Çift ekranlar için Windows 10X işletim sistemi duyuruldu

Son dönemde iki ekranı olan dizüstü bilgisayar modellerinin ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Verimlilik ve kullanılabilirlik adına daha iyi olduğu düşünülen çift ekranlı dizüstülere Windows desteği geldi.

Windows 10X neler sunuyor?

Windows 10X adındaki yeni işletim sistemi çift ekranlı dizüstü bilgisayarlar için özel olarak geliştirildi. Windows 10X sistem kaynaklarını daha verimli kullanma ve çift ekrana uygulamaları daha akıcı entegre etme özelinde çalışıyor.

Geçmiş dönemde Asus Project Precog, Lenovo Yoga Book, Zenbook Pro Duo gibi ilk örnekleri çeşitli fuarlarda görmüştük. 2020 yılı içerisinde ise Microsoft başta olmak üzere Dell ve HP gibi pek çok firma bu trende katılmış olacak.

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Windows 10 işletim sisteminin daha modüler bir versiyonu olarak tanımlanan Windows 10X firmaya daha fazla kontrol sağlıyor. Örneğin standart Windows 10 bilgisayarlarda sürekli çalışan Win32 uygulama alt sistemi Windows 10X versiyonunda eski bir Win32 programı açıldığında başlatılıyor.

Diğer taraftan Windows 10X Başlat menüsü daha dokunmatik odaklı olarak tasarlanmış. Ayrıca iki ekran arasında geçişi de oldukça akıcı bir şekilde gerçekleştiriyor. Ekranlarda aynı anda farklı uygulama kullanmak veya birbiriyle ilişkili uygulamalar kullanmak da kolaylaşıyor.

Aslında çift ekran konsepti uzun zamandır birden fazla monitör kullanan alanlarda geçerli olan bir konseptti. Microsoft bunu dizüstü bilgisayarlara getirmiş oldu. Özellikle profesyoneller için birden fazla monitör yerine çift ekranlı tabletler kullanmak daha avantajlı olabilir.