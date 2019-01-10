Google Chrome'un dahili reklam engelleyicisi 9 Temmuz’da etkinleşiyor

Daha İyi Reklamlar Koalisyonu
Gelirlerinin büyük bir kısmını reklamlar üzerinden sağlayan Google, tüm reklamları engellemek yerine otomatik olarak açılan pop-up ve video ve sesli reklamlar gibi rahatsız edici olanları tespit eden bir servis oluşturdu. Hangi reklamların engellenip engellenmeyeceği Daha İyi Reklamlar Koalisyonu (CBA) ile yapılan görüşmeler sonucunda belirlendi. Böylece kullanıcılara daha rahat bir gezinme deneyimi sunulmak isteniyor.
Kurallara uymayan reklam içeren siteler hakkında işlem yapılmadan önce site sahiplerine uyarı gidecek. ABD ve Kanada üzerinde uygulanmaya başladığından bu yana uyarı alan sitelerin üçte ikisi gerekli düzeltmeleri yapmayı başarmış. Ayrıca incelenen bir milyon siteden sadece %1’inin filtrelendiği belirtiliyor.Ayrıca Bkz. "Google, Android TV’lere minimum sistem gereksinimi şartı getiriyor"
Google, amaçlarının tüm reklamları engellemek değil, herkes için daha iyi bir internet deneyimi sunmak olduğunu söylüyor. 9 Temmuz tarihi geldiğinde tüm ülkelerde hem masaüstü hem de mobil Chrome tarayıcısı üzerinde bu hizmete erişlebilecek.
https://www.theverge.com/2019/1/9/18175601/chromes-ad-blocker-worldwide-july-google Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ancak reklam içeriğe ulaşmayı engellememeli, içeriği kapatmamalı. Büyük boyutlarda olup yüklenme hızlarını düşürmemeli. Bunlara uyan olunca zaten siteyi ad blok benzerleri ile uğraşmadan gezebilirsin.
Ama bu kurallara uymadıklarından basıyoruz ad blok, ad guard gibi eklentileri.
"google sence de biraz hızlı gitmiyor muyuz? :/ "
Reklam engelleme eklentilerinin kullanım oranlarıda buna paralel olarak yükseldi. Web tarayıcılarıda bu eklentilerini tarayıcılarına resmi olarak eklemeye başladılar. Turkcell bile 3,5 tl ver reklamları engelleyim diyor.
Dünyanın en büyük web reklamı veren şirketlerinden birisi olan google, ayrıca geliştirdiği web tarayıcısı açık ara en çok kullanılan tarayıcı olan google, chrome tarayıcısına reklam engelleyici koyuyor. Bütün reklamları değil, rahatsız edici reklamları engelleyeceğiz diyorlar. Adsense reklamlarını tabikide engellemeyecekler. Bütün web dünyası reklam gelirlerine dayalı iş modeli kurmuşlar. Google kendi reklamlarını engelleyerek kendi ayağına sıkmaz.
Reklam gelirlerine dayalı iş modeli internet piyasasında bir balon oldu ve yakın zamanda problemler baş gösterecek ve patlayacak. Benim fikrim bu yönde.
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