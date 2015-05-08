Cilt kanserine karşı ilginç proje: Shadow Wi-Fi

Deniz mevsiminin başladığı şu günlerde kişiler daha koyu bir cilt rengine sahip olmak adına güneş altında saatler boyunca kalabiliyor. Ancak birçok kişininin bildiği üzere güneş, özellikle öğle saatlerinde cilt kanseri riskini ciddi seviyede arttırabiliyor ve araştırmacılar tarafından belirtildiği üzere son yıllarda bu kötü hastalık ciddi bir büyüme gerçekleştiriyor. Bu noktada hazırlanan ilginç proje Shadow Wi-Fi ise, kişileri gölgeye çekmeyi ilginç bir vaat ile yerine getiriyor.

Reklam ajansı Happiness Anywhere tarafından hazırlanan Shadow Wi-Fi projesi, kumsal üzerine yerleştirilen büyük bloklardan oluşuyor. Bu bloklar güneşi keserek arka tarafında büyük bir gölge alan bırakıyor ve böylece güneşin tehlikeli ışınlarından etkili bir şekilde korunulabiliyor. Peki güneşlenen insanları bu alana çekme süreci nasıl gerçekleşiyor ?

Shadow Wi-Fi özellikle gençleri kilit bir noktadan vuruyor ve üzerinde yer alan özel kamerayla güneşi takip ederek buna göre WiFi antenlerini oluşan gölgeye doğru yönlendiriyor. Yani kişilerin bu ücretsiz WiFi kablosuz bağlantı hizmetinden yararlanmak için bu gölge alanda durması gerekiyor. Gün boyunca sürekli olarak değişen gölge konumunu hızlı bir şekilde takip ettiği belirtilen sistem, açıklandığı kadarıyla da aynı anda 250 kişiye hizmet verebiliyor.

Cilt kanserine karşı oldukça dikkat çekici bir kampanya olan Shadow Wi-Fi, şimdilik Peru merkezli olarak kullanıma sunulmuş durumda. Daha sonra ise San Francisco ile New Zealand'a kurulacağı belirtilen sistemin, kurulması halinde ülkemizde de büyük bir talep görebileceğini düşünüyoruz. Projenin tanıtım videosu aşağıda yer alıyor.

https://www.youtube.com/watch?v=rvrH0bsU_Fo