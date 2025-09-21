Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nothing Phone 3'e büyük güncelleme: İşte yenilikler

    Türkiye'de de satılan Nothing Phone (3), önemli yazılım güncellemesi aldı. Nothing OS V3.5-250911-2112 güncellemesi, kamera, batarya ve WiFi iyileştirmeleri getiriyor.

    Nothing Phone 3 güncelleme OS V3.5-250911-2112 Tam Boyutta Gör
    Nothing, Phone (3) için performansı artıran ve bazı sorunları gideren önemli bir yazılım güncellemesi daha yayınladı. Nothing OS V3.5-250911-2112 sürümü, kamera iyileştirmelerinin yanı sıra hata düzeltmeleri ve sistem optimizasyonları getiriyor.

    Nothing OS V3.5-250911-2112 güncellemesi neler getiriyor?

    • Pozlama kaydırıcısının elle ayarlanması artık daha akıcı ve hassas
    • Bazı sahnelerde istenmeyen renk tonlarına neden olan bir sorun düzeltildi
    • Yazıların keskinliğini artırmak için AI SuperRes Zoom algoritması güncellendi
    • Aksiyon Modu’nda gren azaltıldı
    • Üçüncü taraf uygulamalarda kamera netliği iyileştirildi
    • Videolar artık daha iyi kontrasta sahip ve daha az puslu, daha canlı görünüyor

    Genel iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri

    • Çoklu kullanıcı modunda Always-on Glyph Toys'un Glyph Matrix gösterimi optimize edildi
    • Temel Bildirim’e yeni bir kural eklerken oluşan yinelenen kişi avatarı sorunu düzeltildi
    • Bildirimler için üretken modu önizlerken oluşan dokunsal geri bildirim hataları giderildi
    • Telefon Hakkında'da Arapça için başlık hizalaması iyileştirildi
    • Bluetooth cihaz kayıt kullanıcı arayüzü güncellendi
    • Belirli senaryolarda pil tüketimi optimize edildi
    • Belirli senaryolarda ısınma azaltıldı
    • Wi-Fi bağlantısı ve ağ kararlılığı iyileştirildi
    • Gelişmiş sistem kararlılığı ve optimize edilmiş performans

    Güncelleme, manuel pozlama kontrolünü daha akıcı ve hassas hale getiriyor. Ayrıca, artık daha doğal renkler gösteren belirli sahnelerdeki renk tonu sorununu da düzeltiyor. AI SuperRes Zoom algoritması güncellendi; metinler daha keskin. Aksiyon modu iyileştirildi ve üçüncü parti kamera uygulamalarıyla daha net çekimler yapılabiliyor. Video kaydında da kontrast iyileştirildi; görüntüler daha az puslu ve daha canlı görünüyor.

    Sistem değişiklikleri arasında, çok kullanıcılı modda Always-on Glyph Toys'un Glyph Matrix ekranı için optimizasyon da yer alıyor. Bildirimler için Üretken mod önizlemesi sırasındaki dokunsal sorunlar giderildi. Güncelleme ayrıca, Ayarlar - Ses ve Titreşim - Bluetooth cihaz kaydı altında bulunan Bluetooth cihaz kayıt arayüzünü de iyileştiriyor. Pil kullanımı optimize edildi ve daha kararlı bir deneyim sunmak için ısınma azaltıldı. Wi-Fi bağlantısı ve genel ağ kararlılığı iyileştirildi. Performans ve sistem kararlılığı da ayarlandı.

    Nothing, kurulum sırasında cihazın geçici olarak ısınabileceği ve daha fazla güç tüketebileceği yönünde bir not paylaştı. Güncelleme tamamlandıktan sonra bu durum normale dönecektir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçak kazalarına karşı devasa hava yastığı fikri

    V
    Viscero. 2 gün önce

    hintlilere söyleyelim büyük bir paraşüt taksınlar inişi yavaşlatır

    B
    beyinsis 3 gün önce

    bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    opel corsa 1.3 cdti hangi motor yağı kullanılır los ışığı kırmızı yanıyor 7 dak.com arabadan ıslık sesi gelmesi lastikte xl ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung A16
    Samsung A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI Katana 15
    MSI Katana 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum