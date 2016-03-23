Intel, tick-tock sürecini resmi olarak durdurdu

Yıllardır tick-tock adını verdiği iş geliştirme sürecine bağlı kalan ve yeni işlemcilerini bu süreç doğrultusunda piyasaya süren Intel, bu sürecin askıya alındığını dolaylı olarak kabul etti. Zaten son dönemde yaşanan gelişmeler de, sürecin sekteye uğrayacağını gösteriyordu.

Firmanın 2015 yılının geneli için hazırladığı mali raporda, 14nm ve 10nm fabrikasyon süreci üzerindeki çalışmaların beklenenden daha uzun süreceği bilgisine yer verildi. Hali hazırda 14nm üretim süreci için 3 nesil işlemci planlaması yapılmıştı. 10nm üretim sürecinde de 3 nesil işlemci planlanıyor.

Problemler

14nm üretim sürecine geçişten sonra istenen verimliliği bir türlü yakalayamayan Intel, tick-tock iş yapısını sürdürmekte zorlanıyor. Gelen bilgiler de, tüm işlemci ailesinin 14nm sürecine geçişinin, yıl sonunu bulabileceği yönünde. Firma, 14nm sürecinde üçüncü nesil Kaby Lake işlemcileri yıl sonunda piyasaya sürecek. Böylece tick-tock-tock şeklinde bir yapı ortaya çıkacak.

Yonga alanında 10nm ve sonrası için çalışmalar devam ediyor ancak işin maliyet tarafı zorlayıcı olmaya başladı. Ayrıca üretim geometrilerinin bir verimliliğe oturtulması da büyük bir külfet getiriyor. Intel, bu maliyetlerin altından kalkabilmek adına gelecek yılın ikinci yarısına kadar çalışmalarını devam ettirme kararı aldı.

10nm üretim geometrisi ile geliştirilecek ilk işlemci serisi Cannonlake, en erken gelecek yılın ikinci yarısında piyasada olacak. İkinci nesil olan Icelake işlemcilerin gelişi 2018 ikinci yarısını bulacak. Üçüncü nesil olan Tigerlake işlemciler ise 2019 yılında sahneye çıkacak. Tigerlake'in halefinin kod adı ise henüz bilinmiyor. Intel'in 7nm sürecine geçişi ise, işler yolunda giderse en erken 2020 yılında olacak.

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Yongalarda yaşanacak sürekli küçülmeler ve incelmeler için silikon materyali yeterli değil. Gelen bilgiler silikon maddesinin en fazla 10nm üretim sürecine kadar izin vereceğini belirtiyor. Son dönemdeki çalışmalar indiyum galyum arsenit - InGaAs maddesi gibi III-V tipi yarı iletkenlerin yonga üretimi için daha uygun olduğu yönündeydi. Böylece bu maddeler, daha az enerji harcayan ve zar üzerine daha fazla özelliği bir araya getiren yongaların da önünü açacak. Intel de yeni bir madde arayışı içerisinde olduğunu belirtiyor ancak henüz bir seçim yapmış değil.