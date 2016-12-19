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Chrysler ve Google'ın yeni otomotik pilotlu araçları hazır

Google bünyesinde otomotik pilot teknolojisi için faliyete başlayan Waymo, Chrysler'ın gönderdiği 100 adet Pacifica Hybrid model araçları geliştirip test etmeye hazırlanıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Chrysler ve Google'ın yeni otomotik pilotlu araçları hazır
Google geçtiğimiz hafta şirketin otomatik pilot teknolojisi üzerinde çalışan departmanının artık Google’a bağlı yeni bir şirket olacağını ve adının Waymo olduğunu duyurmuştu. Farklı otomobil firmalarıyla çalışıp lisanslı teknolojilerini denemek isteyen ve şehirlerde halen test edilmekte olan 60 otomatik pilotlu araca sahip Waymo’ya Chrysler ortaklık önerisi olarak 100 adet Pacifica Hybrid model aracınıbunları geliştirip, otomatik pilot teknolojisine sahip araç haline getirmesi için göndermişti. Otomotik pilot teknolojisi tamamlanan araçların görüntüleri ise geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı.
Chrysler ve Waymo mühendislerinin beraber çalıştığı projede sensörler araçlara ,tıpkı Google'ın daha önce Lexus araçlarla yaptığı çalışmada olduğu gibi, tavan, ön çamurluk ve tampon bölgelerine yerleştirildi. 7 Aydan uzun bir süredir üzerinde çalışılan projede, saf elektrik modunda 30 mil boyunca ilerleyebilen araçlar 200 saatten uzun süren test aşamalarından geçti.

2017'de Yollarda Olacak 

Otomotiv endüstrisinde yapılan araştırmalara göre otomotik pilotlu araçlar, ABD’de her yıl meydana gelen on binlerce kazayı önleyebilecek potansiyele sahip. Pek çok firmanın çeşitli ortaklıklarla girmeye çalıştığı otomatik pilotlu araç sektöründe Chrysler modellerin de 2017 yılında yollarda olması bekleniyor.

https://www.cnet.com/roadshow/news/chrysler-and-waymo-set-100-pacifica-hybrid-minivans-to-autopilot/ Yorum Yaz
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teramit 2 yıl
Araç bu haliyle hayalet avcılarının aracını andırıyor.
Tesla nın araçlarında sensorlerin yeri hiç göze batmıyor.
5 sene uğraşıp yapıştırma sensorle araç tasarımı çıkarmak ilginç olmuş.
Trafiğe çıksa da sıradan kullanıcılar nasıl kullanacak görsek.
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DH Misafiri 2 yıl
turkiyede işçilikte ucuz niye yerli otomobil ile birlikte olmasın
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malifural 2 yıl
acil bizimde otonom araca el Atmamız gerekecek.daha yerli oto çıkmadan demode olacak
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arel.gr 2 yıl
............ bizimki şimdi eski model mi oldu ?
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