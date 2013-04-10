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Chrome'un iOS versiyonu tam ekran desteğiyle güncellendi

6 yıl
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Chrome'un iOS versiyonu tam ekran desteğiyle güncellendi
Google, popüler internet tarayıcısı Chrome'un iOS versiyonunu güncelleyerek bir takım yenilikleri kullanıcılarının beğenisine sundu.

Güncellemeyle birlikte kullanıcılarına web sayfalarında tam ekran gezinme imkanı sunmaya başlayan tarayıcının çıktı alma özelliği Google Cloud Print ve AirPrint ile genişletildi. Ayrıca, herhangi bir web sayfasını PDF olarak Google Drive'a kaydetmek de artık mümkün.

Tüm bu yeniliklerin yanı sıra, bazı hataları da gideren güncelleme, tarayıcının daha güvenli ve daha stabil çalışması için bazı düzeltmeleri de beraberinde getiriyor. 

https://itunes.apple.com/tr/app/chrome/id535886823?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
oytun91 6 yıl
Arkadaslar pdf olarak nasıl kayıt ediyoruz acaba ?
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*GameOver* 6 yıl oytun91
oytun91
Arkadaslar pdf olarak nasıl kayıt ediyoruz acaba ?

Adobe Reader yüklü mü otomatik kendi içine kayıt etmesi lazım
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GokhanEmecan 6 yıl
güzel olnuş
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cana-cana 6 yıl
sonunda tam ekran geldi :)
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XanthiN 6 yıl
Harika oldu
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