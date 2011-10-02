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Chrome tarayıcı pazarında Firefox'a çok yaklaştı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Tarayıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Chrome tarayıcı pazarında Firefox'a çok yaklaştı
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İnternete girebilmenin en önemli şartlarından birisi olan internet tarayıcıları sanal dünyaya hergün yeni bireyler katılmasıyla kıyasıya bir rekabet içerisine girdi. Internet Explorer ve Netscape hakimiyetinde bir süre kalan pazarda şimdi sırasıyla Internet Explorer, Firefox ve Chrome hakim durumda. 

Ancak Google'ın ülkemizde de gösterilen sıkı Chrome reklam politikası meyvelerini vermek üzere. 

İstatistik sitesi StatCounter tarafından verilen habere göre Internet Explorer yüzde 41.7 ile pazarın lider. Firefox yüzde 26.6, Chrome ise yüzde 23.6 ile onu takip ediyor. Aralık ayı tahminlerine göre ise Chrome yüzde 26.6 olurken Firefox yüzde 25.3 ile 3. sıraya gerileyecek. Temmuz ayında İngiltere pazarında Chrome, Firefox'u geçmeyi başardı.

Aralık 2008 tarihinde yaygın kullanıma geçen Chrome 3 yıl gibi kısa bir sürede yüzde 26'lık bir hamle yapmış olacak. Ocak ayından bu yana Chrome payını yüzde 8 artırdı. Firefox yüzde 4, IE ise yüzde 9 düşüş yaşadı.

Firefox bu yıl ardı ardına 4, 5, 6 sürümlerini rekabette avantaj sağlaması açısından yayınladı ancak son 6 haftalık süreçte yaşanan hatalar ve kullanıcı şikayetleri negatif bir etki yaptı.

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Rustoocas 8 yıl
Mthan
Birkaç sekmede bilgisayar tıkanmasın istiyorsanız Firefoxtan uzak durun derim...

Bunu asıl ie için demek lazım.
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janparey 8 yıl
Piyasada ie,opera ve firefx'un belli ve stabil yüzdelerini ,chrome çok hızlı bir şekilde çıkışı ve yükselişi ile bozdu,Artık işlletim sistemi tekeline de bir el atsa oraya da bir hareket getirse, sırf microsoft zıttına ve google desteği adına kesinlikle kullanılır
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Virinom 8 yıl
bilgisayardan az çok anlayan default bir şey kullanmaz ama anlamayan da alternatifi omladığını sandığı için kullanır son zamanlarda google tv deki reklamları ile bu anlamayan kesime hitap ederek default'tan yani ie den chrome a bir geçiş olmasını sağladı eğer o reklamları yapan mozilla olsaydı şuan mozilla da büyük artış yaşanır olurdu
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theoden541 8 yıl
theoden541
yılların opera kullanıcısıyım ve bütün tarafsızlığımla söylüyorum:ie 9 chrome, opera, firefox ve safari den çok daha hızlı, stabil ve rahat.ama hala opera kullanıyorum orası ayrı, el alışkanlığı işte :)

çok kötü yazmışım, demek istediğim şuydu:
internet explorer 9, diğer bütün tarayıcılardan daha hızlı, stabil ve rahat geldi bana.
eski versiyonları rezalet olsa da...
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theoden541 8 yıl
yılların opera kullanıcısıyım ve bütün tarafsızlığımla söylüyorum:
ie 9 chrome, opera, firefox ve safari den çok daha hızlı, stabil ve rahat.
ama hala opera kullanıyorum orası ayrı, el alışkanlığı işte :)
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Menow 8 yıl
Chrome, çıktığından beri google anlayışından 1 milim sapmadı. Şu anda tek eksiği GPU desteği vermemesi. Javascript motorunda görsel efektlerde ne yazıkki Firefox ve IE9 gibi performans için GPU yu verimli kullanamıyor ve performans testlerinde 100 kata varacak şekilde geride kalıyor.
Ama web sayfalarının görüntülenmesinde 1 numara!
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milyondabir 8 yıl
firefox eklentileri yeter. o kadar güzel eklentiler varki insan bu tarayıcadan digerleri ne yapsa vazgecemez. ben sahsen=)
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SiyahLimm 8 yıl milyondabir
milyondabir

firefox eklentileri yeter. o kadar güzel eklentiler varki insan bu tarayıcadan digerleri ne yapsa vazgecemez. ben sahsen=)

+ 1 Kardeşim sana

Bilgisayardan anlıyan Firefox kullanır. bu nereden çıktı diyecekler için

Fark burada Video anlatımda Firefox'un performans

forum.donanimhaber.com/...
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SystemApps 8 yıl
firefox kadar kullanışlı ve performanslı bir tarayısıcı yok.
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NuKe_MaNia 8 yıl
firefox eklentileri gerçekten iyi chrome de bazı eklentiler problem çıkartabiliyor.
firefox iyidir.
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MarlonJD 8 yıl
Operaaa + chrome akar .d
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Mthan 8 yıl
Firefox'u üç yılı aşkın süre kullandım, herkese tavsiye ettim. Firefox hala daha Internet Explorer'dan hızlı çalışıyor ve daha kullanışlı; ama Firefox hem Opera'dan hem de Chrome'dan kat kat yavaş ve kullanışsız bir hale geldi. Hemen hemen her gün güncelleme her hafta yeni sürüm çıkartmaları da sanırım bir şeylerin yanlış gittiğinin en büyük kanıtı. Birkaç sekmede bilgisayar tıkanmasın istiyorsanız Firefox'tan uzak durun derim...
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