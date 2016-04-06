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Çift Leica kamerası ile Huawei P9 resmiyet kazandı

Bu yılın en çok konuşulmaya aday yeni amiral gemi akıllı telefon serisi Huawei P9 resmiyet kazandı. Bu kez seride P9 Lite ve P9 Max versiyonlarını göremedik. İşte Huawei P9 ve P9 Plus:
3 yıl
5,9b
1
46
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei’nin uzun süredir merakla beklenen yeni amiral gemi serisi P9, Londra’da yapılan bir etkinlikle resmiyet kazandı. Pek çok yeni özelliği yanında, firmanın Leica ile yaptığı kamera işbirliği çok konuşulacak gibi gözüküyor.

Tasarım

Tamamen metal bir alaşımdan imal edilmiş olan Huawei P9, arka kısmı kumlama tekniğiyle elde daha rahat tutulabilecek şekle getirmiş. Köşeler ise seramik ile güçlendirilmiş. 6.95mm gibi iddialı bir kalınlık değerine sahip olan cihazın ekran çerçevesi de 1.7mm civarında. Bu da adeta çerçevesiz bir ekran hissiyatı sağlıyor.

 

Çift Leica kamerası ile Huawei P9 resmiyet kazandı
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Arka kısımda çift Leica sensör dikkat çekerken, yine altında 4. seviye hızlı ve akıcı bir parmak izi okuyucu yer alıyor. Ayrıca kamera kesinlikle herhangi bir çıkıntı yapmıyor. Cihazda, yeni yaygınlaşmaya başlayan USB Type-C bağlantısı da bulunuyor. 

Ekran

5.2 inçlik Full HD IPS ekran, 20 adet arka aydınlatma LED’i ile birlikte 500 nit parlaklık değerine çıkabiliyor. Renk doygunluğu ise yüzde 96 civarında. Ekranın alt kısmında Huawei logosu yer alırken, üst kısımda da hoparlör ve ön kamera bulunuyor.

Donanım

Daha önceki sızıntılarda olduğu gibi cihazda Kirin 955 yonga setinin kullanılacağı doğrulandı. Yine Kirin 950 yonga setini temel alsa da, yeni yonga setinde frekans hızı 2.5GHz seviyesine yükseltilmiş ve Mali-T880 grafik birimi de bir miktar daha hızlandırılmış. Ayrıca Leica lensler için daha gelişmi bir sinyal işlemcisi de yonga setinde yer alıyor. Yani, Huawei’nin en performanslı cihazı Huawei P9 olacak.

 

Çift Leica kamerası ile Huawei P9 resmiyet kazandı
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Cihazda 4GB LPDDR4 RAM yer alıyor. Depolama tarafı ise 32GB/64GB ve microSD kartlarla 128GB daha artırılabiliyor. Android 6.0 üzerinde yeni EMUI 4.1 arayüzü çalışırken, özel optimize edilmiş dosya sistemi ile yüzde 20 daha hızlı çalışma vadediliyor.

Cihazdaki 3000mAh kapasiteli batarya ile iki güne kadar kullanım süresi elde edilebiliyor. Ayrıca hızlı şarj teknolojisi, 10 dakikalık şarj ile 5 saate kadar konuşma süresi sunuluyor. 
Dünyada ilk kez üçlü anten sistemi kullanan Huawei P9, bu antenler arasında sürekli geçiş yaparak en iyi sinyal kalitesinin yakalanmasını amaçlıyor.  

Cihazın Geekbench 3 ile gerçekleştirdiğimiz test sonuçları ise şöyle:

Tek çekirdek performansı:
Çift Leica kamerası ile Huawei P9 resmiyet kazandı
 
Çoklu çekirdek performansı:

Ve Kamera

Bu yılın çok konuşulacak sensörlerinden birisi şüphesiz Huawei P9’da yer alan Leica sensörleri. 12MP çözünürlüğündeki çift sensör dizilimi, 1.25 mikron piksel büyüklüğü ile Galaxy S7 sensöründen yüzde 90 daha fazla ışık alıyor. Sistemde bir adet RGB ve 1 adet tek renkli sensör yer alıyor. Leica tecrübesini yansıtan bu dizilim, yüzde 200 daha aydınlık görüntüler üretebiliyor, kontrastta yüzde 50 iyileşme sağlayabiliyor. Kamera, çift tonlu LED flaş ve lazer tabanlı otomatik odaklama ile destekleniyor. Böylece ortaya, karanlık ortamlarda bile çok iyi performans sunan bir cihaz çıkıyor. Bununla birlikte, cihazda OIS desteğinin olmadığı ifade ediliyor. 

İyi bir kamera için elbette iyi bir uygulama gerekli. Yerleşik kamera uygulaması, Leica sensörleri sonuna kadar zorlamanızı sağlıyor. ISO değeri, deklanşör hızı, f/0.95 seviyesinde düşük derinlik alanı gibi pek çok ayar uygulamada mevcut. Cihazın ön kamerası da 8MP çözünürlüğünde ve çok iyi bir performans sergilediği ifade ediliyor. 

Huawei P9 Plus

Lansmanda sadece Huawei P9 yoktu. Aslında firmanın en performanslı ikinci cihazı diyebileceğimiz Huawei P9 Plus modeli de boy gösterdi. Bu model donanım olarak P9 ile aynı. Bununla birlikte bazı noktalarda farklılaşıyor.

Örneğin cihazda 5.5 inçlik AMOLED ekran, yer alıyor. Termal bütçe de arttığı için 3400mAh kapasiteli batarya uygun görülmüş. Sadece 4GB LPDDR4 RAM boyutuna yer verilirken, kızılötesi verici de küçük bir ayrıntı olarak düşünülmüş. Ayrıca ekranda Press Touch dokunmatik hassasiyet özelliği, 64GB kapasite, ön kamerada otomatik odaklama ve stereo hoparlörler de ekstra olarak yer alıyor. Premium seviyede olacak bu cihazın Avrupa pazarını hedefleyeceği belirtiliyor.
Fiyat olarak ise Huawei P9 32GB/3GB RAM versiyonu 600 Avro, 64GB/4GB RAM versiyonu 650 Avro, Huawei P9 Plus ise 750 Avro şeklinde sıralanıyor. Satışlara önümüzdeki aydan itibaren başlanacak.

 

Çift Leica kamerası ile Huawei P9 resmiyet kazandı
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hasan.sonus 3 yıl en beğenilen
Tek kelimeyle kusursuz bir cihaz olmuş.
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LGSalesB 3 yıl KalemKolik
KalemKolik
Lg g5den çok daha iyi bir telefon. Umarım Türkiyede satılır.

Donanım olarak gpu güçsüz olmuş sadece. Mp12 bile istenilen seviyeden çok düşükken mp4 çok düşük kalmış. Mp6 olaydı bari.

İşiniz gücünüz oturduğunuz yerden ..... Büyüterek büyük işler yapan firmalara b.k atmak
KalemKolikLg g5den çok daha iyi bir telefon. Umarım Türkiyede satılır.Donanım olarak gpu güçsüz olmuş sadece. Mp12 bile istenil...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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kraix 3 yıl
BoxFun
Çok çirkin

Diyosun :D kör olmalısın
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1 Avatar
GoldPunch 3 yıl
OIS olmaması düşük ışık performansını olumsuz etkileyecektir. Keşke olsaydı.
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Master_Evil 3 yıl
çok güçlü telefon olacak umarım ülkemizde görürüz
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FlyingUnderpants 3 yıl
Akıllı telefon kameraları teknoloji ile aynı hızda ilerlemiyordu. Bu hamle iyi oldu.
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gunman233 3 yıl
İşlemci Kirin... Ama verimli performanslı bir işlemci deniyor. Custom rom vb sıkıntı.
GPU kısmı oyuncular için sıkıntı yaratabilir özellikle ilerde.
UFS Depolama yok Emmc koymuşlar.
DDR4 standart değil modele ve bölgeye göre DDR3 var. Birçok modele ayırmışlar.
OIS yok deniyor.
f/2.2 olmamış. Çift lens ile bişeyler yapıyorsa bilemem.
FullHD 30 fps video ile sınırlı.
Su geçirmemezlik yok.
Apple özentiliği yazılım ve donanımda kendini çok belli ediyor.
Fiyat konusunda da aynı şekilde yüksek. Lite modeli uygun olursa satar belki.
Meizu ve Xiaomi dışında kaliteli f/p telefon yapan kalmadı pek.
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kadirirdem 3 yıl
bu cihaz tr ye de gelmeli....
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mkyb 3 yıl kadirirdem
kadirirdem
bu cihaz tr ye de gelmeli....

Zaten İstanbul'da tanıtıldı.
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silversmith 3 yıl
S7'yle arasında %90 fark varmış!!!
Gece aydınlık çekme işi gittikçe sarpa sarıyor, ileride tekrar başa saracak demedi demeyin! :)
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swat882 3 yıl
Batarya çıksaydı alırdım. Batarya ölünce ne yapacağız?
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mkyb 3 yıl swat882
swat882

Batarya çıksaydı alırdım. Batarya ölünce ne yapacağız?

Servisten taktıracaksın. Bir tek LG kaldı pili çıkan model yapan. Zaten 2 yıldan önce ölmez pil merak etme.
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MrKemal17 3 yıl
ONURTO
2.5D Ekran olmalıydı, batarya değişmiyor en azından 3300+ mah la başlamalıydı.

Ekran 2.5D zaten.
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ÖzdalDoğru 3 yıl
Bu telefonun önünde de (arkasındaki ile birebir aynı) çift kameralı olan, 6 inç boyutunda, 4.000 mah gücünde bataryalı ayrıca suya,toza ve darbelere dayanıklı bir versiyonunu çıkarırlarsa 3.000 TL bile olsa alırım. Diğer özellikleri kafi zaten. Fotoğraf kalitesi bu cihazda üst düzey olacaktır muhakkak.
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JoeyBane 3 yıl
On numara cihaz olmus. Ama bana tercih sunsaniz s7 edge'i tercih ederdim.
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Onurmsq 3 yıl
6.9mm kasa ile kamera cikıntisi olmayan bir sensorden cok sey beklemeyin.
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