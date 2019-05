Tarantino'nun yeni filmi 'Once Upon a Time in Hollywood' için ilk fragman geldi

Sinema tarihinin en iyi yönetmenleri arasında gösterilen Quentin Tarantino, yeni filmiyle bu yaz tekrar beyaz perdeye dönüyor. Ünlü yönetmenin dokuzuncu filmi olan 'Once Upon a Time in Hollywood' için uzun süredir merakla beklenen ilk fragman nihayet bugün yayınlandı.İşte Sony'nin YouTube üzerinden paylaştığı Türkçe altyazılı fragman:veikilisini bir araya getiren Once Upon a Time in Hollywood, bizleri 1969'un Los Angeles'ı ve Hollywood'unda büyüleyici bir yolculuğa çıkaracak. Leonardo DiCaprio filmde Rick Dalton isimli artık çok da fazla kimsenin tanımadığı bir aktörü canlandırıyor. Brad Pitt'i ise Rick Dalton'un en iyi arkadaşı ve aynı zamanda dublörü olan Cliff Booth rolünde görüyoruz.Once Upon a Time in Hollywood'da ayrıcade 60'ların ünlü aktrislerinden olan'i canlandırıyor. 1968 yılında yönetmen Roman Polanski ile evlenen Sharon Tate, 8,5 aylık hamileykentarafından evinde vahşice öldürülmüştü. Tarantino'nun filmde bu hikayeyi tam olarak nasıl ele alacağı merak ediliyor.Once Upon a Time in Hollywood ile ilgili bazı açıklamalar yapan Tarantino,"Senaryo üzerinde yaklaşık beş yıldır çalışıyorum. Hayatımın çoğunu Los Angeles'ta yaşamış biri olarak bu film için özel bir heyecan duyduğumu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.Once Upon a Time in Hollywood, Quentin Tarantino'nun vizyona giren 10. filmi olacak. Ancak ünlü yönetmen Kill Bill Vol. 1 ve Kill Bill Vol. 2'yideğerlendiriyor. Dolayısıyla Once Upon a Time in Hollywood'un tanıtımlarında "Tarantino'nun 9. filmi" yazılarını görüyoruz.Once Upon a Time in Hollywood, ülkemizdevizyona girecek.