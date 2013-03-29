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Çin devlet gazetesi Apple'ı açık bir politika izlememekle eleştiriyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Çin devlet gazetesi Apple'ı açık bir politika izlememekle eleştiriyor

Çin'de son dönemlerde başarılı satışlar yapan ve buna bağlı olarak yatırımlarını da artıran Apple, bununla birlikte sık sık eleştiri ve soruşturmalarla karşı karşıya kalıyor.

Apple'a yöneltilen son eleştiri ise devlet kontrolündeki bir gazete olan People's Daily tarafından geldi. Gazete Apple'ı, müşteri şikayetlerine karşı bencil bir tutum izlediği ve gazetecilerin röportaj tekliflerini kabul etmediği için eleştirdi. Çinli müşterilerin Apple cihazlarını aldıktan sonra ABD ile aynı kalitede satış sonrası destek alamadıklarına dair gelen şikayetler üzerine gazetenin bu eleştiriyi yaptığı belirtiyor.

Ayrıca bir ulusal TV kanalında da şikayetler dile getirildi ve Apple'ın bir basın açıklamasıyla konuya açıklık getirmesi istendi. Ancak Apple'ın bu iddialara cevabı ise dünyanın her yerinde aşağı yukarı aynı garanti hizmetlerini sunduğu şeklinde bir basın açıklaması oldu.

Ülkeyi yöneten Komünist Parti bünyesinde faaliyet gösteren gazetenin bir nevi sözcü olarak bu tarz haberleri dile getirmesinin, aslında hükümet tarafında da bazı rahatsızlıklar olduğunu ve Apple'ın karşı tarafı tatmin edici icraatlar ortaya koyamadığı sürece de durumun daha da kötüleşebileceği yorumları yapılıyor.

Kısa süre önce de Avrupa Komisyonu Apple'ın tüketiciyi yanıltan garanti şartlarının takip edilmesi konusunda AB üyesi ülkelere uyarı gönderdiği ortaya çıkmıştı.

http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323466204578382101284619638.html Yorum Yaz
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enaz3posta 6 yıl en beğenilen
turkiye de daha kotu bi satiş politikasi olmasina ragmen kimseden ses çikmiyo.gerçekten ezik bir ulkeyiz
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digimon52 6 yıl
cinde cakma ipone kullanilmiyormuydu.
garibanlar gercek sanip appleye yükleniyorlar.
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a tea monologue 6 yıl
çin devlet gazete si ne yaa
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teramit 6 yıl
enaz3posta
turkiye de daha kotu bi satiş politikasi olmasina ragmen kimseden ses çikmiyo.gerçekten ezik bir ulkeyiz

Apple Türkiye de resmi satış yapmıyor ki hep aracılar var.
operatörlerde bildiğim kadarıyla en ufak sorun da alıyorlar iphone u yenisini veriyorlar.
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Aristeas 6 yıl
Olaya bakın... Açık bir politika göstermemekle suçlayan devlet ÇİN...
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yc#1 6 yıl
Müşteri memnuniyeti kadar işçilerin de memnuniyeti üzerinde kafa yorsalar keşke.
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Dorota 6 yıl yc#1
yc#1

Müşteri memnuniyeti kadar işçilerin de memnuniyeti üzerinde kafa yorsalar keşke.

kendi işçileri değil onlar taşeron firmaların işçileri.. geçtiğimiz dönemlerde şartlar koymuştu sanırım şuan koşullar çok daha iyi diye biliyorum
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Tukrok 6 yıl
Burası acayip samsung kokuyo
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LightningRaven 6 yıl Tukrok
Tukrok

Burası acayip samsung kokuyo


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kımyasal 6 yıl
Bizim milletimiz ne sıkıntılar gördü,aplle vız gelir.darbeler,kemer sıkmalar ve savaşlar ama hiç isyan etmedi.genlerimizemi işledi acaba ?
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enaz3posta 6 yıl en beğenilen
turkiye de daha kotu bi satiş politikasi olmasina ragmen kimseden ses çikmiyo.gerçekten ezik bir ulkeyiz
1 Yanıt Yanıtla +20
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eozkuzucu 6 yıl enaz3posta
enaz3posta

turkiye de daha kotu bi satiş politikasi olmasina ragmen kimseden ses çikmiyo.gerçekten ezik bir ulkeyiz

aynen katılıyorum gerçi gücü eleştirebilmek için güçlü olmak gerek yoksa ezilirsin
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