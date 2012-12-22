Çift çekirdekli ve HD ekranlı Acer V350'nin GLBenchmark test sonuçları paylaşıldı

Uzun süreli bir durgunluk döneminin ardından, Acer cephesinde hareketlilik başlamış durumda. Tayvanlı üreticinin V350 modeline ait GLBenchmark test sonuçları internette paylaşıldı.



Acer V350, gördüğümüz kadarıyla birkaç gün önce bazı teknik özellikleri ve fotoğrafları internete sızdırılan V360'tan daha üst seviye bir model olacak. GLBenchmark'tan erişebildiğimiz bilgilere göre V350'ye, 28 nm'lik üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen, 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli (Krait) Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus platformu ile Adreno 225 grafik birimi hayat verecek. Örnek vermek gerekirse, aynı platforma daha önce Sony Xperia V ve Nokia Lumia 920'de rastlamıştık. Yeni akıllı telefonun RAM miktarına ilişkin herhangi bir ipucu yok. Fakat minimum 1 GB RAM ile karşılaşacağımıza kesin gözüyle bakabiliriz.



V350'nin ekran çözünürlüğü, CloudMobile S500 ile benzer şekilde 720 x 1280 piksel olacak. GLBenchmark test sonuçlarında çözünürlük, 1196 x 720 piksel göründüğüne göre Android'e özel menü tuşlarının, dokunmatik ekran üzerine yerleştirildiği çıkarımında bulunmak mümkün. Bu bilgilere ilaveten Android 4.1.2 ''Jelly Bean'' işletim sistemli akıllı telefonun, Tüketici Elektroniği Fuarı (CES 2013) veya Mobil Dünya Kongresi (MWC 2013) kapsamında resmiyet kazanması bekleniyor.







http://glbenchmark.com/phonedetails.jsp?benchmark=glpro25&D=Acer+V350&testgroup=overall