleşiyor
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Google Chrome’un, tüm reklamlar yerine rahatsız edici olanları seçerek engelleyen dahili özelliği geçtiğimiz sene ortaya çıkmıştı. Aradan birkaç ay geçtikten sonra ABD, Kanada ve bazı Avrupa ülkelerinde yeni özellik kullanıma açıldı. Bugün paylaşılan bir duyuru ise dahili reklam engelleme özelliğinin 9 Temmuz 2019 tarihinden itibaren tüm kullanıcılar için açılacağını gösteriyor.

Daha İyi Reklamlar Koalisyonu

Gelirlerinin büyük bir kısmını reklamlar üzerinden sağlayan Google, tüm reklamları engellemek yerine otomatik olarak açılan pop-up ve video ve sesli reklamlar gibi rahatsız edici olanları tespit eden bir servis oluşturdu. Hangi reklamların engellenip engellenmeyeceği Daha İyi Reklamlar Koalisyonu (CBA) ile yapılan görüşmeler sonucunda belirlendi. Böylece kullanıcılara daha rahat bir gezinme deneyimi sunulmak isteniyor.

Google Chrome'un dahili reklam engelleyicisi 9 Temmuz’da etkinleşiyor
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Kurallara uymayan reklam içeren siteler hakkında işlem yapılmadan önce site sahiplerine uyarı gidecek. ABD ve Kanada üzerinde uygulanmaya başladığından bu yana uyarı alan sitelerin üçte ikisi gerekli düzeltmeleri yapmayı başarmış. Ayrıca incelenen bir milyon siteden sadece %1’inin filtrelendiği belirtiliyor.

Ayrıca Bkz. "Google, Android TV’lere minimum sistem gereksinimi şartı getiriyor"

Google, amaçlarının tüm reklamları engellemek değil, herkes için daha iyi bir internet deneyimi sunmak olduğunu söylüyor. 9 Temmuz tarihi geldiğinde tüm ülkelerde hem masaüstü hem de mobil Chrome tarayıcısı üzerinde bu hizmete erişlebilecek.


https://www.theverge.com/2019/1/9/18175601/chromes-ad-blocker-worldwide-july-google Yorum Yaz
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Nevfel 4 ay en beğenilen
Reklam filtresi değil bunlar. İstediği reklamı gösterme filtresi. Rahatsız edici dedikleri de kendi piyasasını rahatsız edenler oluyor elbette.
1 Yanıt Yanıtla +26
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Celonfix 4 ay
Google Adsense reklamlarınıda engelleyecekmi Chrome yoksa sadece rakip firmaların reklamlarınımı engelleyecek? Aslında sorunun cevabı belli
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Rachsuchtig 4 ay
DH'nin reklamları da tehlikeye girecek gibi. Aman DH dikkat et
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Darkad 4 ay
Konu tarayıcıdan açılmışken Android'in en iyi tarayıcısı Samsung Browser'dır. En iyi reklam engelleme özelliği ve en iyi karanlık mod bu tarayıcıya aittir.
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Frobisher 4 ay
ömürlük adguard varken hiçbirine gerek yok
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LiveF0r1 4 ay
Tabii ki Google, kendi reklamlarının geleceği ve imajı için bu tür bir geliştirme yoluna gidiyor ancak yine de popup tarzı, video içerikli reklamları engelleyecek olması bizim gibi sıradan kullanıcıların işine yarayacaktır.
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Jeopol 4 ay
Mesele reklam değil. Elbette reklam olacak, bundan para kazanıp hizmet verecekler.
Ancak reklam içeriğe ulaşmayı engellememeli, içeriği kapatmamalı. Büyük boyutlarda olup yüklenme hızlarını düşürmemeli. Bunlara uyan olunca zaten siteyi ad blok benzerleri ile uğraşmadan gezebilirsin.
Ama bu kurallara uymadıklarından basıyoruz ad blok, ad guard gibi eklentileri.
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balcis 4 ay
temmuz?
"google sence de biraz hızlı gitmiyor muyuz? :/ "
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Pizza Steve 4 ay
Eskiden warez, underground sitelerde aşırı ve rahatsız edici reklamlar vardı. Şu anda bütün siteler reklam içinde boğuluyor. Youtube instagram gibi dev sosyal medya devleri işlerini yürütmeyi tamamen reklam gelir modeline endekslediler.
Reklam engelleme eklentilerinin kullanım oranlarıda buna paralel olarak yükseldi. Web tarayıcılarıda bu eklentilerini tarayıcılarına resmi olarak eklemeye başladılar. Turkcell bile 3,5 tl ver reklamları engelleyim diyor.
Dünyanın en büyük web reklamı veren şirketlerinden birisi olan google, ayrıca geliştirdiği web tarayıcısı açık ara en çok kullanılan tarayıcı olan google, chrome tarayıcısına reklam engelleyici koyuyor. Bütün reklamları değil, rahatsız edici reklamları engelleyeceğiz diyorlar. Adsense reklamlarını tabikide engellemeyecekler. Bütün web dünyası reklam gelirlerine dayalı iş modeli kurmuşlar. Google kendi reklamlarını engelleyerek kendi ayağına sıkmaz.
Reklam gelirlerine dayalı iş modeli internet piyasasında bir balon oldu ve yakın zamanda problemler baş gösterecek ve patlayacak. Benim fikrim bu yönde.
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The Hollow 4 ay
Google bu tarayıcıya her özelliği ekleyebilir ama reklam/takipçi engelleme o özelliklerden biri değil. Israrla boş bir özellik entegre edecekler. Resmen insanları salak yerine koyuyorlar. İnternet ortamında bunun için bir sürü alternatif varken, kim ne yapsın Google'ın dahili reklam engelleyicisini.. Pi-hole kullananlar bir yeriyle gülüyordur.
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Vega 4 ay
AdGuard varken buna gerek yok.Tarayıcıya yerleşik reklam engelleyiciler çoğu sitede reklamları engelleyemiyor.
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Rachsuchtig 4 ay
DH'nin reklamları da tehlikeye girecek gibi. Aman DH dikkat et
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Nevfel 4 ay en beğenilen
Reklam filtresi değil bunlar. İstediği reklamı gösterme filtresi. Rahatsız edici dedikleri de kendi piyasasını rahatsız edenler oluyor elbette.
1 Yanıt Yanıtla +26
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Oguz Ozcan 4 ay Nevfel
Kalemine sağlık kardeşim aynen öyle
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B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
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