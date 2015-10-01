Çift ekranıyla LG'nin yeni amiral gemisi V10 duyuruldu

LG'nin bu yılın ilk amiral gemi modeli G4'ten sonra müjdesini verdiği yeni üst seviye akıllı telefonu resmiyet kazandı. Amiral gemi modeli beklendiği gibi daha önce internete sızdırılan LG V10 olacak. LG V10 modelinin aslında LG G4 modelinden donanım olarak pek bir farkı görünmüyor ancak model ikinci ekranı ve elden geçen tasarımı ile biraz daha önce çıkmayı başarıyor.





Belki pazarda ilk kez rastladığımız bir şekilde yeni modelin üst kısmında 2.1 inçlik ikinci bir ekran yer alıyor. 160x1040 piksel çözünürlüğündeki bu dokunmatik ekran biraz akıllı saat görevi görüyor diyebiliriz zira ana ekrandan bağımsız bir şekilde çalışıyor, saat ve hava durumu görüntüleme, kısayollarla uygulamalara erişim, çağrı ve mesaj bildirimi alma gibi fonksiyonlar icra ediyor. Her zaman açık ekranın batarya tüketimine gözle görülür bir etkisinin olmadığı belirtiliyor.

LG V10 modelinin tasarımında da biraz oynamalar yapan LG, görünümü daha estetik bir hale getirirken, kasayı da inceltmiş ve 8.6mm yapmış. Bununla birlikte metal kasa nedeniyle biraz daha ağırlaşan model 192gr olmuş. LG V10 modelinin diğer bir farkı 4GB RAM barındırıyor oluşu. Sisteme daha fazla nefes aldıracağı tahmin edilen 4GB LPDDR3 RAM ile V10 modeli firmanın bu boyutta RAM taşıyan ilk akıllı telefonu haline gelmiş oldu.





Bu ayrıntılar haricinde donanım hemen hemen aynı diyebiliriz. 6 çekirdekli 64-bitlik Snapdragon 808 yongaseti, 5.7 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte IPS ekran, 64GB artırılabilir kapasite, 3000mAh gücünde batarya, 16MP çözünürlüğünde OIS ve lazer otomatik odaklama destekli arka kamera, 5MP çözünürlüğünde çift ön kamera, Android 5.1.1 işletim sistemini saymak mümkün.





Modelde ek olarak MIL-STD-810G standardı yer alıyor yani düşmelere, sağanak yağmur altında kullanıma, toza, neme ve mantara karşı askeri standartlarda dayanıklılık sunuyor. LG V10 modelinin biraz daha Asya ve Amerika kıtalarına göre tasarlandığı düşünülüyor zira cihaz ilk etapta Güney Kore'de piyasaya çıkacak ve sonrasında Asya, Latin Amerika, Ortadoğu ülkelerine gönderilecek. Modelin fiyatı bilinmiyor.



