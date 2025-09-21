Nothing Phone 3'e büyük güncelleme: İşte yenilikler

Nothing OS V3.5-250911-2112 güncellemesi neler getiriyor?
- Pozlama kaydırıcısının elle ayarlanması artık daha akıcı ve hassas
- Bazı sahnelerde istenmeyen renk tonlarına neden olan bir sorun düzeltildi
- Yazıların keskinliğini artırmak için AI SuperRes Zoom algoritması güncellendi
- Aksiyon Modu’nda gren azaltıldı
- Üçüncü taraf uygulamalarda kamera netliği iyileştirildi
- Videolar artık daha iyi kontrasta sahip ve daha az puslu, daha canlı görünüyor
Genel iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri
- Çoklu kullanıcı modunda Always-on Glyph Toys'un Glyph Matrix gösterimi optimize edildi
- Temel Bildirim’e yeni bir kural eklerken oluşan yinelenen kişi avatarı sorunu düzeltildi
- Bildirimler için üretken modu önizlerken oluşan dokunsal geri bildirim hataları giderildi
- Telefon Hakkında'da Arapça için başlık hizalaması iyileştirildi
- Bluetooth cihaz kayıt kullanıcı arayüzü güncellendi
- Belirli senaryolarda pil tüketimi optimize edildi
- Belirli senaryolarda ısınma azaltıldı
- Wi-Fi bağlantısı ve ağ kararlılığı iyileştirildi
- Gelişmiş sistem kararlılığı ve optimize edilmiş performans
Güncelleme, manuel pozlama kontrolünü daha akıcı ve hassas hale getiriyor. Ayrıca, artık daha doğal renkler gösteren belirli sahnelerdeki renk tonu sorununu da düzeltiyor. AI SuperRes Zoom algoritması güncellendi; metinler daha keskin. Aksiyon modu iyileştirildi ve üçüncü parti kamera uygulamalarıyla daha net çekimler yapılabiliyor. Video kaydında da kontrast iyileştirildi; görüntüler daha az puslu ve daha canlı görünüyor.
Sistem değişiklikleri arasında, çok kullanıcılı modda Always-on Glyph Toys'un Glyph Matrix ekranı için optimizasyon da yer alıyor. Bildirimler için Üretken mod önizlemesi sırasındaki dokunsal sorunlar giderildi. Güncelleme ayrıca, Ayarlar - Ses ve Titreşim - Bluetooth cihaz kaydı altında bulunan Bluetooth cihaz kayıt arayüzünü de iyileştiriyor. Pil kullanımı optimize edildi ve daha kararlı bir deneyim sunmak için ısınma azaltıldı. Wi-Fi bağlantısı ve genel ağ kararlılığı iyileştirildi. Performans ve sistem kararlılığı da ayarlandı.
Nothing, kurulum sırasında cihazın geçici olarak ısınabileceği ve daha fazla güç tüketebileceği yönünde bir not paylaştı. Güncelleme tamamlandıktan sonra bu durum normale dönecektir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
hintlilere söyleyelim büyük bir paraşüt taksınlar inişi yavaşlatır
bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.