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Çin, geleceğin yarı iletken devi olmak için harekete geçti

Bugüne kadar yarı iletken sektöründe küçük çaplı varlık gösterebilen Çin, artık üst perdeden sektöre giriş yapmanın planlarını hazırlıyor. Planların odağında milyarder Zhao Weigou yer alıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Ram
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük bilgisayar ve akıllı telefon pazarı haline gelen Çin, ayrıca ucuz işçilik, birleştirme gibi alanlardaki hakimiyeti sayesinde, teknoloji devlerinin mutlaka işinin düştüğü bir ülke durumunda. Bununla birlikte, Çin’in işlemci, RAM, sensör gibi yarı iletken alanlarında varlığı neredeyse yok gibi.

Ülkede Rockchip, Spreadtrum, Leadcore gibi farklı firmalar tasarım yapıyor olsa da, henüz yarı iletken sektörünün ilk 20 sırasında hiç bir firması yok. Yonga dökümü dediğimiz zaman karşımıza TSMC, Samsung gibi firmalar çıkarken, tasarım dediğimizde ise Qualcomm, Intel, Samsung gibi firmalar bulunuyor. Yine DRAM ve NAND bellek dediğimizde ise Samsung, SK Hynix, Micron gibi firmaları görüyoruz.

Ayrıca Bkz. "Intel, tick-tock sürecini resmi olarak durdurdu"

Bununla birlikte Çin, makus talihini yenmenin yollarını arıyor. Spreadtrum tasarımcısını da bünyesinde barındıran Tsinghua Unigroup Ltd. holdinginin dolar milyarderi patronu Zhao Weigou, ülkesinden yeni bir yarı iletken devi çıkarmak istediğini duyurdu.

Planlar

Çin uzun süredir Batılı devlerin bağımlılığından kurtulmayı istiyor. Bunun için bir süredir bazı satın almalar yapmayı düşünüyor ancak Micron örneğinde olduğu gibi, ABD yönetimi bu tür hamleleri engelleme yoluna gidiyor. Şimdi tek çare, kendi tesislerini kurmak.

49 yaşındaki Weigou, yıl sonuna kadar 15 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı planlıyor. Elbette bu yatırıma yerel yönetimler, Çinli varlık yönetim firmaları ve özel girişimler de katkı sağlayacak. Yani, ülke olarak yarı iletken sektörüne bir hamle söz konusu. Weigou, sonraki yıllarda da 15 milyar dolarlık bir yatırım düşünüyor.

Weigou, ilk etapta bellek modüllerinin tasarımını yapmayı düşünüyor. Böylece, yıllık 20 milyar dolarlık bir gelir elde edilecek. Diğer taraftan yavaş yavaş işlemci sektörüne girmeyi planlayan Weigou, Intel ve AMD’nin karşısına çıkmak istiyor. Diğer taraftan döküm işinde de uzmanlaşarak, Samsung ve TSMC gibi rakiplerini zorlamayı istiyor.

Değerlendirme

Tsinghua Unigroup Ltd., aslında bir üniversite iştiraki. Devlet destekli Tsinghua Üniversitesi, pek çok alanda yan kuruluşlar ile faaliyet gösteriyor. Üniversiteden şimdiki devlet başkanı Xi Jinping gibi ünlüler yetişirken, Tsinghua Unisplendour Co. ve Tongfang Guoxin Electronics Co. gibi çeşitli yan kuruluşları da mevcut.

Çin’in büyük firmalar kurarak istediği sektöre hamle yapması son derece doğal ancak rekabette iddialı hale gelebilmek için uzun yıllara yayılmış tecrübe ve sektörde kendini kabul ettirebilmek de büyük önem taşıyor. Bakalım yeni Çinli yarı iletken devi, piyasayı nasıl etkileyecek. 

 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-23/tsinghua-s-zhao-touts-30-billion-arsenal-on-path-to-chip-giant Yorum Yaz
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wolf silver 3 yıl en beğenilen
Bizim ülkemizde maddi olarak zengin insanlar yok mu diye düşündüm? Var, ancak daha kolay bir şekilde paramı nasıl katlarım diye düşünüyorlar. Kesinlikle ne büyük bir satın alma nede büyük bir proje geliştirmeye çalışıyorlar..
Bizim ülkemizde maddi olarak zengin insanlar yok mu diye düşündüm? Var, ancak daha kolay bir şekilde paramı nasıl katlarım diye düşünüyorlar. Kesinlikle ne büy...
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wolf silver 3 yıl en beğenilen
Bizim ülkemizde maddi olarak zengin insanlar yok mu diye düşündüm? Var, ancak daha kolay bir şekilde paramı nasıl katlarım diye düşünüyorlar. Kesinlikle ne büyük bir satın alma nede büyük bir proje geliştirmeye çalışıyorlar..
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GetSomeRest 3 yıl
Önce telaffuzu kolay bir şirket ismi bulsunlar.
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nikony 3 yıl
test
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GenkaNuank 3 yıl
teknoloji üretimi için gereken değerli minerallerin tamamı bizde de var hatta bizde daha cok var. Bi su ustumuzdeki asalak insanlari atsak firlayacaz da
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murdocklawless 3 yıl
teknoloji üretimi için gereken değerli minerallerin tamamı heriflerin topraklarında. vermiyorum dışarı, benim ürettiklerimi kullanın derse kimse de birşey yapamaz.
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serafon 3 yıl
En azından kritik komponentleri üretecek kadar bizim de o sektörü kurmamız lazım. Sonra ticari olarak gelişip yeterli büyüklüğe ulaşınca fason üretimde ya da belirli sektörlerde biz de sivrilebiliriz. Bunu yapmak hayati önemde!!!!
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Bukalemun 3 yıl
Çin zaten ucuz iş.gücü ve lobileşme sayesinde bunu 10/15 yıl da DESTEK alıp yapacak. Hem de çok yakın çok küçük bir yerden :))
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