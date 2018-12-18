Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla’nın önemli tasarımcısı Apple’a transfer oldu

Model 3 ve Tesla Semi de dahil pek çok Tesla aracının iç tasarımını yapan Andrew Kim Apple’a transfer oldu. Tasarımcının Apple’da hangi görevi alacağı merak konusu.
5 ay
9,7b
1
4
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Uzun yıllardır Apple’ın bir araba üzerinde çalıştığı iddiaları gündeme gelmiş ve arabanın hayran konseptleri bile çizilmişti. Ne var ki Tim Cook sürücüsüz araçlara yönelik otonom sistemler üzerinde çalıştıklarını belirterek iddiaları reddetmişti.

Emeği büyük

Firmanın son transfer hamlesi bazı iddiaları yeniden alevlendirdi. Microsoft Hololens projesinde 3 yıl harcadıktan sonra 2016 yılında Tesla’ya transfer olan ve Model 3 ile Tesla Semi gibi pek çok aracın tasarımında imzası olan Andrew Kim artık Apple için çalışıyor.

Ayrıca Bkz. "Haftaya A101 marketler Türkiye’de ilk kez Samsung Android Go telefonu satacak"

Andrew Kim geçtiğimiz hafta LinkedIn hesabını Apple’da Tasarımcı olarak güncellemiş ve Instagram hesabından da yeni şirketindeki ilk gününü paylaşmıştı. Böylece tecrübeli ismin Apple’a transfer olduğu anlaşılmış oldu.

Daha çok yazılım tarafına odaklanmak istediğini söyleyen Apple’ın bir tasarımcı transfer etmesi kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Diğer taraftan yine Apple’dan ayrılarak Tesla’ya geçen Doug Field da geri dönerek araç projesine katıldı. Bazı kaynaklar Hololens tecrübesi nedeniyle Andrew Kim’in akıllı gözlük projesine odaklanacağını ifade ediyor.

 

https://9to5mac.com/2018/12/17/apple-poaches-tesla-senior-designer/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
drjacob 3 ay
apple ne yapmaktadır , ne yapmak istemektedir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
expressimo 3 ay
Belli ki apple sıvadığının farkında ve steve in izinden gidecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krethuss 5 ay
adamın saatinin modelini bilen yazabilir mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Deathburn 5 ay
bu o değil mi bea?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Güneş Sistemi'nin bilinen en uzak cismi keşfedildi "Farout" 5 ay Amazon Echo akıllı duvar saati satışa sunuldu 5 ay Oyuncu monitörü pazarı katlanarak büyüyor, Asus lider 5 ay Çin’e özel Google arama motoru planları suya düştü 5 ay Monster'da Bu Hafta - CS: GO 5 ay Xbox platformuna Steam desteği iddiaları 5 ay Snapdragon 855 ve 12 GB RAM'li ilk telefon: Lenovo Z5 Pro GT ile tanışın 5 ay Güneş enerjili araçlarda yeni rekor: 50 dolarlık enerji ile 4,100 km 5 ay Honda'nın otonom iş araçları zorlu işlerde insanlara yardım edecek 5 ay Türk savaş gemilerinin yeni gücü ÇAFRAD ilk sınavı geçti 5 ay NVIDIA’dan mobil grafik çözümleri için giriş seviyesi GeForce MX250 sesleri 5 ay Google, New York'ta 1 milyar dolarlık yeni kampüs kuruyor 5 ay Kromozomlar, biyolojik cinsiyeti belirleyen yegâne faktör olmayabilir 5 ay Sağlık Bakanlığı, 2019 yılında akıllı ambulans dönemini başlatıyor 5 ay Intel ve ESL, 100 milyon dolarlık anlaşmayla 2021 yılı sonuna kadar birlikteler 5 ay Lenovo Z5s tanıtıldı: Minik çentik, 3 arka kamera 5 ay Hyundai'nin araçları artık parmak iziyle çalışacak 5 ay Huawei 200 milyon telefon satışını geçmek üzere 5 ay Downton Abbey filminin ilk fragmanı yayınlandı 5 ay iOS 12.1.2 güncellemesi ile ülkemizdeki bazı yeni iPhone modellerinin bağlantı sorunu giderildi 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Tesla’nın önemli tasarımcısı Apple’a transfer oldu Sonraki Huawei Matebook 13 fiyatı belli oldu 5 ay Giriş seviyesi Huawei Enjoy 9 satışa başladı 5 ay Taahütlü sözleşmeden cayma ve ceza | Tüketici Haklı 5 ay İsveç, 2025 yılından itibaren sigarayı tamamen yasaklıyor 5 ay Galaxy S10 kablosuz şarj cihazı olarak kullanılabilecek 5 ay Yerli girişim PostBee fenomen reklamcılığına yeni bir boyut getiriyor 5 ay Playstation Classic satışları beklentilerin altında kaldı 5 ay Facebook Messenger uygulamasına portre modu dahil yeni kamera özellikleri eklendi 5 ay MIT'den üç boyutlu nesneleri nanometre ölçeğine indirgeyebilen çalışma 5 ay "Benim PS4 Hayatım" ile kendi oyun tarihinizi keşfedin 5 ay Monster'da Bu Hafta - Forza Motorsport 6 5 ay Steam Kış İndirimleri ne zaman başlayacak? 5 ay Çin'in Tesla'sı olarak anılan Nio'dan 536 beygirlik elektrikli SUV 5 ay Microsoft 365 son kullanıcıya geliyor 5 ay Disney+'ın Star Wars dizisi The Mandalorian'ın oyuncu kadrosu belli oldu 5 ay Bulut tabanlı akış yapabilen ve maliyet odaklı yeni Xbox, yeni nesil AMD APU'lar ile gelebilir 5 ay Windows 10, Alexa ve alternatifleri için daha fazla destek sunacak 5 ay Turkcell'den girişimcilere 100 bin liralık teknoloji desteği 5 ay Giriş seviyesine yönelik HTC Desire 12s tanıtıldı 5 ay Paris İklim Anlaşması’nın hayata geçmesi için uzlaşıya varıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim