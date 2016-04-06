Çift Leica kamerası ile Huawei P9 resmiyet kazandı

Huawei’nin uzun süredir merakla beklenen yeni amiral gemi serisi P9, Londra’da yapılan bir etkinlikle resmiyet kazandı. Pek çok yeni özelliği yanında, firmanın Leica ile yaptığı kamera işbirliği çok konuşulacak gibi gözüküyor.
Tasarım
Tamamen metal bir alaşımdan imal edilmiş olan Huawei P9, arka kısmı kumlama tekniğiyle elde daha rahat tutulabilecek şekle getirmiş. Köşeler ise seramik ile güçlendirilmiş. 6.95mm gibi iddialı bir kalınlık değerine sahip olan cihazın ekran çerçevesi de 1.7mm civarında. Bu da adeta çerçevesiz bir ekran hissiyatı sağlıyor.
Arka kısımda çift Leica sensör dikkat çekerken, yine altında 4. seviye hızlı ve akıcı bir parmak izi okuyucu yer alıyor. Ayrıca kamera kesinlikle herhangi bir çıkıntı yapmıyor. Cihazda, yeni yaygınlaşmaya başlayan USB Type-C bağlantısı da bulunuyor.
Ekran
5.2 inçlik Full HD IPS ekran, 20 adet arka aydınlatma LED’i ile birlikte 500 nit parlaklık değerine çıkabiliyor. Renk doygunluğu ise yüzde 96 civarında. Ekranın alt kısmında Huawei logosu yer alırken, üst kısımda da hoparlör ve ön kamera bulunuyor.
Donanım
Daha önceki sızıntılarda olduğu gibi cihazda Kirin 955 yonga setinin kullanılacağı doğrulandı. Yine Kirin 950 yonga setini temel alsa da, yeni yonga setinde frekans hızı 2.5GHz seviyesine yükseltilmiş ve Mali-T880 grafik birimi de bir miktar daha hızlandırılmış. Ayrıca Leica lensler için daha gelişmi bir sinyal işlemcisi de yonga setinde yer alıyor. Yani, Huawei’nin en performanslı cihazı Huawei P9 olacak.
Cihazda 4GB LPDDR4 RAM yer alıyor. Depolama tarafı ise 32GB/64GB ve microSD kartlarla 128GB daha artırılabiliyor. Android 6.0 üzerinde yeni EMUI 4.1 arayüzü çalışırken, özel optimize edilmiş dosya sistemi ile yüzde 20 daha hızlı çalışma vadediliyor.
Cihazın Geekbench 3 ile gerçekleştirdiğimiz test sonuçları ise şöyle:
Ve Kamera
Bu yılın çok konuşulacak sensörlerinden birisi şüphesiz Huawei P9’da yer alan Leica sensörleri. 12MP çözünürlüğündeki çift sensör dizilimi, 1.25 mikron piksel büyüklüğü ile Galaxy S7 sensöründen yüzde 90 daha fazla ışık alıyor. Sistemde bir adet RGB ve 1 adet tek renkli sensör yer alıyor. Leica tecrübesini yansıtan bu dizilim, yüzde 200 daha aydınlık görüntüler üretebiliyor, kontrastta yüzde 50 iyileşme sağlayabiliyor. Kamera, çift tonlu LED flaş ve lazer tabanlı otomatik odaklama ile destekleniyor. Böylece ortaya, karanlık ortamlarda bile çok iyi performans sunan bir cihaz çıkıyor. Bununla birlikte, cihazda OIS desteğinin olmadığı ifade ediliyor.
İyi bir kamera için elbette iyi bir uygulama gerekli. Yerleşik kamera uygulaması, Leica sensörleri sonuna kadar zorlamanızı sağlıyor. ISO değeri, deklanşör hızı, f/0.95 seviyesinde düşük derinlik alanı gibi pek çok ayar uygulamada mevcut. Cihazın ön kamerası da 8MP çözünürlüğünde ve çok iyi bir performans sergilediği ifade ediliyor.
Huawei P9 Plus
Lansmanda sadece Huawei P9 yoktu. Aslında firmanın en performanslı ikinci cihazı diyebileceğimiz Huawei P9 Plus modeli de boy gösterdi. Bu model donanım olarak P9 ile aynı. Bununla birlikte bazı noktalarda farklılaşıyor.
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İşiniz gücünüz oturduğunuz yerden ..... Büyüterek büyük işler yapan firmalara b.k atmak
Diyosun :D kör olmalısın