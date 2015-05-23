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Çift bataryalı Innos D6000 sunduğu batarya kapasitesi ile dikkat çekiyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
13,4b
1
40
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Çift bataryalı Innos D6000 sunduğu batarya kapasitesi ile dikkat çekiyor
 
Akıllı telefonların performans konusunda geldiği seviye bu cihazlar üzerinde şu an yapılabilecek tüm işlemlerin kolay yapılmasına yetecek durumda. Ancak çözülmesi gereken bir sorun daha mevcut. Her gün prize bağlanmaya mahkum cihazlar ne kadar akıllı olsalar da ancak pil ömürleri kadar katkı sağlayabiliyorlar.

Bu konuya farklı bir bakış açısı getiren Innos çözümü cihazın içine iki batarya koymakta bulmuş. D6000 modeli adından da anlaşılacağı üzere 6000 mAh batarya kapasitesine sahip. Ancak bu batarya 2480mAh ve 3520mAh şeklinde iki ayrı batarya olarak cihazın içerisine konumlandırılmış durumda. Cihaz ortalama 3-5 gün pil ömrü sunmayı amaçlarken bir çok kullanıcının aklına ise batarayanın kaç saatte dolacağı sorusu gelebilir. Bu konuda da DuoCharge adında iki bataryanın da aynı anda şarj edildiği bir teknoloji tercih edilerek şarj süresi kısaltılmış durumda.
Çift bataryalı Innos D6000 sunduğu batarya kapasitesi ile dikkat çekiyor
 
Merak konusu olan bir diğer özellik ise hiç kuşkusuz kasanın kalınlığı. 11.9 mm kalınlıktaki kasaya sahip D6000 içerdiği batarya kapasitesine göre kabul edilebilir boyutlara sahip gibi görünüyor. Diğer yandan her iki türlü de takılabilen USB 3.1 C tipi porta sahip modelin teknik özellik konusunda da aşağı kalır yanı yok.

5.2 inç ekran boyutunda ve Gorilla glass 3 ile korunan FHD çözünürlükte panele sahip D6000 ihtiyaç duyduğu performans gücünü Snapdragon 615 çipsetinden alıyor. Cihaza 3 GB sistem belleği, 16 MP arka kamera, 5 MP ön kamera ve çift sim kart desteği gibi özellikler eşlik ediyor.
Ayrıca modelin MediaTek çipset ve 2 GB sistem belleği barındıran ayrı bir varyasyonu daha bulunuyor (D6000m). Her iki modelin de Android 5.0 sürümü ile geldiğini de belirtelim. Snapdragon'lu modelin fiyatı yaklaşık 290 dolar olarak açıklanırken MediaTek çipsetli uygun model 160 dolarlık fiyat etiketine sahip.

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CooL_ROMEO 4 yıl en beğenilen
FHD 615 6000Mah üstelik 290 dolar . Normal bir insan sadece whatsapp arama mesaj desen 160 dolara da alabiliyorsun diyorlar(2gb ram yine iyi).
Adamlar bildiğin adam akıllı telefon yapmışlar yahu
FHD 615 6000Mah üstelik 290 dolar . Normal bir insan sadece whatsapp arama mesaj desen 160 dolara da alabiliyorsun diyorlar(2gb ram yine iyi).Adamlar bildi...
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swat882 4 yıl
Bunda bir android one programı olsa varya of ki ne of
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umut_baris 4 yıl redloves
redloves

Nükleer pil bekliyoruz 1ay gidecek😃

O yetmez ya 60 Amper akü takın siz.
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MaDMaxiBo 4 yıl
6 ay olacak halen telefon haftaya çıkar diyor satıcılar. bir ay sonra bir hafta sonra derken mtk modelinin adı bile yok piyasada.
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DeepestSea 4 yıl
Z3'ün bataryası bana gitmiyor.8 saatin sonunda bitirmiş oluyorum
Bu cihaz çıksın direk alırım
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aycibin 4 yıl
Valla guzel makina.kamerasi ve ses kalitesi de iyiyse yemisim kalinligini.yedek sarj tasimaya gore ince kaliyor her turlu.

1 sene gecmeden 4g gelince bir gunu cikariyoruz diyen ince telefon sahipleriyle tekrar goruselim.4g kullandim.3g'nin 2 misline yakin sarj yiyor beklemede de olsa.
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edacsac 4 yıl
Mobile C4 durumları yaşanmaması dileğiyle
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djvietnam 4 yıl
Bunda ekran süresi çılgınlığı yaşanabilir
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underlater 4 yıl
redloves
Nükleer pil bekliyoruz 1ay gidecek??

donanimhaber.com/... Nükleer olmadan bir ay :)
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psicik96 4 yıl
bize böyle telefonlarla gelin...
mtk lı tercihi fena sayılmaz.
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mustafada 4 yıl
bekleme konumunda gün ışığından şarz olayını tlfonlara uyarlamak çok mu zor..
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FIRAT_G_ 4 yıl
helal olsun adamlara. ben bir telefon alırken herşeyden önce gsmarena nın battery life kısmındaki battery test verilerine bakarak alıyorum. şuan lg g2 kullanıyorum. telefonumdan gayet memnunum. bundan sonraki alacağım telefonda buna benzer bir cihaz olur. lg g2 yi almadan önce ascent mate 2 yi çok aradım ama bulamayınca g2 aldım.
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Mr xXx 4 yıl
Oo alırım bi dal 🌿
güzel cihaz işte bize bunlarla gelin en başta general mobile
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x2yk 4 yıl
Yapacağım dedimi oluyor tebrik ediyorum firmayı 6000 mah pil üretilene kadar alternatif olarak kalır ülkemize de uğraması dileğiyle..
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DH Misafiri 4 yıl
İki versiyonda mükemmel.
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