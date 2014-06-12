Çin, Nesnelerin İnterneti konusunda dünya lideri oldu





Cihazların birbiri ile iletişim kurmasını tanımlayan Internet of Things yani nesnelerin veya şeylerin interneti kavramı aslında son yıllarda giderek daha fazla önem kazanmaya başlayan bir konu.





Makineler Arası İletişim (Machine To Machine-M2M) olarak da nitelenen Nesnelerin İnterneti, gelecek 10 yılın en önemli teknolojileri arasında gösteriliyor.





M2M aslında cihazlara takılan özel bir simkart sayesinde, cihazların uzaktan izlenmesini, yönetilmesini ve birbiriyle iletişim kurabilmesini sağlayan bir teknoloji. Araç takibi, tıbbi otomasyon, yazarkasa, sayaç okuma, POS, ATM gibi pek çok sistemi bu kategori altına sokabiliriz.





Yapılan son analizlere göre Çin, M2M benimseme oranları bakımından zirvede yer alıyor. 2013 yılında mevcut 190 milyon M2M sisteminin yüzde 25'i Çin kaynaklı. Asya kıtasının benimeme oranı ise bu sayede yüzde 40'a kadar çıkıyor.





2010 yılı öncesinde Çin'de 10 milyon civarında M2M sistemi yer alıyordu. Asya'da ise bu sayı yaklaşık 30 milyondu. Çin'in M2M teknolojisine yaptığı devasa yatırım Asya'yı önemli bir bölge haline getirdi.





Mobil iletişim operatörleri ve hükümet arasındaki işbirliğinin büyük katkı yaptığı M2M sektörüne 2020 yılına kadar 600 milyar dolar yatırım yapılması öngörülüyor. Bu sayede Çin'in sektördeki benimsenme payı da yüzde 50'nin üzerine çıkacak.





Asya'da özellikle enerji ve ulaştırma endüstrilerinin M2M talebi çok fazla. Ayrıca otomotiv, akıllı şehirler, sağlık, eğitim ve perakende sektöründe de artan bir talep mevcut. Çinli operatörler yenilikçi bir M2M ekosistemi için teknolojik ve ticari platformlarda ortaklık kurmanın kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.





M2M sistemleri dünyada abone kazanımı yavaşlayan mobil operatörler için en önemli yeni gelir kapılarından birisi olarak görülüyor. Ülkemizde de operatörler bu alanda milyar dolar seviyesinde yatırım yapmaya devam ediyor. Zira ülkemizde M2M potansiyelinin 150 milyon cihaz olduğu düşünülüyor.

http://www.gsma.com/newsroom/china-leads-global-m2m-market/