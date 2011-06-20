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Çift sim kart destekli Nokia X1-01, Rusya'da 67$'dan satışa sunuldu

7 yıl
50,1b
1
50
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın çift sim kart destekli ve bütçe dostu telefonu X1-01, Rusya'da 1890 Ruble'den (~67$) satışa sunuldu.
112.2 x 47.3 x 16 mm boyutlarında ve 91.1 gram ağırlığında monoblok tasarıma sahip Nokia X1-01, birden fazla GSM operatörü kullanan / kullanmak zorunda kalan tüketicileri hedef alıyor. Alt segmentte konumlandırılan telefonda 1.8-inç boyutunda ve 128 x 160 piksel çözünürlüğünde renkli ekran, FM radyo, 32 GB'a kadar microSD kart desteği ve led ışık bulunuyor.

Series 30 platformunu kullanan ve kırmızı, mavi, siyah, sarı, beyaz renk seçeneklerine sahip telefonun en iddialı olduğu iki özelliği hoparlörü ve bataryası. Telefonun hoparlörü 106 phon'luk ses çıkış gücüne sahip. 1320 mAh'lık batarya ise 43 güne kadar bekleme, 13 saate kadar konuşma ve 36 saate kadar müzik dinleme süresi vaad ediyor.

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sewok 7 yıl en beğenilen
akilli telefonlarla dalga gecmek icin degil ucuza konusmak isteyen insanlar icin yapilmis bir telefon. 43 gun bekleme suresi iyi + cift sim kart olayi var + mp3 calmasi ve disari ses vermesi guzel. fiyatida uygun sayilir 100-120 tl gibi bir fiyattan turkiyede satilsa bir suru insanin alacagini dusunuyorum. ufak bir sey daha umarim akilli telefonlarda 43 bekleme suresine sahip olurlar en kisa zamanda :)
akilli telefonlarla dalga gecmek icin degil ucuza konusmak isteyen insanlar icin yapilmis bir telefon. 43 gun bekleme suresi iyi + cift sim kart olayi var + mp3...
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DH Misafiri 6 yıl
bende bu telefonu kullanıyorum ve şarjı 7 günden fazla gidiyor hergün ortalama 30dk. konuşma ile telefonunda simkartların birinin devre dışı kalmasının nedenide bazı ortamlarda yada baz istasyonlarında aynı oparatöre ait 2 hattın tek cihazdan bağalanmasına izin verilmiyor buda simin bir tanesini devre dışı bırakıyor.. örnek olarak sim1: Turkcell sim2 :Turkcell olursa 1 tanesi devre dışı kalır ancak yine örnek veriyorum sim1:Turkcell sim2:Avea gibi farklı oparatörler olursa devre dışı kalma sorununu yaşamazsınız....
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Strazburg 6 yıl
Birisi lütfen soruma cevap versin.
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melih6153 6 yıl
s.a. arkadaşlar 1 ay önce nokia x1.01 telefon aldım gayet guzel iki sorunu hariç birinci telefon kullanırken bırden kapanıp açılıyor yada bazen cepten cıkarıyorum bakıyorum 1. hat yok gözüküyor kapatıp acıyorum düzeliyor kapanma olayı son bi kaç günde baya bi arttı ki hele bugun daha cok kapandı anlamadım gitti ne yapmam gerekiyor acil biri yardım etsin.
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Strazburg 6 yıl
Arkadaşlar bu telefonu almayı düşünüyorum ama şına cevap vermeniz gerekiyor.

Klasörün içindeki son şarkı bitince acaba diğer klasördeki en baştaki şarkıya geçiş yapıyor mu? Yoksa klasörde şarkı bittiği için çalma bitiyor mu?


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dreamblue35 6 yıl
bu telefon değil 43 gün 10 gün bile sim kartı çıkarıp açık bırakın dayanmaz alıcaktım babam için bir kaç kullanıcı yorumu okudum vazgeçtim
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DH Misafiri 7 yıl
Iphone HTC ve daha birçok akıllı telefon kullandım.Çift hat desteğini markalı olarak maalesef samsungda iki modelle yaşadım.O zamandan bu yana Nokia nın neden buna destek vermediğini düşünmüştüm.Ve satışa sunulduğu gün aldım.Bir başkasının tercihine saygısı dahi olmayan bir sürü kişi yorum yazmış.Sözüm sadece onlara; sizin en akıllı telefonunuzun 2 katı fiyata satışa çıksa yine gözüm kapalı alırdım.Hani derler ya bangır bangır ses,dilediğince müzik,radyo geç hepsini 10 saatlik bir şehirlerarası yolculukta bile şarjı, değişen baz istasyonları yüzünden bitiveren akıllılara kelimenin tam anlamıyla 10 basan muhteşem bir ürün.
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DH Misafiri 7 yıl
tek simle 6 gün(24 saat açık gidiyor)aktif bir şekilde kulaklıkla müzik dinliyorum.snake xenzia da rekorum 11.890 :D
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A_AYDIN 7 yıl
çift simli x1-01 de durum böyleyse demek x1-00 da şarj daha uzun mu gider arkadaslar
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar bu telefonun kapanma sorunu var b en aldım ama günde biçok defa kendiliğinden kapanıp açılıyo..bazen tek sim kartı görmüyo ve kapatıp açmadan düzelmiyo..yazılımsal diyosunuz ama yazılımını güncelletsek yeni yazılım attırsak düzelirmi acaba
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hugareva 7 yıl
Hergün 100 sms gönderdim , 15-20 dk kadar konuştum ve buna rağmen 6 gün gitti. Batarya performansı mükemmel. Şu ana kadar kullandığım en uzun ömürlü pil performansını verdi bana.
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DH Misafiri 7 yıl
Pil ömrünün max. 43 gün stand by ve 13 saat konuşma olduğu doğru değil. İlk aldığım andan itibaren 30 dk görüşme ve 8 mesaj alımı ile 63 saat giden pil ömrünün son performansı 2dk. 55 sn görüşme ve 5 mesaj alımı (diğer hiçbir fonksiyonu kullanılmadı) ile 61 saat. Telefon bazen kendiliğinden kapanıyor bazen de tek sım kart devre dışı kalıyor ve kapatıp açmadan düzelmiyor. Ayrıca her iki hat tam aktif görüldüğü dönemde dahi arayanlar size ulaşamayabiliyor. Sanırım yetersiz anten çekim gücü nedeniyle telefon sürekli baz istasyonu ile iletişim halinde ve siz ister konuşun ister konuşmayın şarj 3 günden fazla gitmiyor. Gerek nokia destek hattı gerekse de kvk teknik servis telefonun normalinin bu olduğunu ve arızalı olmadığını ifade ediyor. Ancak aynı ortam ve kullanım şartları ile aynı sim kart kullanıldığında konuşma ve standby süresi x1-01 in yarısı olarak ilan edilen Nokia 1280'in neden 16 gün şarjının sürdüğünü açıklayamıyorlar. Hatta standby süresini destek hattı görevlisi tlf kapalı iken 43 gün sonra açtığınızda halen pilinin dolu olması olarak açıklıyor!!!!! Varın siz düşünün. Alırsanız elinizde kalır çünkü sorunun çözümüne yönelik iletişiminizden hiçbir sonuç alamıyorsunuz.. HİÇ TAVSİYE ETMEM. Nokia bundan sonra çakmak üretse almam.
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devrimdoga 7 yıl
Hocam ben müzik dinlediğim halde 3 haftadır şarjının 5 diliminden 3 ü duruyor.
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Vandrak 7 yıl

Lepanto

Her an biri çıkıp hala mı Symbian diyebilir



Malesef Symbian hemde S30 insan bi S40 falan yapar dimi Nokia


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u7110 7 yıl
Umarim sorun yoktur
Alan bir arkadas yokmu henuz?
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u7110 7 yıl
neyse ben verdim sipariş indirimania dan baklım nasıl çıkacak alet
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