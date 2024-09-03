Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni füzyon reaktörü tasarımı benzeri görülmemiş kararlılık vadediyor

    Dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar füzyon enerjisinin kilidini açmak için yarışıyor. Novatron adındaki bir şirket ise füzyon reaktörü tasarımı ile benzeri görülmemiş kararlılık vadediyor.
    Yeni füzyon reaktörü tasarımı inanılmaz kararlılık vadediyor Tam Boyutta Gör
    Dünya genelinde bilim insanları ve araştırma kurumları, Güneş’in gücünü Dünya'ya taşımayı amaçlayan nükleer füzyon teknolojisi üzerinde çalışıyor. Ancak, kontrollü ve sürekli bir füzyon reaksiyonu elde etmek, henüz başarılamamış bir hedef olarak karşımızda duruyor. Son dönemlerde bu alanda kritik gelişmeler yaşanırken bunlara bir yenisi daha ekleniyor. Novatron adındaki bir şirket, yeni nesil füzyon reaktörü tasarımı ile benzeri görülmemiş bir plazma kararlılığı vaat ediyor.

    Füzyon reaktörlerinde yeni tasarım

    Plazmanın, füzyon reaksiyonlarının gerçekleşmesi için yeterince sıcak ve yoğun olması gerekiyor. Bu nedenle, plazmanın stabil bir şekilde tutulması ve uzun süre hapsedilmesi hayati öneme sahip. Bu bağlamda Novatron, kısa bir süre önce tanıttığı çığır açan aksisimetrik tandem ayna (ATM) teknolojisiyle plazma hapsinde kararlılık sağlama konusunda yeni bir çözüm sunuyor.

    Yeni füzyon reaktörü tasarımı inanılmaz kararlılık vadediyor Tam Boyutta Gör
    Novatron’un reaktörü, manyetik ayna makinesi konseptine dayanıyor ve geleneksel tokamak veya stellarator tasarımlarından farklılaşıyor. Bu makineler, plazma yakıtını güçlü bir manyetik alan içinde hapsediyor. Plazma, iki büyük mıknatıs arasında adeta bir top gibi ileri geri zıplayarak tutuluyor. Manyetik aynalar, düşük maliyet, kolay yakıt beslemesi ve sürekli çalışma yeteneği gibi birçok avantaj sunuyor. Ayrıca, yüksek “beta” değerine sahip olmaları, nispeten zayıf manyetik alanlarla yüksek plazma basıncı üretebilmeleri anlamına geliyor ve bu da maliyet açısından avantaj sağlıyor.
    Yeni füzyon reaktörü tasarımı inanılmaz kararlılık vadediyor Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte, geleneksel manyetik aynaların iki büyük dezavantajı bulunuyor; plazmanın istikrarsız hale gelmesi ve plazmanın yeterince uzun süre hapsedilememesi. Novatron, bu zorlukların üstesinden gelmek için manyetik aynaları, “bikonik çıkıntılar” olarak bilinen başka bir konseptle birleştiriyor. Bu sayede, ATM tasarımı, hem iyi bir hapsedilme süresi hem de içsel bir kararlılık sağlayarak geleneksel füzyon yaklaşımlarını geride bırakıyor.

    Novatron, geliştirdiği teknolojiyi test etmek için kapsamlı bilgisayar simülasyonları gerçekleştirdi. WarpX platformu kullanılarak yapılan bu simülasyonlar, ATM’nin kararlılığını doğruladı ve enerji hapsedilme süresinde dikkate değer bir iyileşme sağlandığını gösterdi. Şirketin kurucu ortağı ve başkanı Erik Oden, yapılan hesaplamaların, geleneksel manyetik ayna makinelerine kıyasla enerji hapsedilme süresinde 100 katlık bir iyileşme sağlandığını belirtti.

    Yeni füzyon reaktörü tasarımı inanılmaz kararlılık vadediyor Tam Boyutta Gör
    Firma halihazırda Novatron 1 adında ilk deneysel reaktörünü Stockholm'deki Kraliyet Teknoloji Enstitüsü LVM Laboratuvarı'nda devreye alıyor. ATM teknolojini kullanacakları Novatron 2 ise plan aşamasında. Firma füzyon koşullarına 2027 yılına kadar ulaşmayı umuyor.

    Diğer tüm füzyon şirketleri gibi, şebekeye güç vermeden önce, ticari fizibiliteyi göstermek için prototip bir makine üretilecek. Bu, şirketin mevcut yol haritasına sadık kalacağı varsayımıyla 2030'larda tamamlanacak bir pilot reaktör olan Novatron 3 olacak. Son olarak Novatron 4, ticari bir enerji santrali için tam gelişmiş bir füzyon reaktörü olacak. Her şey yolunda giderse, bu da 2030'larda gerçekleştirilecek. Firma, 1.5GW üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    poopae2W 4 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sol kulağım tıkandı az duyuyorum haluk tatar ingilizce dağlıoğlu fd 63 yorum sistem 2 3 4 5 hesaplama lastik yönü nasıl anlaşılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8.000-10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 12
    Xiaomi Redmi Note 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2022 M2 MacBook Air
    Apple 2022 M2 MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız