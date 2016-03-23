Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel, tick-tock sürecini resmi olarak durdurdu

Intel'in yeni işlemci mimarisi geliştirme konusunda takip ettiği tick-tock adındaki iş süreci, verimlilik konusundaki sıkıntılar nedeniyle yerini yeni bir sürece bırakıyor.
3 yıl
4,4b
1
20
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yıllardır tick-tock adını verdiği iş geliştirme sürecine bağlı kalan ve yeni işlemcilerini bu süreç doğrultusunda piyasaya süren Intel, bu sürecin askıya alındığını dolaylı olarak kabul etti. Zaten son dönemde yaşanan gelişmeler de, sürecin sekteye uğrayacağını gösteriyordu.

Firmanın 2015 yılının geneli için hazırladığı mali raporda, 14nm ve 10nm fabrikasyon süreci üzerindeki çalışmaların beklenenden daha uzun süreceği bilgisine yer verildi. Hali hazırda 14nm üretim süreci için 3 nesil işlemci planlaması yapılmıştı. 10nm üretim sürecinde de 3 nesil işlemci planlanıyor. 

Problemler

14nm üretim sürecine geçişten sonra istenen verimliliği bir türlü yakalayamayan Intel, tick-tock iş yapısını sürdürmekte zorlanıyor. Gelen bilgiler de, tüm işlemci ailesinin 14nm sürecine geçişinin, yıl sonunu bulabileceği yönünde. Firma, 14nm sürecinde üçüncü nesil Kaby Lake işlemcileri yıl sonunda piyasaya sürecek. Böylece tick-tock-tock şeklinde bir yapı ortaya çıkacak.

Yonga alanında 10nm ve sonrası için çalışmalar devam ediyor ancak işin maliyet tarafı zorlayıcı olmaya başladı. Ayrıca üretim geometrilerinin bir verimliliğe oturtulması da büyük bir külfet getiriyor. Intel, bu maliyetlerin altından kalkabilmek adına gelecek yılın ikinci yarısına kadar çalışmalarını devam ettirme kararı aldı.

10nm üretim geometrisi ile geliştirilecek ilk işlemci serisi Cannonlake, en erken gelecek yılın ikinci yarısında piyasada olacak. İkinci nesil olan Icelake işlemcilerin gelişi 2018 ikinci yarısını bulacak. Üçüncü nesil olan Tigerlake işlemciler ise 2019 yılında sahneye çıkacak. Tigerlake'in halefinin kod adı ise henüz bilinmiyor. Intel'in 7nm sürecine geçişi ise, işler yolunda giderse en erken 2020 yılında olacak. 

Ayrıca Bkz. "Intel yongalarında AMD grafik ihtimali ne kadar gerçek?"

Yongalarda yaşanacak sürekli küçülmeler ve incelmeler için silikon materyali yeterli değil. Gelen bilgiler silikon maddesinin en fazla 10nm üretim sürecine kadar izin vereceğini belirtiyor. Son dönemdeki çalışmalar indiyum galyum arsenit - InGaAs maddesi gibi III-V tipi yarı iletkenlerin yonga üretimi için daha uygun olduğu yönündeydi. Böylece bu maddeler, daha az enerji harcayan ve zar üzerine daha fazla özelliği bir araya getiren yongaların da önünü açacak. Intel de yeni bir madde arayışı içerisinde olduğunu belirtiyor ancak henüz bir seçim yapmış değil.


http://www.tweaktown.com/news/51221/intels-clock-broken-company-lengthen-use-14nm-tech/index.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Ac1DBuRN 3 yıl en beğenilen
Intel'i bile mali açıdan zorlayan bir süreçse AMD napar bilemiyorum.
1 Yanıt Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 3 yıl
Eh, 2006'dan beri kullanılan modelin sonu.
Bakalım Moore Yasası ne olacak?
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ussuz 3 yıl
Hikaye. Karşısında rakip olmayınca niye daha iyisini yapsın ki. İki yıl sonra yapar daha çok kazanır. Bugün karşısında gerçekten rakip olacak bir amd olsaydı böyle olmazdı
Hikaye. Karşısında rakip olmayınca niye daha iyisini yapsın ki. İki yıl sonra yapar daha çok kazanır. Bugün karşısında gerçekten rakip olacak bir amd olsaydı b...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
-dehşet- 3 yıl
Zorda kalsınlar da üretim metodunu, kullanılan malzemeyi değiştirsinler. Silisyumun kapasitesi belli. Şöyle 1W güç tüketip şimdiki işlemcileri üçe beşe katlayacak verimlilikte işlemciler üretilebilsin. Haswell işlemcilerin P4'lerden farkı yok ısınma konusunda. Her geçen gün soğutucular gelişiyor, boyutları artıyor ama yine de yetmediği durumlar oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Logic_Man 3 yıl
Benim bu haberden anladığım; İntel benimle rekabet edebilecek bir firma veya teknoloji yok diyor. O zaman yeni teknolojileri olabildiğince ağırdan alacaktır. İntel'in tabiatı böyle...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vandala 3 yıl
indiyum galyum arsenit - InGaAs veya başka bir madde ile hem çekirdekli yapı, hemde hız açısından daha da ileri gidilecektir. Merak etmeyin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serafon 3 yıl
intelin derdi bizi mi gerdi? Merak etmeyin bir yolunu bulurlar. Bulamazlarsa rakipleri bulur bunlar alırlar!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wilson Fisk 3 yıl
sakat amd karsisinda sakat intel olmasi kimsenin hayrina degildir.gel o zaman iki sakat su adamlari surundurelim 3 seneye bir islemci cikaralim derlerse o zaman gorursunuz.haberdeki en iyi ihtimal 2020 yok 2019 olaylarina ben inanmiyorum bence intel her sene islemci cikaramayacak.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0netw0 3 yıl
Geçenlerde son kurucusu da hayatını kaybetti galiba intelin. Çok zora düştükleri ve rakipsizlikten normal bu karar. Ama nano metrik açı dışında kesinlikle çoklu çekirdek işine girmeleri gerek. Hem mobil hem pc tarafında en büyük sıkıntı çoklu çekirdek desteği. Gıdım gıdım ghz artışları görmekten çok daha iyi olacaktır. Hem bu sayede işletim sistemleri ve programlar adapte olur. Zaten gelecek 5-10 sene içinde ham madde değişikliği ile tekrar tick-tock yapısına geçeceklerdir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
omerhakanbilici 3 yıl
Silisyum olmasın o silikon?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 3 yıl omerhakanbilici
omerhakanbilici

Silisyum olmasın o silikon?

İkisi aynı şey zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sertan-57 3 yıl
Merak Etmeyin intel Yakinda Der Biz Tick-Tock Yapmayiz Diye
intel Bu Ne Yapacagi Belli Olmaz
.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ussuz 3 yıl
Hikaye. Karşısında rakip olmayınca niye daha iyisini yapsın ki. İki yıl sonra yapar daha çok kazanır. Bugün karşısında gerçekten rakip olacak bir amd olsaydı böyle olmazdı
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 3 yıl
yine her sene yeni seri çıkartıyor adamlar bu mu durgunluk
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sendemail 3 yıl
Yani güç ve verim isteyenler 10nm ve ötesine bulaşmasın, sorunları olabilirmiş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Das Boot 3 yıl
Beklenen bir şeydi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 3 yıl
Eh, 2006'dan beri kullanılan modelin sonu.
Bakalım Moore Yasası ne olacak?
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssbrutality 3 yıl
Çok Lazımdı Ya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4426 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
intel, intel kaby lake ve
7 etiket daha intel cannonlake intel tick-tock intel icelake intel tigerlake İşlemci Donanım Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Açık kaynak kod ile milyar dolarlar kazanan şirket: Red Hat 3 yıl Nvidia Quadro M6000, 24GB GDDR5 bellek ile güncellendi 3 yıl Sony mobil oyun şirketi açıyor 3 yıl Facebook sahte hesapları belirleyip kapatacak 3 yıl Bir başka hastane daha hacker'ların saldırısına uğradı 3 yıl Intel'den ince dizüstülere yönelik en güçlü işlemci 3 yıl Tesla'nın Ludicrous Mod'a sahip Model S P90D'si hızlanma konusunda iddialı [Video] 3 yıl HTC 10'un yeni teaser görüntüsü ses yetenekleri üzerinde duruyor 3 yıl Apple, iPhone 5S satışını durdurdu 3 yıl Pebble çalışanların %25'ini işten çıkaracak 3 yıl Akıllı ekranlar artık motorsikletinizde 3 yıl ZTE'nin yeni telefonu Blade V7 mercek altında 3 yıl Google klavyesi, iOS yolunda 3 yıl Batman ve Superman mobilde de karşılaşıyor 3 yıl Instagram'ın web arayüzüne bildirim özelliği geldi 3 yıl Nissan GT-R "Godzilla" artık daha hızlı ve daha agresif 3 yıl Apple’ın yeni 13inç ve 15inç MacBook’ları 12inçlik MacBook’a benzer olabilir 3 yıl Chromecast uygulamasının adı artık Google Cast 3 yıl Türkiye’de yüksek hızlı internet kullanımına ilişkin ilginç veriler 3 yıl Yeni iPad Pro ve iPhone SE modellerindeki RAM miktarı belli oldu 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Intel, tick-tock sürecini resmi olarak durdurdu Sonraki Meizu M3 Note, 6 Nisan'da geliyor 3 yıl Teknotel’in Telehouse İstanbul datacenter’ını tanıyoruz 3 yıl Yeni 9.7" iPad Pro hızı düşürülmüş A9X yongaseti ile geliyor 3 yıl Microsoft, Windows 10 Mobile'ın Kamera uygulamasındaki hatayı düzeltti 3 yıl Google Fotoğraflar servisi akıllı albüm özelliğiyle güncellendi 3 yıl Microsoft: "Dijital oyunların yeniden satışını düşünmüyoruz" 3 yıl MSI ürünlerine Batman v Superman damgası 3 yıl Müzik dinleme servislerinin gelirleri dijital satışları geçti 3 yıl Google'dan Türkiye ve Belçika için ücretsiz Hangouts arama desteği 3 yıl Dünyanın ilk 10 çekirdekli akıllı telefonu ZOPO Speed 8 ön siparişe hazır 3 yıl ABD Adalet Bakanlığı, iPhone kilidini açacak bir yöntem üzerinde çalışıyor 3 yıl Game of Thrones'un en büyük savaş sahnesi 6.sezonda 3 yıl Saatte 200 milyon kilometre hıza ulaşan uzay rüzgarları keşfedildi 3 yıl HTC 10, 12 Nisan'da resmiyete kavuşuyor 3 yıl Türkiye'nin ilk 3D yazıcı temelli yarışması sona erdi 3 yıl Huawei bilgisayar yaparsa... İşte ilk model ve incelemesi 3 yıl Tarihin tüm uzay görevlerini bu dev haritada bulabilirsiniz 3 yıl iPhone SE 4.5G desteğine sahip mi? 3 yıl Vodafone Beşiktaş'ın yeni stadında sunacağı 4.5G deneyimi ile de çok iddialı 3 yıl Microsoft Edge tarayıcısı için Adblock Plus eklentisi hazır Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim