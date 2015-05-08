Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cilt kanserine karşı ilginç proje: Shadow Wi-Fi

4 yıl
2,6b
1
13
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Cilt kanserine karşı ilginç proje: Shadow Wi-Fi
 
Deniz mevsiminin başladığı şu günlerde kişiler daha koyu bir cilt rengine sahip olmak adına güneş altında saatler boyunca kalabiliyor. Ancak birçok kişininin bildiği üzere güneş, özellikle öğle saatlerinde cilt kanseri riskini ciddi seviyede arttırabiliyor ve araştırmacılar tarafından belirtildiği üzere son yıllarda bu kötü hastalık ciddi bir büyüme gerçekleştiriyor. Bu noktada hazırlanan ilginç proje Shadow Wi-Fi ise, kişileri gölgeye çekmeyi ilginç bir vaat ile yerine getiriyor.
Reklam ajansı Happiness Anywhere tarafından hazırlanan Shadow Wi-Fi projesi, kumsal üzerine yerleştirilen büyük bloklardan oluşuyor. Bu bloklar güneşi keserek arka tarafında büyük bir gölge alan bırakıyor ve böylece güneşin tehlikeli ışınlarından etkili bir şekilde korunulabiliyor. Peki güneşlenen insanları bu alana çekme süreci nasıl gerçekleşiyor ?
Shadow Wi-Fi özellikle gençleri kilit bir noktadan vuruyor ve üzerinde yer alan özel kamerayla güneşi takip ederek buna göre WiFi antenlerini oluşan gölgeye doğru yönlendiriyor. Yani kişilerin bu ücretsiz WiFi kablosuz bağlantı hizmetinden yararlanmak için bu gölge alanda durması gerekiyor. Gün boyunca sürekli olarak değişen gölge konumunu hızlı bir şekilde takip ettiği belirtilen sistem, açıklandığı kadarıyla da aynı anda 250 kişiye hizmet verebiliyor.
Cilt kanserine karşı oldukça dikkat çekici bir kampanya olan Shadow Wi-Fi, şimdilik Peru merkezli olarak kullanıma sunulmuş durumda. Daha sonra ise San Francisco ile New Zealand'a kurulacağı belirtilen sistemin, kurulması halinde ülkemizde de büyük bir talep görebileceğini düşünüyoruz. Projenin tanıtım videosu aşağıda yer alıyor.

https://www.youtube.com/watch?v=rvrH0bsU_Fo Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
XPerience 4 yıl en beğenilen
Ortak alan Wi-Fi kurulu bir alanda herkesin kendi plaj şemsiyesini kullanması daha güzel bir proje değil mi? İnsanlar Wi-Fi kullanmak için birbirinin dötüne girmek ve sürekli yer değiştirmek zorunda kalmaz en azından


Edit:İmla
Ortak alan Wi-Fi kurulu bir alanda herkesin kendi plaj şemsiyesini kullanması daha güzel bir proje değil mi? İnsanlar Wi-Fi kullanmak için birbirinin dötüne gi...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
meego 4 yıl
saçma wi-fi da olmayıversin.
Başlayacam ya heryerde wifi heryerde telefon bağımlılığı.
Denize gitmişsin yüz top oyna , tavla at, kumdan kalelerle çocukları sevindir.
Donumuza kadar teknoloji girde heryerde wifiydı heryerde 3g iyice b..nu çıkardılar.
Bİrde neymiş güneşin zararlı ışınlarıymış. Ya bigidin diyesim geldi
saçma wi-fi da olmayıversin.Başlayacam ya heryerde wifi heryerde telefon bağımlılığı.Denize gitmişsin yüz top oyna , tavla at, kumdan kalelerle çocuklar...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mr. Punk 4 yıl
Güneş gün boyu sabit kalıyor sanıyorlar herhalde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AxFs 4 yıl
Bunun cilt kanseri ile ilgili olduğunu pek sanmıyorum. Kimse herhangi bir çıkarı olmadan ben cilt kanserine (bir ihtimal) yakalanmayayım diye bir proje geliştirmez. Muhtemelen insanları bir reklam ağı yada bir şeyi test etmek için denek olarak kullanacaklardır. Kansere karşı wifi projeside bu işin kılıfı olsa gerek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kartal Göz 4 yıl
Başlığa dikkat etmedim. Ben de Güneş'in zararlı ışınlarını önlerken aynı zamanda kararmayı da sağlıyor zannettim. Meğer sadece bir gölge ve bir kablosuz bağlantı imiş. Çok saçma ve boş geldi. Gerçi daha gereksizlerini de gördük.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dyddsul 4 yıl
meego
saçma wi-fi da olmayıversin.Başlayacam ya heryerde wifi heryerde telefon bağımlılığı.Denize gitmişsin yüz top oyna , tavla at, kumdan kalelerle çocukları sevindir. Donumuza kadar teknoloji girde heryerde wifiydı heryerde 3g iyice b..nu çıkardılar.Bİrde neymiş güneşin zararlı ışınlarıymış. Ya bigidin diyesim geldi

gitgide teknoloji bağımlısı oluyoruz.bütün sosyal medya hesaplarımı kapadım boş zamanımı öğrenerek ve eğlenerek geçiriyorum.hayatını telefon elinde geçirmek anlamsız sosyal oluyoruz sanıyorlar fakat yanılıyorlar :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WarSaw 4 yıl
cilt kanseri olma vatandaş gel bu wifi noktalarına uzun vadede kan kanseri ol
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redoracle 4 yıl
Bunu yapacaklarına şöyle uzun uzun ağaçlar dikseler ya,hem havayı temizlesin hem gölgesinde insanlar otursun.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkdiva 4 yıl
Cilt kanserini önlemek için adım atarken wifi sinyallerinden dolayı yine kanser üretiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 4 yıl
evet yaa,yazik olmus harcamalara !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lazeran 4 yıl
space odyssey'deki vayfaylı gaya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XPerience 4 yıl en beğenilen
Ortak alan Wi-Fi kurulu bir alanda herkesin kendi plaj şemsiyesini kullanması daha güzel bir proje değil mi? İnsanlar Wi-Fi kullanmak için birbirinin dötüne girmek ve sürekli yer değiştirmek zorunda kalmaz en azından


Edit:İmla
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GenkaNuan 4 yıl
Saçma diyen arkadaşların projelerinin önleri kesiliyor herhalde yeni nesil boyle arkadaş şirket de insanları cilt kanserinden uzak tutmak istemiş ne yapsaymiş gölgede macun mu satsın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hikmaster 4 yıl
gereksiz saçmalık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2628 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, teknoloji ve
2 etiket daha internet bilim
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 "Egzantirik" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl Turkcell T60 lanse edildi: Yeni Genel Müdür Kaan Terzioğlu ile konuştuk 4 yıl Asus ile hız aşırtma sınıfı anakart nostaljisi 4 yıl Asus 500 milyon anakart sattı; Geçmişten günümüze ülkemizde Asus Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim