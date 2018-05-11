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Çin, Blockchain standartları çıkartacak

Bir hükümet yetkilisi, Xiua’s Economic Information Daily kaynağına, Çin’in, ülkesinde uygulayacağı “Blockchain standartlarını” 2019 yılının sonuna kadar çıkartacağını söyledi.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Çin, Blockchain standartları çıkartacak
EID (Xiua’s Economic Information Daily) kaynağına konuşan, Çin Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’na bağlı Blockchain Araştırma Enstitüsü’nde görev yapan Li Ming, bir grubun bu proje için toplanıp çalışmalara çoktan başladığını söyledi. Bir süre önce araştırmalara başlayan grup, “Blockchain ve Dağınık Hesap Teknolojisi Ayarlama Komitesi” olarak adlandırılacak.  
EID’in yaptığı habere göre Pekin, yapılan çalışmalar sonucu gelecek yeni düzenlemelerin ve uyarlamaların Çin’deki “Blockchain gelişiminde” ani bir yükselme sağlamasını beklemiyor. Bu konu hakkında da konuşan Li Ming, çıkarılacak standartların "endüstriye sadece biraz yol göstereceği” açıklamasında bulundu. 
Çin, birkaç aydır Blockchain’in potansiyelini arttırmaya yönelik çalışmalar yapıyordu. Geçtiğimiz ayın sonlarında, People’s Bank of China’nın dijital para birimleri enstitüsü başkanı olan Yao Qian, Blockchain teknolojisinin "daha çok dikkat ve araştırma isteyen bir yenilik" olduğunu belirtmişti.
Ulusal Bilgi Teknolojileri Güvenlik Araştırmaları Merkezi başkanı Yu Kequn da uluslararası alanda mücadelesini sürdürmek isteyen Pekin için Blockchain araştırmalarının önemini belirten açıklamalarda bulunmuştu.

https://cointelegraph.com/news/china-will-issue-blockchain-standards-in-2019-says-govt-official Yorum Yaz
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