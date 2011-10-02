Chrome tarayıcı pazarında Firefox'a çok yaklaştı

İnternete girebilmenin en önemli şartlarından birisi olan internet tarayıcıları sanal dünyaya hergün yeni bireyler katılmasıyla kıyasıya bir rekabet içerisine girdi. Internet Explorer ve Netscape hakimiyetinde bir süre kalan pazarda şimdi sırasıyla Internet Explorer, Firefox ve Chrome hakim durumda.





Ancak Google'ın ülkemizde de gösterilen sıkı Chrome reklam politikası meyvelerini vermek üzere.





İstatistik sitesi StatCounter tarafından verilen habere göre Internet Explorer yüzde 41.7 ile pazarın lider. Firefox yüzde 26.6, Chrome ise yüzde 23.6 ile onu takip ediyor. Aralık ayı tahminlerine göre ise Chrome yüzde 26.6 olurken Firefox yüzde 25.3 ile 3. sıraya gerileyecek. Temmuz ayında İngiltere pazarında Chrome, Firefox'u geçmeyi başardı.





Aralık 2008 tarihinde yaygın kullanıma geçen Chrome 3 yıl gibi kısa bir sürede yüzde 26'lık bir hamle yapmış olacak. Ocak ayından bu yana Chrome payını yüzde 8 artırdı. Firefox yüzde 4, IE ise yüzde 9 düşüş yaşadı.





Firefox bu yıl ardı ardına 4, 5, 6 sürümlerini rekabette avantaj sağlaması açısından yayınladı ancak son 6 haftalık süreçte yaşanan hatalar ve kullanıcı şikayetleri negatif bir etki yaptı.