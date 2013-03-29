Çin devlet gazetesi Apple'ı açık bir politika izlememekle eleştiriyor

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Çin'de son dönemlerde başarılı satışlar yapan ve buna bağlı olarak yatırımlarını da artıran Apple, bununla birlikte sık sık eleştiri ve soruşturmalarla karşı karşıya kalıyor.
Apple'a yöneltilen son eleştiri ise devlet kontrolündeki bir gazete olan People's Daily tarafından geldi. Gazete Apple'ı, müşteri şikayetlerine karşı bencil bir tutum izlediği ve gazetecilerin röportaj tekliflerini kabul etmediği için eleştirdi. Çinli müşterilerin Apple cihazlarını aldıktan sonra ABD ile aynı kalitede satış sonrası destek alamadıklarına dair gelen şikayetler üzerine gazetenin bu eleştiriyi yaptığı belirtiyor.
Ayrıca bir ulusal TV kanalında da şikayetler dile getirildi ve Apple'ın bir basın açıklamasıyla konuya açıklık getirmesi istendi. Ancak Apple'ın bu iddialara cevabı ise dünyanın her yerinde aşağı yukarı aynı garanti hizmetlerini sunduğu şeklinde bir basın açıklaması oldu.
Ülkeyi yöneten Komünist Parti bünyesinde faaliyet gösteren gazetenin bir nevi sözcü olarak bu tarz haberleri dile getirmesinin, aslında hükümet tarafında da bazı rahatsızlıklar olduğunu ve Apple'ın karşı tarafı tatmin edici icraatlar ortaya koyamadığı sürece de durumun daha da kötüleşebileceği yorumları yapılıyor.
Kısa süre önce de Avrupa Komisyonu Apple'ın tüketiciyi yanıltan garanti şartlarının takip edilmesi konusunda AB üyesi ülkelere uyarı gönderdiği ortaya çıkmıştı.
http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323466204578382101284619638.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
garibanlar gercek sanip appleye yükleniyorlar.
Apple Türkiye de resmi satış yapmıyor ki hep aracılar var.
operatörlerde bildiğim kadarıyla en ufak sorun da alıyorlar iphone u yenisini veriyorlar.
kendi işçileri değil onlar taşeron firmaların işçileri.. geçtiğimiz dönemlerde şartlar koymuştu sanırım şuan koşullar çok daha iyi diye biliyorum
aynen katılıyorum gerçi gücü eleştirebilmek için güçlü olmak gerek yoksa ezilirsin
1 Misafir
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Operatörler - Kurumsal Haberler, china ve Apple