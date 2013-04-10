Chrome'un iOS versiyonu tam ekran desteğiyle güncellendi

Google, popüler internet tarayıcısı Chrome'un iOS versiyonunu güncelleyerek bir takım yenilikleri kullanıcılarının beğenisine sundu.





Güncellemeyle birlikte kullanıcılarına web sayfalarında tam ekran gezinme imkanı sunmaya başlayan tarayıcının çıktı alma özelliği Google Cloud Print ve AirPrint ile genişletildi. Ayrıca, herhangi bir web sayfasını PDF olarak Google Drive'a kaydetmek de artık mümkün.





Tüm bu yeniliklerin yanı sıra, bazı hataları da gideren güncelleme, tarayıcının daha güvenli ve daha stabil çalışması için bazı düzeltmeleri de beraberinde getiriyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/chrome/id535886823?mt=8