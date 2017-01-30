Google, Güney Amerika'nın en büyük güneş enerjisi tesisinden güç alacak

Yenilenebilir enerji konusunda önde gelen şirketler arasında yer alan Acciona Energy, bugün yayınladığı açıklama ile, Google'ın Şili'deki veri merkezinin ihtiyaç duyduğu enerjiyi El Romero güneş enerjisi tesisinden alacağını duyurdu. 246 megawatt kapasiteye sahip olan El Romero solar tesisi, Güney Amerika'daki en büyük güneş enerjisi tesisi.

Google ve Acciona Energy arasında imzalanan anlaşma kapsamında Acciona, Google'ın Quilicura'da bulunan veri merkezine, tüm Şili'yi dolaşan SIC sistemi üzerinden 80 megawatt enerji sağlayacak. İki şirket arasındaki bu önemli anlaşma 2030 yılına kadar geçerli olacak ve Google istediği taktirde 5 yıl daha uzatılacak. Google'ın dünya genelindeki 13 veri merkezinden biri olan Quilicura tesisi, şirketin Güney Yarım Küre'deki tek veri merkezi olma özelliğini taşıyor.

Güney Amerika'daki en büyük güneş fotovoltaik sisteminden Google gibi önemli bir şirkete yenilenebilir enerji sağlayacakları için gurur duyduklarını söyleyen Acciona Energy CEO'su José Ignacio Escobar, Google'ın yenilenebilir enerji konusunda önde gelen şirketlerden biri olduğuna dikkat çekti.

Google, gerçekten de veri merkezlerinin ve internetin yeşilleştirilmesi konusunda önde gelen şirketler arasında yer alıyor. 2017 yılında tüm global operasyonlarını %100 yenilenebilir enerjiye geçirmek isteyen Google, Acciona ile imzaladığı anlaşma ile bu yolda önemli bir adım attı.

https://cleantechnica.com/2017/01/27/googles-chilean-data-center-receiving-power-south-americas-largest-solar-project/