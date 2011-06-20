Çift sim kart destekli Nokia X1-01, Rusya'da 67$'dan satışa sunuldu

Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın çift sim kart destekli ve bütçe dostu telefonu X1-01, Rusya'da 1890 Ruble'den (~67$) satışa sunuldu.

112.2 x 47.3 x 16 mm boyutlarında ve 91.1 gram ağırlığında monoblok tasarıma sahip Nokia X1-01, birden fazla GSM operatörü kullanan / kullanmak zorunda kalan tüketicileri hedef alıyor. Alt segmentte konumlandırılan telefonda 1.8-inç boyutunda ve 128 x 160 piksel çözünürlüğünde renkli ekran, FM radyo, 32 GB'a kadar microSD kart desteği ve led ışık bulunuyor.







Series 30 platformunu kullanan ve kırmızı, mavi, siyah, sarı, beyaz renk seçeneklerine sahip telefonun en iddialı olduğu iki özelliği hoparlörü ve bataryası. Telefonun hoparlörü 106 phon'luk ses çıkış gücüne sahip. 1320 mAh'lık batarya ise 43 güne kadar bekleme, 13 saate kadar konuşma ve 36 saate kadar müzik dinleme süresi vaad ediyor.

