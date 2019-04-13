NASA, SpaceX ile yürüteceği görevde bir asteroite uzay aracı çarpacak

NASA, Dünya'ya çarpma ihtimali bulunan asteroitlere karşı geliştirdiği bir sistemin test edilmesi için SpaceX işe iş birliğine gitmeye karar verdi.

Uzay ajansınca Cuma günü yapılan açıklamada; NASA'nın Çift Asteroit Yönlendirme Testi (DART) adı verilen görevi kapsamında SpaceX, 69 milyon dolar bedelle kurumun aracını uzaya taşıyacak. Bahsi geçen görevle, NASA ve SpaceX arasındaki ilişkinin; uzaya ticari yük taşıma ve Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) yapılan ikmal görevlerinin dışına çıkacağı ve farklı bir boyut kazanacağı ifade ediliyor.

NASA’NIN DART görevi, 2021 yılının Haziran ayında görev uydusunun bir Falcon 9 roketi ile uzaya fırlatılması süreci ile başlayacak. NASA’nın söz konusu görevdeki amacı ise Didymos adlı asteroitin ayına bir uydu ile çarparak gök cismini yörüngeden çıkarmaya çalışmak olacak. Didymos’un Dünyadan 11 milyon kilometre uzaklıkta bulunduğu sırada ve Ekim 2022'de gerçekleşmesi planlanan buluşmada uzay aracı, asteroidin uydusuna saniyede 6 km hızla çarpacak.

İşlerin planlandığı gibi gitmesi halinde gökcisminin dönüş hareketinde değişiklik olması bekleniyor. Test sonucunda da NASA’ya ait “kinetik darbe ölçer tekniği” adlı yöntemin geçer not alıp alamadığına karar verilecek.

https://www.engadget.com/2019/04/12/spacex-nasa-mission-redirect-asteroid/