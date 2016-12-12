Çin, elektrikli otomobil cenneti olmaya doğru gidiyor

Yapılan araştırmalar neticesinde Uluslararası Lityum Şirketi Başkanı Kirill Klip'in açıklamalarına göre Çin, dünyadaki en büyük elektrikli araç pazarı.

Elektrikli araç devri Çin'de başladı bile

Çin, nüfusu ile büyük bir pazar olma potansiyeline zaten sahip. Üretimin de ülke içerisinde olması, çevreciliğin de ağır basması ile birlikte 25 firma 51 elektrikli araç modeli ortaya çıkarmış. Üstelik sadece geçtiğimiz yıl içinde 500 bin elektrikli araç satılmış dev bir pazar ve üretim merkezi. Kıyaslama açısından General Motors'un 7 yılda elektrikli modeli Chevy Volt'tan 100 bin adet satması referans alınabilir.

Gelen bilgilere göre Çin, California benzeri çok sıkı şekilde sıfır emisyonlu araç (ZEV) programına geçiş yapıyor. 2018'de satılacak araçların %8'inin elektrikli olması bekleniyor ve 2020'ye gelindiğinde bu oranın %12'ye çıkması planlanıyor. Daha da önemlisi bu araçların ülke içerisinde üretilmesi planlanıyor.

Giderek artan talep

Çinli firmalar hali hazırda Lityum hidroksit pazarını domine ediyor. Diğer bir deyişle pil pazarını. Firmaların açıklamalarına göre ise 2016 yılının ilk dokuz ayında talep 2 kattan fazla artmış durumda.

En büyük firma olan Ganfeng Lithium Co. Ltd. 4.5 Milyar Dolarlık pazar payıyla lider durumda ve Uluslararsı Lityum ile stratejik ortaklığını geliştirmek için çalışmalara devam ediyor.

Talebin giderek artması ve elektrikli araçların, aletlerin artması - gelişmesi sonucu talebin önümüzdeki yıllarda daha da yükselmesi bekleniyor. Bu durumda dünyadaki Lityum madenlerinin yeterli olup olmayacağı ve fiyatların ne şekilde değişeceği bilinmiyor.

2008'de ABD'nin Jeolojik araştırmasına göre dünyadaki Lityum madeni 13 milyon ton civarında. Güney Amerika'daki Andes sıra dağlarında yüklü miktarda maden mevcut. Şili ve ardından Arjantin en büyük üreticiler arasında. ABD'de ise Nevada'da bulunuyor. Dünyadaki rezevlerin yarısına yakını ise Bolivya'da (5.4 milyon ton) ve Japon, Fransız ve Koreli şirketlerle çıkarma için anlaşılmış durumda.

Yeni bulunan Wyoming Dağlarının üst kısmındaki kaynakta ise 228 bin ton olduğu tahmin ediliyor. Civardaki yan madenlerle birlikte toplamda 18 milyon tona yakın Lityum madeni olduğu tahmin ediliyor.

https://cleantechnica.com/2016/12/09/china-now-center-lithium-universe/