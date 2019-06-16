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Android için Chrome, resimleri göreceğiniz zaman yükleyecek

Chrome tarayıcısının Android versiyonu için 76 numaralı beta sürümü sunuldu. Yeni sürüm, resimler için lazy loading özelliği ile geliyor. Ayrıca sitelerin karanlık modu otomatik olarak açılacak.
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Android için Chrome, resimleri göreceğiniz zaman yükleyecek
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Android için Chrome tarayıcısı yeni özelliklerle gelişmeye devam ediyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde yayınlanan 75 sürümüyle birlikte güçlü şifre önerme, farklı karanlık mod seçenekleri gibi yetenekler görüldü. Beta aşamasına giren 76 sürümü ise bugün itibariyle yeni özellikleri ortaya çıkardı.

Resimler için lazy loading

Lazy loading desteği Chrome’un 75 numaralı sürümünden bu yana konuşulan bir özellik. Android versiyonunun 76 sürümünde de resimler için lazy loading desteği geliyor. Bir siteyi açtığınızda sadece gördüğünüz alandaki resimler yüklenecek. Sitenin devamında bulunan resimler siz aşağı kaydırana kadar yüklenmeyecek. Böylece hem veri tasarrufu hem de hız konusunda artış sağlanıyor.

Lazy loading özelliği halihazırda bazı siteler tarafından kullanılır durumda. Android Chrome tarayıcısının 76 sürümüyle birlikte dahili olarak yer alacak. Yeni sürüm ayrıca karanlık mod konusunda da gelişmeler içeriyor. Eğer Chrome’u karanlık modda kullanıyorsanız girdiğiniz sitelerin de karanlık modu otomatik olarak açılacak. Samsung Internet gibi bazı tarayıcılar, sitenin karanlık modu yoksa bile siyah temaya uydurabiliyor ama bu bazen hatalara sebebiyet veriyor. Görünen o ki Chrome, şimdilik karanlık modu olan siteleri otomatik olarak karanlık modda açmakla yetinecek.

Ayrıca Bkz. "Realme 4 beklenenden erken gelebilir"

76 sürümü için beta aşaması bir süre daha devam edecek. Google Play üzerinden Chrome Beta’yı indirerek yeni özellikleri deneyebilirsiniz. Ya da 76 sürümüne ait APK dosyasını bularak yüklemeniz de mümkün. Ancak beta aşamasında olduğunu unutmamanız önemli.


https://www.phonearena.com/news/Google-Chrome-beta-for-Android-receives-another-update_id116866 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gun 6 gün
Bizim bütün sitelerde zaten olan bir özellik ama yinede genel için iyi.
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Donna. 4 gün gun
De ayrı.
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ozakin70 6 gün
Geçen hafta, kontrol ettiğim tüm sitelere uyguladım. Gerçekten görsel ağırlıklı sayfalar çok fark ediyor.
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