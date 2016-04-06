Çift Leica kamerası ile Huawei P9 resmiyet kazandı

Huawei’nin uzun süredir merakla beklenen yeni amiral gemi serisi P9, Londra’da yapılan bir etkinlikle resmiyet kazandı. Pek çok yeni özelliği yanında, firmanın Leica ile yaptığı kamera işbirliği çok konuşulacak gibi gözüküyor.

Tasarım

Tamamen metal bir alaşımdan imal edilmiş olan Huawei P9, arka kısmı kumlama tekniğiyle elde daha rahat tutulabilecek şekle getirmiş. Köşeler ise seramik ile güçlendirilmiş. 6.95mm gibi iddialı bir kalınlık değerine sahip olan cihazın ekran çerçevesi de 1.7mm civarında. Bu da adeta çerçevesiz bir ekran hissiyatı sağlıyor.

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Arka kısımda çift Leica sensör dikkat çekerken, yine altında 4. seviye hızlı ve akıcı bir parmak izi okuyucu yer alıyor. Ayrıca kamera kesinlikle herhangi bir çıkıntı yapmıyor. Cihazda, yeni yaygınlaşmaya başlayan USB Type-C bağlantısı da bulunuyor.

Ekran

5.2 inçlik Full HD IPS ekran, 20 adet arka aydınlatma LED’i ile birlikte 500 nit parlaklık değerine çıkabiliyor. Renk doygunluğu ise yüzde 96 civarında. Ekranın alt kısmında Huawei logosu yer alırken, üst kısımda da hoparlör ve ön kamera bulunuyor.

Donanım

Daha önceki sızıntılarda olduğu gibi cihazda Kirin 955 yonga setinin kullanılacağı doğrulandı. Yine Kirin 950 yonga setini temel alsa da, yeni yonga setinde frekans hızı 2.5GHz seviyesine yükseltilmiş ve Mali-T880 grafik birimi de bir miktar daha hızlandırılmış. Ayrıca Leica lensler için daha gelişmi bir sinyal işlemcisi de yonga setinde yer alıyor. Yani, Huawei’nin en performanslı cihazı Huawei P9 olacak.

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Cihazda 4GB LPDDR4 RAM yer alıyor. Depolama tarafı ise 32GB/64GB ve microSD kartlarla 128GB daha artırılabiliyor. Android 6.0 üzerinde yeni EMUI 4.1 arayüzü çalışırken, özel optimize edilmiş dosya sistemi ile yüzde 20 daha hızlı çalışma vadediliyor.

Cihazdaki 3000mAh kapasiteli batarya ile iki güne kadar kullanım süresi elde edilebiliyor. Ayrıca hızlı şarj teknolojisi, 10 dakikalık şarj ile 5 saate kadar konuşma süresi sunuluyor.

Dünyada ilk kez üçlü anten sistemi kullanan Huawei P9, bu antenler arasında sürekli geçiş yaparak en iyi sinyal kalitesinin yakalanmasını amaçlıyor.

Cihazın Geekbench 3 ile gerçekleştirdiğimiz test sonuçları ise şöyle:

Tek çekirdek performansı:

Çoklu çekirdek performansı:

Ve Kamera

Bu yılın çok konuşulacak sensörlerinden birisi şüphesiz Huawei P9’da yer alan Leica sensörleri. 12MP çözünürlüğündeki çift sensör dizilimi, 1.25 mikron piksel büyüklüğü ile Galaxy S7 sensöründen yüzde 90 daha fazla ışık alıyor. Sistemde bir adet RGB ve 1 adet tek renkli sensör yer alıyor. Leica tecrübesini yansıtan bu dizilim, yüzde 200 daha aydınlık görüntüler üretebiliyor, kontrastta yüzde 50 iyileşme sağlayabiliyor. Kamera, çift tonlu LED flaş ve lazer tabanlı otomatik odaklama ile destekleniyor. Böylece ortaya, karanlık ortamlarda bile çok iyi performans sunan bir cihaz çıkıyor. Bununla birlikte, cihazda OIS desteğinin olmadığı ifade ediliyor.

İyi bir kamera için elbette iyi bir uygulama gerekli. Yerleşik kamera uygulaması, Leica sensörleri sonuna kadar zorlamanızı sağlıyor. ISO değeri, deklanşör hızı, f/0.95 seviyesinde düşük derinlik alanı gibi pek çok ayar uygulamada mevcut. Cihazın ön kamerası da 8MP çözünürlüğünde ve çok iyi bir performans sergilediği ifade ediliyor.

Huawei P9 Plus

Lansmanda sadece Huawei P9 yoktu. Aslında firmanın en performanslı ikinci cihazı diyebileceğimiz Huawei P9 Plus modeli de boy gösterdi. Bu model donanım olarak P9 ile aynı. Bununla birlikte bazı noktalarda farklılaşıyor.

Örneğin cihazda 5.5 inçlik AMOLED ekran, yer alıyor. Termal bütçe de arttığı için 3400mAh kapasiteli batarya uygun görülmüş. Sadece 4GB LPDDR4 RAM boyutuna yer verilirken, kızılötesi verici de küçük bir ayrıntı olarak düşünülmüş. Ayrıca ekranda Press Touch dokunmatik hassasiyet özelliği, 64GB kapasite, ön kamerada otomatik odaklama ve stereo hoparlörler de ekstra olarak yer alıyor. Premium seviyede olacak bu cihazın Avrupa pazarını hedefleyeceği belirtiliyor.

Fiyat olarak ise Huawei P9 32GB/3GB RAM versiyonu 600 Avro, 64GB/4GB RAM versiyonu 650 Avro, Huawei P9 Plus ise 750 Avro şeklinde sıralanıyor. Satışlara önümüzdeki aydan itibaren başlanacak.