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Tarantino'nun yeni filmi 'Once Upon a Time in Hollywood' için ilk fragman geldi

Quentin Tarantino'nun tam beş yıldır üzerinde çalıştığı yeni filmi Once Upon a Time in Hollywood, önümüzdeki yaz sinemaseverlerle buluşacak. Merakla beklenen filmin ilk fragmanı da yayınlandı.
2 ay
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2
7
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Sinema tarihinin en iyi yönetmenleri arasında gösterilen Quentin Tarantino, yeni filmiyle bu yaz tekrar beyaz perdeye dönüyor. Ünlü yönetmenin dokuzuncu filmi olan 'Once Upon a Time in Hollywood' için uzun süredir merakla beklenen ilk fragman nihayet bugün yayınlandı.

İşte Sony'nin YouTube üzerinden paylaştığı Türkçe altyazılı fragman:


Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio ikilisini bir araya getiren Once Upon a Time in Hollywood, bizleri 1969'un Los Angeles'ı ve Hollywood'unda büyüleyici bir yolculuğa çıkaracak. Leonardo DiCaprio filmde Rick Dalton isimli artık çok da fazla kimsenin tanımadığı bir aktörü canlandırıyor. Brad Pitt'i ise Rick Dalton'un en iyi arkadaşı ve aynı zamanda dublörü olan Cliff Booth rolünde görüyoruz.

Once Upon a Time in Hollywood'da ayrıca Margot Robbie de 60'ların ünlü aktrislerinden olan Sharon Tate'i canlandırıyor. 1968 yılında yönetmen Roman Polanski ile evlenen Sharon Tate, 8,5 aylık hamileyken Charles Manson tarikatı tarafından evinde vahşice öldürülmüştü. Tarantino'nun filmde bu hikayeyi tam olarak nasıl ele alacağı merak ediliyor.

Once Upon a Time in Hollywood ile ilgili bazı açıklamalar yapan Tarantino,"Senaryo üzerinde yaklaşık beş yıldır çalışıyorum. Hayatımın çoğunu Los Angeles'ta yaşamış biri olarak bu film için özel bir heyecan duyduğumu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı. 

Once Upon a Time in Hollywood, Quentin Tarantino'nun vizyona giren 10. filmi olacak. Ancak ünlü yönetmen Kill Bill Vol. 1 ve Kill Bill Vol. 2'yi tek bir film olarak değerlendiriyor. Dolayısıyla Once Upon a Time in Hollywood'un tanıtımlarında "Tarantino'nun 9. filmi" yazılarını görüyoruz.

Once Upon a Time in Hollywood, ülkemizde 23 Ağustos'ta vizyona girecek. 

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N. Chomsky 2 ay en beğenilen

Birbirinin aynısı süper kahraman filmilerinden ciddi anlamda midem bulanmaya başlamıştı. Sonunda Cgi'sız gerçek bir film izleyebileceğiz.
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DH Misafiri 2 ay
DiCaprio bir filmde rol alir da izlenmez mi hiç. Sabirsizlikla bekliyorum. :-D
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The.Mafia 2 ay
Quentin Tarantino filmleri efsane bu efsane olur
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DH Misafiri 2 ay
bence fazla abartılan birisi 3-5 filmi güzel o kadar
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WB 2 ay
Gelmis gecmis en iyi yonetmen ve senarist
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alaz1903 2 ay
Allahım Tarantino filmi. Diyalogları başa sarar sarar tekrar dinlerim artık. Şimdi bana vizyon tarihine kadar sabretmek ve diğer Tarantino filmlerini yeniden elden geçirmek düşüyor.
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N. Chomsky 2 ay en beğenilen

Birbirinin aynısı süper kahraman filmilerinden ciddi anlamda midem bulanmaya başlamıştı. Sonunda Cgi'sız gerçek bir film izleyebileceğiz.
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The Hollow 2 ay
Pitt ve DiCaprio'yu bir arada görmek heyecan verici. Bunu gerçekleştirenin ise Tarantino usta olması beni şaşırtmadı. Uzun zamandan sonra beni sinemaya götürecek bir film. Margot Robbie aşırı overrated olsa da hadi neyse hiç yoktan göz dolduruyor.
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