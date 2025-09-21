Nothing Phone 3'e büyük güncelleme: İşte yenilikler

Tam Boyutta Gör Nothing, Phone (3) için performansı artıran ve bazı sorunları gideren önemli bir yazılım güncellemesi daha yayınladı. Nothing OS V3.5-250911-2112 sürümü, kamera iyileştirmelerinin yanı sıra hata düzeltmeleri ve sistem optimizasyonları getiriyor.

Nothing Phone 3 Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı 1 ay önce eklendi

Nothing OS V3.5-250911-2112 güncellemesi neler getiriyor?

Pozlama kaydırıcısının elle ayarlanması artık daha akıcı ve hassas

Bazı sahnelerde istenmeyen renk tonlarına neden olan bir sorun düzeltildi

Yazıların keskinliğini artırmak için AI SuperRes Zoom algoritması güncellendi

Aksiyon Modu’nda gren azaltıldı

Üçüncü taraf uygulamalarda kamera netliği iyileştirildi

Videolar artık daha iyi kontrasta sahip ve daha az puslu, daha canlı görünüyor

Genel iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri

Çoklu kullanıcı modunda Always-on Glyph Toys'un Glyph Matrix gösterimi optimize edildi

Temel Bildirim’e yeni bir kural eklerken oluşan yinelenen kişi avatarı sorunu düzeltildi

Bildirimler için üretken modu önizlerken oluşan dokunsal geri bildirim hataları giderildi

Telefon Hakkında'da Arapça için başlık hizalaması iyileştirildi

Bluetooth cihaz kayıt kullanıcı arayüzü güncellendi

Belirli senaryolarda pil tüketimi optimize edildi

Belirli senaryolarda ısınma azaltıldı

Wi-Fi bağlantısı ve ağ kararlılığı iyileştirildi

Gelişmiş sistem kararlılığı ve optimize edilmiş performans

Güncelleme, manuel pozlama kontrolünü daha akıcı ve hassas hale getiriyor. Ayrıca, artık daha doğal renkler gösteren belirli sahnelerdeki renk tonu sorununu da düzeltiyor. AI SuperRes Zoom algoritması güncellendi; metinler daha keskin. Aksiyon modu iyileştirildi ve üçüncü parti kamera uygulamalarıyla daha net çekimler yapılabiliyor. Video kaydında da kontrast iyileştirildi; görüntüler daha az puslu ve daha canlı görünüyor.

Sistem değişiklikleri arasında, çok kullanıcılı modda Always-on Glyph Toys'un Glyph Matrix ekranı için optimizasyon da yer alıyor. Bildirimler için Üretken mod önizlemesi sırasındaki dokunsal sorunlar giderildi. Güncelleme ayrıca, Ayarlar - Ses ve Titreşim - Bluetooth cihaz kaydı altında bulunan Bluetooth cihaz kayıt arayüzünü de iyileştiriyor. Pil kullanımı optimize edildi ve daha kararlı bir deneyim sunmak için ısınma azaltıldı. Wi-Fi bağlantısı ve genel ağ kararlılığı iyileştirildi. Performans ve sistem kararlılığı da ayarlandı.

Nothing, kurulum sırasında cihazın geçici olarak ısınabileceği ve daha fazla güç tüketebileceği yönünde bir not paylaştı. Güncelleme tamamlandıktan sonra bu durum normale dönecektir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: