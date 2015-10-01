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Çift ekranıyla LG'nin yeni amiral gemisi V10 duyuruldu

3 yıl
12b
1
89
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Çift ekranıyla LG'nin yeni amiral gemisi V10 duyuruldu

LG'nin bu yılın ilk amiral gemi modeli G4'ten sonra müjdesini verdiği yeni üst seviye akıllı telefonu resmiyet kazandı. Amiral gemi modeli beklendiği gibi daha önce internete sızdırılan LG V10 olacak.  LG V10 modelinin aslında LG G4 modelinden donanım olarak pek bir farkı görünmüyor ancak model ikinci ekranı ve elden geçen tasarımı ile biraz daha önce çıkmayı başarıyor. 

Belki pazarda ilk kez rastladığımız bir şekilde yeni modelin üst kısmında 2.1 inçlik ikinci bir ekran yer alıyor. 160x1040 piksel çözünürlüğündeki bu dokunmatik ekran biraz akıllı saat görevi görüyor diyebiliriz zira ana ekrandan bağımsız bir şekilde çalışıyor, saat ve hava durumu görüntüleme, kısayollarla uygulamalara erişim, çağrı ve mesaj bildirimi alma gibi fonksiyonlar icra ediyor. Her zaman açık ekranın batarya tüketimine gözle görülür bir etkisinin olmadığı belirtiliyor.  
Çift ekranıyla LG'nin yeni amiral gemisi V10 duyuruldu
 
LG V10 modelinin tasarımında da biraz oynamalar yapan LG, görünümü daha estetik bir hale getirirken, kasayı da inceltmiş ve 8.6mm yapmış. Bununla birlikte metal kasa nedeniyle biraz daha ağırlaşan model 192gr olmuş. LG V10 modelinin diğer bir farkı 4GB RAM barındırıyor oluşu. Sisteme daha fazla nefes aldıracağı tahmin edilen 4GB LPDDR3 RAM ile V10 modeli firmanın bu boyutta RAM taşıyan ilk akıllı telefonu haline gelmiş oldu. 

Bu ayrıntılar haricinde donanım hemen hemen aynı diyebiliriz. 6 çekirdekli 64-bitlik Snapdragon 808 yongaseti, 5.7 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte IPS ekran, 64GB artırılabilir kapasite, 3000mAh gücünde batarya, 16MP çözünürlüğünde OIS ve lazer otomatik odaklama destekli arka kamera, 5MP çözünürlüğünde çift ön kamera, Android 5.1.1 işletim sistemini saymak mümkün. 

Modelde ek olarak MIL-STD-810G standardı yer alıyor yani düşmelere, sağanak yağmur altında kullanıma, toza, neme ve mantara karşı askeri standartlarda dayanıklılık sunuyor. LG V10 modelinin biraz daha Asya ve Amerika kıtalarına göre tasarlandığı düşünülüyor zira cihaz ilk etapta Güney Kore'de piyasaya çıkacak ve sonrasında Asya, Latin Amerika, Ortadoğu ülkelerine gönderilecek. Modelin fiyatı bilinmiyor. 

Çift ekranıyla LG'nin yeni amiral gemisi V10 duyuruldu
 

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Das Boot 3 yıl en beğenilen
Tasarımını beğendim. Kasa çerçevelerde hem metal hemde dayanıklılık sertifikası almış. Donanımda günümüzün standartlarını karşılıyor işte. Hala 820 olsun diyenler var. Olsa 820 ile çıktığı tarihde 830 tanıtılıcak muhtemelen. Artık geçin bu ayakları. Halen oyun testi olarak Real Racing 3 kullanılıyor. Kaç yıllık oyun. Telefonların bu kadar güçlü işlemciye ihtiyacı yok.
Tasarımını beğendim. Kasa çerçevelerde hem metal hemde dayanıklılık sertifikası almış. Donanımda günümüzün standartlarını karşılıyor işte. Hala 820 olsun diyen...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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agashakur 3 yıl
Yine lg yine müthiş bir tasarım. Tasarımsal anlamda sektöre yön vermeye devam edecek gibi

+ parmak izi okuyucu ve 4 gb ram ile gelmesi çok iyi.

Gelecek G5'in habercisi gibi olmuş bu. Konsepti bu şekilde hayata geçiriyorlar sanırım
Yine lg yine müthiş bir tasarım. Tasarımsal anlamda sektöre yön vermeye devam edecek gibi+ parmak izi okuyucu ve 4 gb ram ile gelmesi çok iyi....
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caNgolqe 3 yıl
Arkadaşlar çok takıldınız SD 808 e. Yahu 6 çekirdekli gayet stabil performanslı bir işlemci. Her işi rahatlıkla görür. Isınmaz takılmaz. Çok takıntılı olup sorun eden belki kullanıcılarının yüzde biridir.
Cihaz efsane olabilir. Askeri standart diyor yahu.
Tam istediğim gibi geldi. G2 den sonra Note serisi düşünürken bunu beklemeye karar verdim. Geniş ekran, sağlam kasa, 4GB ram , yüksek hafıza, kaliteli ses... Fiyatı da abartı olmasın , Daha ne olsun ;)
Arkadaşlar çok takıldınız SD 808 e. Yahu 6 çekirdekli gayet stabil performanslı bir işlemci. Her işi rahatlıkla görür. Isınmaz takılmaz. Çok takıntılı olup soru...
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byturkuaz 3 yıl
Anlamıyorum yav sen otur milyonlar harca telefon yap. Burda millet çöp desin :)) 6s den bu telefona geçtim memnunum
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gurkanse 3 yıl
Obsidian
DH Misafiri OOOoo hoooooooo oo sizin dünden razısınız snapdragon 808e :) Adamlar neden daha yukarısını versin ki:) 5.7 inçlik 2560x1440 piksel ekranı snapdragon 808 in adreno 405i karşılayamaz ne yazık ki :) O kadar para veriyorsun bari değsin. Bu kadar tok gözlü olmayın. Snapdragon 2016nin ikinici çeyreğinde verilecek diyen arkadaş. Biraz daha abartsaydın keşke. Yok 2016 son çeyrekte verilecek miş :) Hey Allahım yavvv :) galaxy s7 martta çıkacak. Yani 2016 ilk çeyrek :)
Adreno 418 var.

418 olsa ne olacak ? snapdragon 810 ve 808 tamamen sorunlu işlemcilerdir.ısınması kasılması işlemci hızlarının düşürülmesi vs vs. kısacası bambaşka bir snapdragon 820 gelecekki android almaya değsin
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LİVERPOOLYWNA 3 yıl
15 kasimda 2500 e piyasada olacak sanirim
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SeKSandDoRT 3 yıl

siler siler parlatırlar artık, paslanmaz çelik miş ya
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DH Misafiri 3 yıl
OOOoo hoooooooo oo sizin dünden razısınız snapdragon 808'e :) Adamlar neden daha yukarısını versin ki:) 5.7 inçlik 2560x1440 piksel ekranı snapdragon 808 in adreno 405'i karşılayamaz ne yazık ki :) O kadar para veriyorsun bari değsin.
Bu kadar tok gözlü olmayın. Snapdragon 2016'nin ikinici çeyreğinde verilecek diyen arkadaş. Biraz daha abartsaydın keşke. Yok 2016 son çeyrekte verilecek miş :) Hey Allah'ım yavvv :)
galaxy s7 martta çıkacak. Yani 2016 ilk çeyrek :)
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Obsidian 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

OOOoo hoooooooo oo sizin dünden razısınız snapdragon 808'e :) Adamlar neden daha yukarısını versin ki:) 5.7 inçlik 2560x1440 piksel ekranı snapdragon 808 in adreno 405'i karşılayamaz ne yazık ki :) O kadar para veriyorsun bari değsin.
Bu kadar tok gözlü olmayın. Snapdragon 2016'nin ikinici çeyreğinde verilecek diyen arkadaş. Biraz daha abartsaydın keşke. Yok 2016 son çeyrekte verilecek miş :) Hey Allah'ım yavvv :)
galaxy s7 martta çıkacak. Yani 2016 ilk çeyrek :)

Adreno 418 var.
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kule_genclik 3 yıl
ekran super olmus neredeyse hic kenari yokmus gibi , ilk bakis videolarinda daha guzel gozukuyor resimlerden.
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bravocan 3 yıl
Bu telefon ne zaman Türkiye'ye gelir sizce..??
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DH Misafiri 3 yıl
Su cihaza bir de kalem ekleyin ya. Tamam stylus isimli alternatifleri var ama cok kirpilmis ozelliklerle sunuluyo. Note serisine bu saatten sonra rakip cihaz cok zor ama samsung tercih etmeyenler icin kalemi olan ve donanimi da duzgun bir cihaz yap artik. Barometrik sensor de varsa bu telefona gecerim artik. Mevcut telefon hayli eskidi.
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Şekilsiniz ya 3 yıl
Birtek bana mı 5800'ın üstteki medya butonunu hatırlattı ya
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DH Misafiri 3 yıl
160*1440 tir o :) Ana ekrandaki sutun sayisina gore yanlardan bosluk kalir yoksa. Fotograflarda bosluk goremedim.
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DH Misafiri 3 yıl
farklı tasarım harika olmuş
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