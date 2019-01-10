Google Chrome'un dahili reklam engelleyicisi 9 Temmuz’da etkinleşiyor

Google Chrome’un, tüm reklamlar yerine rahatsız edici olanları seçerek engelleyen dahili özelliği geçtiğimiz sene ortaya çıkmıştı. Aradan birkaç ay geçtikten sonra ABD, Kanada ve bazı Avrupa ülkelerinde yeni özellik kullanıma açıldı. Bugün paylaşılan bir duyuru ise dahili reklam engelleme özelliğinin 9 Temmuz 2019 tarihinden itibaren tüm kullanıcılar için açılacağını gösteriyor.

Daha İyi Reklamlar Koalisyonu

Gelirlerinin büyük bir kısmını reklamlar üzerinden sağlayan Google, tüm reklamları engellemek yerine otomatik olarak açılan pop-up ve video ve sesli reklamlar gibi rahatsız edici olanları tespit eden bir servis oluşturdu. Hangi reklamların engellenip engellenmeyeceği Daha İyi Reklamlar Koalisyonu (CBA) ile yapılan görüşmeler sonucunda belirlendi. Böylece kullanıcılara daha rahat bir gezinme deneyimi sunulmak isteniyor.

Kurallara uymayan reklam içeren siteler hakkında işlem yapılmadan önce site sahiplerine uyarı gidecek. ABD ve Kanada üzerinde uygulanmaya başladığından bu yana uyarı alan sitelerin üçte ikisi gerekli düzeltmeleri yapmayı başarmış. Ayrıca incelenen bir milyon siteden sadece %1’inin filtrelendiği belirtiliyor.

Ayrıca Bkz.

"Google, Android TV’lere minimum sistem gereksinimi şartı getiriyor"

Google, amaçlarının tüm reklamları engellemek değil, herkes için daha iyi bir internet deneyimi sunmak olduğunu söylüyor. 9 Temmuz tarihi geldiğinde tüm ülkelerde hem masaüstü hem de mobil Chrome tarayıcısı üzerinde bu hizmete erişlebilecek.

https://www.theverge.com/2019/1/9/18175601/chromes-ad-blocker-worldwide-july-google