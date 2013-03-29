Çin devlet gazetesi Apple'ı açık bir politika izlememekle eleştiriyor





Çin'de son dönemlerde başarılı satışlar yapan ve buna bağlı olarak yatırımlarını da artıran Apple, bununla birlikte sık sık eleştiri ve soruşturmalarla karşı karşıya kalıyor.





Apple'a yöneltilen son eleştiri ise devlet kontrolündeki bir gazete olan People's Daily tarafından geldi. Gazete Apple'ı, müşteri şikayetlerine karşı bencil bir tutum izlediği ve gazetecilerin röportaj tekliflerini kabul etmediği için eleştirdi. Çinli müşterilerin Apple cihazlarını aldıktan sonra ABD ile aynı kalitede satış sonrası destek alamadıklarına dair gelen şikayetler üzerine gazetenin bu eleştiriyi yaptığı belirtiyor.





Ayrıca bir ulusal TV kanalında da şikayetler dile getirildi ve Apple'ın bir basın açıklamasıyla konuya açıklık getirmesi istendi. Ancak Apple'ın bu iddialara cevabı ise dünyanın her yerinde aşağı yukarı aynı garanti hizmetlerini sunduğu şeklinde bir basın açıklaması oldu.





Ülkeyi yöneten Komünist Parti bünyesinde faaliyet gösteren gazetenin bir nevi sözcü olarak bu tarz haberleri dile getirmesinin, aslında hükümet tarafında da bazı rahatsızlıklar olduğunu ve Apple'ın karşı tarafı tatmin edici icraatlar ortaya koyamadığı sürece de durumun daha da kötüleşebileceği yorumları yapılıyor.





Kısa süre önce de Avrupa Komisyonu Apple'ın tüketiciyi yanıltan garanti şartlarının takip edilmesi konusunda AB üyesi ülkelere uyarı gönderdiği ortaya çıkmıştı.

http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323466204578382101284619638.html