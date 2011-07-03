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Chrome tarayıcısından büyük sıçrayış

7 yıl
4,9b
1
22
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternet var olduğundan bu yana tarayıcılar arasındaki pazar payı hakimiyeti savaşları tam gaz devam ediyor. İlk dönemlerde sadece Internet Explorer ve Netscape arasında başlayan savaşaa artık Chrome ve Firefox da katıldı. 
Internet Explorer'ın bir zamanlar açık ara önde olduğu tarayıcı pazarında artık kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Kullanıcı eğilimlerinin en büyük etken olduğu rekabet, internet kullanıcılarına sayısız yenilik ve avantaj sunulmasına sebep oluyor.
Web sitesi istatistik analizi firması StatCounter tarafından yapılan Haziran ayı global tarayıcı pazarı araştırmasının sonuçları yayınlandı. 
Sonuçlara göre en büyük sürpriz Chrome'dan geldi. 2009 yılında %2.8 olan pazar payını %20.7'ye çıkarmayı başaran 3. büyük tarayıcı olan Google Chrome, neredeyse %900 civarı bir artış yakalamış oluyor. Internet Explorer'ın aynı dönemde %59'dan %44'e düştüğü pazarda Firefox da %30'dan %28'e geriledi. Opera ise %2.5 seviyesinde. Firefox'u geride bırakma yolunda Chrome bir adım daha atmış oldu. Chrome bu süre içerisinde en büyük payı Internet Explorer'dan kaptı.
Chrome tarayıcısı bazı ülke pazarlarında ise daha farklı performanslar ortaya koyuyor. Örneğin Güney Amerika'da Haziran ayı genelinde Internet Explorer %44.1 ile birinci, Chrome %29.7 ile ikinci, Firefox ise %24.6 ile üçüncü sırada. 
ABD pazarında Internet Explorer %46.5 ile birinci iken, Firefox %24.7 ile ikinci, Chrome %16 ile üçüncü sırada. İngiltere'de Internet Explorer %46.4 ile birinci, Firefox %21.7 ile ikinci, Chrome %21.1 ile üçüncü sırada. 
Microsoft'un Windows sürümleri ile standart olarak sunduğu Internet Explorer yıllardır bu avantajla tarayıcı pazarını domine ediyor. Netscape'in piyasada kaybolmasının ardından açık kaynak olarak pek çok yenilikle kullanıcı karşısına çıkan Firefox uzun süredir ikinci sırada. Ayda bir milyar görüntülenme sayısına ulaşan Google ise anasayfada sunduğu Chrome teklifleriyle pazar payını artırmasını bildi. 
StatCounter firmasının CEO'su Aodhan Cullen Google'ın Chrome tarayıcısının indirilmesi konusunda mükemmel bir iş çıkardığını sadece iki yılda %20 pazar payına çıktığını belirtti. Cullen ilk kez Internet Explorer'ın %50 barajının altına düştüğünün de altını çiziyor.
StatCounter, web sayfası istatistiklerini tutan önemli firmalardan birisi. Kendi ağında kayıtlı üç milyondan fazla internet sitesi olan StatCounter aylık 15 milyarı aşan görüntüleme bilgisi topluyor.

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tavernac1 7 yıl en beğenilen
Chiptede her gun chrome birinci ie9 ikinci firefox ucuncu diyorlar hergun chromenin bir basarisindan bahsedip firefox ie9 bitti kaybetti coktu kandirdi vs. haberler yapiyorlar peki kime inanicaz ya da inanmiyacaz? Tabiki her zaman tarafli yalan ve uydurma haber yapan chipe inanmiycaz.
Chiptede her gun chrome birinci ie9 ikinci firefox ucuncu diyorlar hergun chromenin bir basarisindan bahsedip firefox ie9 bitti kaybetti coktu kandirdi vs. habe...
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teramit 7 yıl
tavernac1
Chiptede her gun chrome birinci ie9 ikinci firefox ucuncu diyorlar hergun chromenin bir basarisindan bahsedip firefox ie9 bitti kaybetti coktu kandirdi vs. haberler yapiyorlar peki kime inanicaz ya da inanmiyacaz? Tabiki her zaman tarafli yalan ve uydurma haber yapan chipe inanmiycaz.

internette istatistik tutan siteler var bir zahmet edip araştırırsan birçok yerde pazar payı bilgisini bulursun
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mcsergeant 7 yıl
1080p
IE 8-9 kullanmıyorum mecburi siteler hariç.Uzun süre Opera kullandım.En beğendiğim tarayıcı Chrome.Ama IDM kullandığım için Firefox kullanıyorum video ları adı ile ancak bu tarayıcı da kullanıyorum.Eskiden Operayı Nokia da Opera Link özlliğinden faydalanmak için kullanıyordum.Son zamanlarda 3 tarayıcı da çok çökme sorunu ile karşılaştım.1- Firefox Özellikle Flash Player sorunu2- Opera Belli belirsiz bir sürü neden3- Chrome çok nadir fazla sekme açtığımda.Bugün idm kullanmasam hep CHROME kullanırdım.

zaten idm firefox gibi chrome da çalışsa çoğu firefox cu bırakıp chrome geçer
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Klasör.:X:. 7 yıl

mcsergeant

1080p

IE 8-9 kullanmıyorum mecburi siteler hariç.Uzun süre Opera kullandım.En beğendiğim tarayıcı Chrome.Ama IDM kullandığım için Firefox kullanıyorum video ları adı ile ancak bu tarayıcı da kullanıyorum.Eskiden Operayı Nokia da Opera Link özlliğinden faydalanmak için kullanıyordum.Son zamanlarda 3 tarayıcı da çok çökme sorunu ile karşılaştım.1- Firefox Özellikle Flash Player sorunu2- Opera Belli belirsiz bir sürü neden3- Chrome çok nadir fazla sekme açtığımda.Bugün idm kullanmasam hep CHROME kullanırdım.


zaten idm firefox gibi chrome da çalışsa çoğu firefox cu bırakıp chrome geçer


idm zaten çalışıyor chromede :)
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Fukceng 7 yıl
Chrome çok estetik ayrıcada çok rahat çalışıyor diğerleri gibi rami altüst etmiyor etse bile çaktırmıyor ;)
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Mimar SaNAN 7 yıl
en güzeli bence opera . opera daha kullanışlı chrome'a nazaran
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acbold 7 yıl
chrome yükselişi gayet normal.internet explorer 9'a kadar berbat bir tarayıcı zaten.diretmeler ile kullanıldı senelerce.sistem kurulur ie masaüstünde olur tıklanır internete girilir.fakat son yıllarda internet ve bilgisayar kullanımı olumlu yönde arttığı için firefox gibi ciddi bir rakip geldi.opera dan hiç bahsetmiyorum bile vasatın altında bir tarayıcı 10 dk kullanmaya dayanamıorm.sitelere girişi taramaları çubukları vs derken bunaltıyor insanı. fakat chrome en iyisi.çıktığı günden bu yana.sorunsuz şekilde kullanıyorum.özellikle google ile entegre şekilde çok iyi çalışması bana yetiyor.hayatımız google oldu zaten.sitelerde vs de performans kaybı yaşamadım,aksine daha çok performans katkısı oluyor... 1.chrome 2. geçmişi hatırlamamaya ayarlanmş firefox benim için =))
*idm chrome da sorunsuz çalışıora ayrıca,son sürümü.
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BluePage 7 yıl
firefox 4-5 gibi şeylerle işi bozdular 3.6 dan sonrası bi halta yaramaz. Benim gibi 40 yıllık mozilla fanatiğini bile chrome a geçirdiler.
Teşekkürler firefox
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1080p 7 yıl
IE 8-9 kullanmıyorum mecburi siteler hariç.
Uzun süre Opera kullandım.
En beğendiğim tarayıcı Chrome.
Ama IDM kullandığım için Firefox kullanıyorum video ları adı ile ancak bu tarayıcı da kullanıyorum.
Eskiden Operayı Nokia da Opera Link özlliğinden faydalanmak için kullanıyordum.
Son zamanlarda 3 tarayıcı da çok çökme sorunu ile karşılaştım.
1- Firefox Özellikle Flash Player sorunu
2- Opera Belli belirsiz bir sürü neden
3- Chrome çok nadir fazla sekme açtığımda.
Bugün idm kullanmasam hep CHROME kullanırdım.
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séquestre 7 yıl
Internet explorer kullananlar size söylüyorum , kendinizi düşünmüyorsanız bizi düşünün kullanmayın , internet sitelerinin önünü tıkamaktan ve sisteminizi kastırmaktan başka birşey yapmıyor ..
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TELESCOPE 7 yıl

kopfnickerz

Internet explorer kullananlar size söylüyorum , kendinizi düşünmüyorsanız bizi düşünün kullanmayın , internet sitelerinin önünü tıkamaktan ve sisteminizi kastırmaktan başka birşey yapmıyor ..


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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar sizi bilmiyorum da benim tercihim Chrome. IE'yi, Firefox'u, Opera'yi, Safari'yi kullandım en çok hoşuma giden Chrome süper açılma ve tarama hızıyla herkesi solladı. Son sürümünde kullanıcı bilgilerinin de toplanmaması süper bir özelliktir. Önceki favorim Firefox'tu ama son sürümleri herşeyi iyice çığıran çıkarttı çok fazla RAM yiyor ve çok yavaş açılıyordu.
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Denorath 7 yıl
Piyasada Chrome'un hızına ve kararlılığına sahip eşdeğer başka bir tarayıcı yok şuan için.
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