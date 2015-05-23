Çift bataryalı Innos D6000 sunduğu batarya kapasitesi ile dikkat çekiyor

Akıllı telefonların performans konusunda geldiği seviye bu cihazlar üzerinde şu an yapılabilecek tüm işlemlerin kolay yapılmasına yetecek durumda. Ancak çözülmesi gereken bir sorun daha mevcut. Her gün prize bağlanmaya mahkum cihazlar ne kadar akıllı olsalar da ancak pil ömürleri kadar katkı sağlayabiliyorlar.

Bu konuya farklı bir bakış açısı getiren Innos çözümü cihazın içine iki batarya koymakta bulmuş. D6000 modeli adından da anlaşılacağı üzere 6000 mAh batarya kapasitesine sahip. Ancak bu batarya 2480mAh ve 3520mAh şeklinde iki ayrı batarya olarak cihazın içerisine konumlandırılmış durumda. Cihaz ortalama 3-5 gün pil ömrü sunmayı amaçlarken bir çok kullanıcının aklına ise batarayanın kaç saatte dolacağı sorusu gelebilir. Bu konuda da DuoCharge adında iki bataryanın da aynı anda şarj edildiği bir teknoloji tercih edilerek şarj süresi kısaltılmış durumda.

Merak konusu olan bir diğer özellik ise hiç kuşkusuz kasanın kalınlığı. 11.9 mm kalınlıktaki kasaya sahip D6000 içerdiği batarya kapasitesine göre kabul edilebilir boyutlara sahip gibi görünüyor. Diğer yandan her iki türlü de takılabilen USB 3.1 C tipi porta sahip modelin teknik özellik konusunda da aşağı kalır yanı yok.





5.2 inç ekran boyutunda ve Gorilla glass 3 ile korunan FHD çözünürlükte panele sahip D6000 ihtiyaç duyduğu performans gücünü Snapdragon 615 çipsetinden alıyor. Cihaza 3 GB sistem belleği, 16 MP arka kamera, 5 MP ön kamera ve çift sim kart desteği gibi özellikler eşlik ediyor.

Ayrıca modelin MediaTek çipset ve 2 GB sistem belleği barındıran ayrı bir varyasyonu daha bulunuyor (D6000m). Her iki modelin de Android 5.0 sürümü ile geldiğini de belirtelim. Snapdragon'lu modelin fiyatı yaklaşık 290 dolar olarak açıklanırken MediaTek çipsetli uygun model 160 dolarlık fiyat etiketine sahip.