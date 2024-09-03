Yeni füzyon reaktörü tasarımı benzeri görülmemiş kararlılık vadediyor

Plazmanın, füzyon reaksiyonlarının gerçekleşmesi için yeterince sıcak ve yoğun olması gerekiyor. Bu nedenle, plazmanın stabil bir şekilde tutulması ve uzun süre hapsedilmesi hayati öneme sahip. Bu bağlamda Novatron, kısa bir süre önce tanıttığı çığır açan aksisimetrik tandem ayna (ATM) teknolojisiyle plazma hapsinde kararlılık sağlama konusunda yeni bir çözüm sunuyor.
Novatron, geliştirdiği teknolojiyi test etmek için kapsamlı bilgisayar simülasyonları gerçekleştirdi. WarpX platformu kullanılarak yapılan bu simülasyonlar, ATM’nin kararlılığını doğruladı ve enerji hapsedilme süresinde dikkate değer bir iyileşme sağlandığını gösterdi. Şirketin kurucu ortağı ve başkanı Erik Oden, yapılan hesaplamaların, geleneksel manyetik ayna makinelerine kıyasla enerji hapsedilme süresinde 100 katlık bir iyileşme sağlandığını belirtti.
Diğer tüm füzyon şirketleri gibi, şebekeye güç vermeden önce, ticari fizibiliteyi göstermek için prototip bir makine üretilecek. Bu, şirketin mevcut yol haritasına sadık kalacağı varsayımıyla 2030'larda tamamlanacak bir pilot reaktör olan Novatron 3 olacak. Son olarak Novatron 4, ticari bir enerji santrali için tam gelişmiş bir füzyon reaktörü olacak. Her şey yolunda giderse, bu da 2030'larda gerçekleştirilecek. Firma, 1.5GW üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.