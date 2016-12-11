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Renault, ocak ayında elektrikli bir ticari araç tanıtacak

Renault, ocak ayında düzenlenecek European Motor Show kapsamında Kangoo ZE adlı elektrikli aracının yeni versiyonunu tanıtacak. Yeni model ile menzil iki katına çıkıyor!
2 yıl
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15
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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2013 yılı Kasım ayında Türkiye’de Fluence Z.E. modelinin üretimini durduran Renault, elektrikli araçlara önemli teşvikler sağlayan Güney Kore’de üretime başlama kararı almıştı. Kore’de Renault Samsung Motors adıyla üretim yapan şirket, ekosistemindeki araçları farklı bir marka ve model numarasıyla satıyordu. Fluence’in oradaki adı olan SM3, Z.E. versiyonuyla ülkede satışta. Güney Koreliler satış fiyatı 40 bin doların üzerinde olan bu aracı çeşitli teşvikler sayesinde %50’ye yakın bir indirimle satın alabiliyor.

Şirketin son elektrikli aracı ise bir ticari araç olacak. Ülkemizde de önemli satış rakamlarına ulaşan Kangoo modelini herkes bilecektir. Renault şimdi bu aracı Kangoo Z.E. adıyla yeniden tanıtmaya hazırlanıyor. Üstelik bu kez ilk tanıtılan elektrikli Kangoo modelinden %50 daha uzun bir menzil ile.

ZOE modelinde yer alan 41 kWh kapasiteli pil ile 320 kilometrenin üzerinde bir menzile ulaşan Fransız üretici, Kangoo Z.E. ile de benzer bir rakamı yakalama hedefinde. İlk gelen bilgiler, aracın menzilinin tek şarjda 170 kilometreden 270 kilometreye çıkacağı yönünde. Bir ticari araç için pek de kötü sayılmaz.

13 Ocak 2017 tarihinde Belçika’da düzenlenecek European Motor Show 2017 kapsamında tanıtılacağı duyurulan aracın üretimi ise 1969 yılından bu yana özellikle ticari araçların üretimi için önemli bir tesis olan Fransa’daki Maubeuge fabrikasında yapılacak. Hali hazırda Renault burada 2000’e yakın personel ile Kangoo II ve Kangoo ZE üretimi gerçekleştiriyordu. Bir önceki Kangoo Z.E. modelini 25 bin Euro fiyat ile satışa sunan Renault’un bu araç için de yakın bir fiyatlandırma yapması bekleniyor. Renault, global ortağı Nissan ile birlikte ABD pazarında bu araç ile etkin olmayı hedefleyebilir. Kangoo ZE’nin bu değerler ile birlikte en yakın rakibi, Nissan’ın e-NV200 modeli ki o da 170km menzile sahip.


http://media.renault.com/global/en-gb/renault/Media/PressRelease.aspx?mediaid=85409 Yorum Yaz
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tuago 2 yıl en beğenilen Barbaros Hayreddin
Barbaros Hayreddin

Adamlar ufak ufak tarihi yazmayı devam ediyor kim ne derse desin. Rudolf Diesel'in Karl Benz'in Henry Ford'un zamanında yaptıklarını okur gibi yine uzaktan izliyoruz malesef.

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Barbaros HayreddinAdamlar ufak ufak tarihi yazmayı devam ediyor kim ne derse desin. Rudolf Diesel'in Karl Benz'in Henry Ford'un zamanınd...
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Barbaros Hayreddin 2 yıl
Adamlar ufak ufak tarihi yazmayı devam ediyor kim ne derse desin. Rudolf Diesel'in Karl Benz'in Henry Ford'un zamanında yaptıklarını okur gibi yine uzaktan izliyoruz malesef.
Adamlar ufak ufak tarihi yazmayı devam ediyor kim ne derse desin. Rudolf Diesel'in Karl Benz'in Henry Ford'un zamanında yaptıklarını okur gibi yine uzaktan izl...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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aycibin 2 yıl
Kangoo Z.E. 25bin Euro
Dodge challenger r/t 27bin Dolar

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exterminant 2 yıl
ticari araçlarda geleceği yok bu işin
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xpow3r 2 yıl
pil kirası olduğu sürece olmaz
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Barni Moloztaş 2 yıl
THATS MY DOBLO
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leventdln 2 yıl
Elektrikli araçların yaygınlaşması için daha çok zaman geçmesi gerekiyor
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kadirirdem 2 yıl
çıksın renault diğer markalara göre biraz daha uygun yapar diye düşünüyorum.
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elcas 2 yıl
pil kirası kaçmış
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XPerience 2 yıl
Yap yap nükleer pil yap da fabrikadan halka olsun (hep bir nükleer pil hayali var)
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bbilge 2 yıl
Akünün değişmesi daha iyi arkadaşlar. Akü değişmez ise bir anda yolda kalma riski ile karşı karşıya kalabileceğinizi unutmayın. Akünün değişmesini istemiyorsanız hibrit modellere bakmanız lazım. Pil ölse fosil yakıtlı motorla yolunuza devam edebilirsiniz.
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BekirTemel 2 yıl
Enişteler bunu yadırgadı.
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renault, elektrikli araç ve
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