Tesla’nın önemli tasarımcısı Apple’a transfer oldu

Uzun yıllardır Apple’ın bir araba üzerinde çalıştığı iddiaları gündeme gelmiş ve arabanın hayran konseptleri bile çizilmişti. Ne var ki Tim Cook sürücüsüz araçlara yönelik otonom sistemler üzerinde çalıştıklarını belirterek iddiaları reddetmişti.

Emeği büyük

Firmanın son transfer hamlesi bazı iddiaları yeniden alevlendirdi. Microsoft Hololens projesinde 3 yıl harcadıktan sonra 2016 yılında Tesla’ya transfer olan ve Model 3 ile Tesla Semi gibi pek çok aracın tasarımında imzası olan Andrew Kim artık Apple için çalışıyor.

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Andrew Kim geçtiğimiz hafta LinkedIn hesabını Apple’da Tasarımcı olarak güncellemiş ve Instagram hesabından da yeni şirketindeki ilk gününü paylaşmıştı. Böylece tecrübeli ismin Apple’a transfer olduğu anlaşılmış oldu.

Daha çok yazılım tarafına odaklanmak istediğini söyleyen Apple’ın bir tasarımcı transfer etmesi kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Diğer taraftan yine Apple’dan ayrılarak Tesla’ya geçen Doug Field da geri dönerek araç projesine katıldı. Bazı kaynaklar Hololens tecrübesi nedeniyle Andrew Kim’in akıllı gözlük projesine odaklanacağını ifade ediyor.