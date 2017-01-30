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Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google, Güney Amerika'nın en büyük güneş enerjisi tesisinden güç alacak

Google yenilenebilir enerjiye geçiş yolunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Şirketin Şili'deki veri merkezi bundan sonra Güney Amerika'nın en büyük güneş enerjisi tesisinden güç alacak.
2 yıl
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Alternatif Enerji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Yenilenebilir enerji konusunda önde gelen şirketler arasında yer alan Acciona Energy, bugün yayınladığı açıklama ile, Google'ın Şili'deki veri merkezinin ihtiyaç duyduğu enerjiyi El Romero güneş enerjisi tesisinden alacağını duyurdu. 246 megawatt kapasiteye sahip olan El Romero solar tesisi, Güney Amerika'daki en büyük güneş enerjisi tesisi.
Google ve Acciona Energy arasında imzalanan anlaşma kapsamında Acciona, Google'ın Quilicura'da bulunan veri merkezine, tüm Şili'yi dolaşan SIC sistemi üzerinden 80 megawatt enerji sağlayacak. İki şirket arasındaki bu önemli anlaşma 2030 yılına kadar geçerli olacak ve Google istediği taktirde 5 yıl daha uzatılacak. Google'ın dünya genelindeki 13 veri merkezinden biri olan Quilicura tesisi, şirketin Güney Yarım Küre'deki tek veri merkezi olma özelliğini taşıyor.
Güney Amerika'daki en büyük güneş fotovoltaik sisteminden Google gibi önemli bir şirkete yenilenebilir enerji sağlayacakları için gurur duyduklarını söyleyen Acciona Energy CEO'su José Ignacio Escobar, Google'ın yenilenebilir enerji konusunda önde gelen şirketlerden biri olduğuna dikkat çekti.
Google, gerçekten de veri merkezlerinin ve internetin yeşilleştirilmesi konusunda önde gelen şirketler arasında yer alıyor. 2017 yılında tüm global operasyonlarını %100 yenilenebilir enerjiye geçirmek isteyen Google, Acciona ile imzaladığı anlaşma ile bu yolda önemli bir adım attı.

https://cleantechnica.com/2017/01/27/googles-chilean-data-center-receiving-power-south-americas-largest-solar-project/ Yorum Yaz
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eSSelamuAleykum 2 yıl en beğenilen kadirirdem
kadirirdem

Merak ediyorum yerli markalar ne kadar yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyorlar.

yenilenebilir enerji bu ülkede hiç bir firmanın şeyinde bile değil. onlar daha fazla vergi kaçırmanın derdinde.
bu ülkede yenilenebilir olan tek şey hırsızlık
kadirirdemMerak ediyorum yerli markalar ne kadar yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyorlar.yenilenebilir enerji bu ülke...
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WB 2 yıl
Gecen yila oranla yenilenebilir enerjinin Turkiye'de ki toplam enerji uretimi icerisindeki payi %30'dan fazla artmis, suan yatirim butcesine gore geri donus sureleri uzun oldugu icin ulasilan deger hic de fena degil..
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Rohanli_Theoden 2 yıl
Bu "yenilenebilir enerji" muhabbeti bana hep şov gibi gelmiştir. Hiç realist değil. Özellikle de abd gibi bi ülke yapınca..
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sniper23 2 yıl Rohanli_Theoden
Rohanli_Theoden

Bu "yenilenebilir enerji" muhabbeti bana hep şov gibi gelmiştir. Hiç realist değil. Özellikle de abd gibi bi ülke yapınca..

Gerçekçi olmak için petrol mü yakalım ?
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kadirirdem 2 yıl
Merak ediyorum yerli markalar ne kadar yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyorlar.
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eSSelamuAleykum 2 yıl kadirirdem
kadirirdem

Merak ediyorum yerli markalar ne kadar yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyorlar.

yenilenebilir enerji bu ülkede hiç bir firmanın şeyinde bile değil. onlar daha fazla vergi kaçırmanın derdinde.
bu ülkede yenilenebilir olan tek şey hırsızlık
1 Yanıt Yanıtla +4
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Musty3535123 2 yıl kadirirdem
kadirirdem

Merak ediyorum yerli markalar ne kadar yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyorlar.

yatırım yapacak babayiğitler bekleniyor daha..
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