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Chrome'un bileği bükülmüyor: Firefox'a 7, Edge'e 15 kat fark

Tarayıcı kullanım oranlarında Google Chrome en yakın rakipleri ile arasındaki uçurumu açmaya devam ediyor. Google'ın tarayıcısı Firefox'tan 7, Microsoft Edge'ten 15 kat daha fazla pazar payına sahip.
6 ay
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72
Tarayıcılar
Onur Seven
Haber Editörü
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NetMarketShare tarafından sağlanan verilere göre pazar payını artıran Google Chrome, rakipleri ile arasındaki uçurumu açmaya devam ediyor. Google'ın tarayıcısı Ekim 2018 itibariyle yüzde 66.43'lük bir pazar payına sahip. Yani bu da internette gezinmek için bir numaralı tercih olduğunu gösteriyor.
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İkinci sırada Mozilla'nın geliştirdiği Firefox var. Tarayıcı ancak yüzde 9.25'lik bir pay kapabilmiş durumda. Hemen arkasında ise yüzde 7.83'lük kullanım oranı ile Internet Explorer 11 yer alıyor. Microsoft Edge ise bu ay pazar payını yüzde 4.08'den yüzde 4.28'e çıkardı. Ancak Windows 10'un tarayıcısı ile Chrome arasındaki uçurum kapanacak gibi durmuyor.
Chrome'un bileği bükülmüyor: Firefox'a 7, Edge'e 15 kat fark

Microsoft'un taktikleri işe yaramadı

An itibariyle Chrome, Edge'ten tam 15 kat fazla pazar payına sahip. Microsoft, tarayıcısının kullanım oranını artırmak için "tartışmalı taktikler" uygulamış olsa da bunların pek işe yaramadığı görülüyor.
Şirket bir ara Windows 10 kullanıcılarını Edge kullanmaya ikna etmek için türlü yollara başvurmuştu. Bu girişimler geri tepti ve kullanıcıları alternatif tarayıcılara yönelmekten alıkoyamadı. Görünüşe bakılırsa yazılım devinin bu kötü taktikleri en çok Google Chrome'a yaramış.

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Legendh 6 ay en beğenilen
Opera candır. Adblock ve vpn özelliği kendiliğinden geliyor.
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anomaly 6 ay
Operanın bu kadar az kullanılmasının sebebi ne acaba ben hep kullanıyorum. Düşük sistemlerde bile akıcı. Chrome ve Firefox sistem isteyenler aslında.
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Ambarad 6 ay
Chrome'un pazar payı artık ciddiye alınmayacak bir noktada. Bu zamanın Internet Explorer'ı oldu çünkü. Çoğu kişi sevdiğinden değil, hayatımızı her taraftan saran Google hizmetleriyle bütünleşik olmasından dolayı kullanıyor. İnsanlar yeni bir tarayıcıya geçmeye üşeniyor. Olay tamamen bundan ibaret. Chromium motorunu ortaya atan, ama motoru en berbat kullanan tarayıcıdır Chrome. Üşenmeyen Vivaldi'ye şans versin.
Chrome'un pazar payı artık ciddiye alınmayacak bir noktada. Bu zamanın Internet Explorer'ı oldu çünkü. Çoğu kişi sevdiğinden değil, hayatımızı her taraftan sara...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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DH Misafiri 6 ay
Yorumları okuyunca opera indirmeye karar verdim. Eski operacılardanım bu arada.
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mavizaman 6 ay
hala ff 56dayım.Kullanışlılık açısından eklentileriyle beraber en iyisi benim için quantum daha güvenli olsada kullanışlılık açısından yeni opera yada chromedan bir farkı kalmadı.
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freezeboi 6 ay
Normalde opera kullanıyordum ama opera nedense mobil sürümü ile bilgisayar sürümü senkronize çalışmıyordu. Chromea geçtim. Halen böyle mi bilmiyorum ama opera bunu duzeltse tadından yenmez.
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Annalise 6 ay
Yandex tarayıcı değildir. Çeşitli programları kurunca yanında gelen virüs gibi bir şeydir
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Tensi 6 ay
Gonlum her zaman Firefox'ta olsa da isletim sistemi ve donanima gore tercihler degisebiliyor. Android cihazlarda Puffin ile hicbiri boy olcusemez iken eski donanimli Windows makinelerde Opera daha basarili. Firefox ve Chrome RAM canavari, katlediyorlar makineyi. Ilginc olan Opera Chromium tabanli olmasina karsin Chrome kadar ram kullanmiyor. Bir de "Install Chrome Extensions" eklentisi yuklediniz mi oldu Chrome+ zaten.
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Celonfix 6 ay
Firefox candır. Açık kaynaklı, sizden habersiz istatistik tutmaz,arka planda gizli işler yapmaz. Bir uBlock origin kurunca ne opera kalır ne chrome. Ama bana bir eklenti bile kurmak çok zahmetli geliyor diyorsanız Brave Browser'ı deneyin (özellikle opera kullanıcıları).
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07kubi07 6 ay
Opera kullanyorum
Hm hızlı hemde kolynkullanımı var.
Mobilinde bile reklam engelleyici var.
116bin reklamı engellemiş.
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GunslingeR085 6 ay
Chrome çok pratik ve hızlı. Diğer tarayıcılar bunun yanında çok yavaş kalıyor.
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Probis 6 ay
2005 yılından beri Opera kullanıyorum dersem pek yalan olmaz herhalde. Başka hiçbir tarayıcıya ısınamadım. Speed Dial, fare kısayolları mükemmel. VPN zaten muazzam. Whatsapp, facebook messenger cabası. Çok fazla eklenti kullanmıyorum. Ublock origin, select like a boss, Image Autosizer kullandığım eklentiler.
Benim için vazgeçilmezdir Opera.
Etrafımdaki arkadaşlarıma da Opera yı aşıladım. Diğer tarayıcılar hep bir eksik gibi Opera'dan sonra.
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a_y_k_u_t 6 ay
Operayı indir, messenger ve wp'yi eşitle, karanlık temayı etkinleştir, reklam engelleyici ve vpn'i aç, başlangıç sayfasına en sık kullandığın 15 siteyi ekle. Tamamdır şuan dünyanın en kullanışlı browser'ını kullanıyorsun :)
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tarayıcı, google chrome ve
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