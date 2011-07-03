Chrome tarayıcısından büyük sıçrayış

İnternet var olduğundan bu yana tarayıcılar arasındaki pazar payı hakimiyeti savaşları tam gaz devam ediyor. İlk dönemlerde sadece Internet Explorer ve Netscape arasında başlayan savaşaa artık Chrome ve Firefox da katıldı.

Internet Explorer'ın bir zamanlar açık ara önde olduğu tarayıcı pazarında artık kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Kullanıcı eğilimlerinin en büyük etken olduğu rekabet, internet kullanıcılarına sayısız yenilik ve avantaj sunulmasına sebep oluyor.

Web sitesi istatistik analizi firması StatCounter tarafından yapılan Haziran ayı global tarayıcı pazarı araştırmasının sonuçları yayınlandı.

Sonuçlara göre en büyük sürpriz Chrome'dan geldi. 2009 yılında %2.8 olan pazar payını %20.7'ye çıkarmayı başaran 3. büyük tarayıcı olan Google Chrome, neredeyse %900 civarı bir artış yakalamış oluyor. Internet Explorer'ın aynı dönemde %59'dan %44'e düştüğü pazarda Firefox da %30'dan %28'e geriledi. Opera ise %2.5 seviyesinde. Firefox'u geride bırakma yolunda Chrome bir adım daha atmış oldu. Chrome bu süre içerisinde en büyük payı Internet Explorer'dan kaptı.

Chrome tarayıcısı bazı ülke pazarlarında ise daha farklı performanslar ortaya koyuyor. Örneğin Güney Amerika'da Haziran ayı genelinde Internet Explorer %44.1 ile birinci, Chrome %29.7 ile ikinci, Firefox ise %24.6 ile üçüncü sırada.

ABD pazarında Internet Explorer %46.5 ile birinci iken, Firefox %24.7 ile ikinci, Chrome %16 ile üçüncü sırada. İngiltere'de Internet Explorer %46.4 ile birinci, Firefox %21.7 ile ikinci, Chrome %21.1 ile üçüncü sırada.

Microsoft'un Windows sürümleri ile standart olarak sunduğu Internet Explorer yıllardır bu avantajla tarayıcı pazarını domine ediyor. Netscape'in piyasada kaybolmasının ardından açık kaynak olarak pek çok yenilikle kullanıcı karşısına çıkan Firefox uzun süredir ikinci sırada. Ayda bir milyar görüntülenme sayısına ulaşan Google ise anasayfada sunduğu Chrome teklifleriyle pazar payını artırmasını bildi.

StatCounter firmasının CEO'su Aodhan Cullen Google'ın Chrome tarayıcısının indirilmesi konusunda mükemmel bir iş çıkardığını sadece iki yılda %20 pazar payına çıktığını belirtti. Cullen ilk kez Internet Explorer'ın %50 barajının altına düştüğünün de altını çiziyor.

StatCounter, web sayfası istatistiklerini tutan önemli firmalardan birisi. Kendi ağında kayıtlı üç milyondan fazla internet sitesi olan StatCounter aylık 15 milyarı aşan görüntüleme bilgisi topluyor.