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Çift çekirdekli ve HD ekranlı Acer V350'nin GLBenchmark test sonuçları paylaşıldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Uzun süreli bir durgunluk döneminin ardından, Acer cephesinde hareketlilik başlamış durumda.  Tayvanlı üreticinin V350 modeline ait GLBenchmark test sonuçları internette paylaşıldı.
Acer V350, gördüğümüz kadarıyla birkaç gün önce bazı teknik özellikleri ve fotoğrafları internete sızdırılan V360'tan daha üst seviye bir model olacak. GLBenchmark'tan erişebildiğimiz bilgilere göre V350'ye, 28 nm'lik üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen, 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli (Krait) Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus platformu ile Adreno 225 grafik birimi hayat verecek. Örnek vermek gerekirse, aynı platforma daha önce Sony Xperia V ve Nokia Lumia 920'de rastlamıştık. Yeni akıllı telefonun RAM miktarına ilişkin herhangi bir ipucu yok. Fakat minimum 1 GB RAM ile karşılaşacağımıza kesin gözüyle bakabiliriz.
V350'nin ekran çözünürlüğü, CloudMobile S500 ile benzer şekilde 720 x 1280 piksel olacak. GLBenchmark test sonuçlarında çözünürlük, 1196 x 720 piksel göründüğüne göre Android'e özel menü tuşlarının, dokunmatik ekran üzerine yerleştirildiği çıkarımında bulunmak mümkün. Bu bilgilere ilaveten Android 4.1.2 ''Jelly Bean'' işletim sistemli akıllı telefonun, Tüketici Elektroniği Fuarı (CES 2013) veya Mobil Dünya Kongresi (MWC 2013) kapsamında resmiyet kazanması bekleniyor.
 

http://glbenchmark.com/phonedetails.jsp?benchmark=glpro25&D=Acer+V350&testgroup=overall Yorum Yaz
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TearsForFears 6 yıl
Donanım yerine yazılıma bakmak gerek.Donanım kısmında artık bakılacak 2 özellik kaldı.Sağlamlılık ve pil performansı.Cpu , gpu , ram , kamera standart oldu zaten.
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damn2u 6 yıl
1000TL fiyattan satılsa bu ülkede firmayı kalkındırır.
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depeche35 6 yıl
Yani bizim piyasada insanlar ya en ucuzunu yada en pahalısını alırlar.
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yukuberk 6 yıl
İsterse S2356 işlemcisi olsun 85621 çekirdeği olsun söyleyin bana bir sony eder mi?
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alainn 6 yıl
Acer telefonmu uretiyormus :)
Su aralar htc haberlerinden başka markalar dikkatimi çekmiyor. Güzelim firma gerileme arifesinde..
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kungkangc 6 yıl
Paylaşım için teşekkürler!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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