Chrome'un bileği bükülmüyor: Firefox'a 7, Edge'e 15 kat fark

NetMarketShare tarafından sağlanan verilere göre pazar payını artıran Google Chrome, rakipleri ile arasındaki uçurumu açmaya devam ediyor. Google'ın tarayıcısı Ekim 2018 itibariyle yüzde 66.43'lük bir pazar payına sahip. Yani bu da internette gezinmek için bir numaralı tercih olduğunu gösteriyor.

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İkinci sırada Mozilla'nın geliştirdiği Firefox var. Tarayıcı ancak yüzde 9.25'lik bir pay kapabilmiş durumda. Hemen arkasında ise yüzde 7.83'lük kullanım oranı ile Internet Explorer 11 yer alıyor. Microsoft Edge ise bu ay pazar payını yüzde 4.08'den yüzde 4.28'e çıkardı. Ancak Windows 10'un tarayıcısı ile Chrome arasındaki uçurum kapanacak gibi durmuyor.

Microsoft'un taktikleri işe yaramadı

An itibariyle Chrome, Edge'ten tam 15 kat fazla pazar payına sahip. Microsoft, tarayıcısının kullanım oranını artırmak için "tartışmalı taktikler" uygulamış olsa da bunların pek işe yaramadığı görülüyor.

Şirket bir ara Windows 10 kullanıcılarını Edge kullanmaya ikna etmek için türlü yollara başvurmuştu. Bu girişimler geri tepti ve kullanıcıları alternatif tarayıcılara yönelmekten alıkoyamadı. Görünüşe bakılırsa yazılım devinin bu kötü taktikleri en çok Google Chrome'a yaramış.