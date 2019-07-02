Çin ile işlemci teknolojisini paylaştığı iddialarına AMD’den yalanlama

Bugün teknoloji dünyasında önemli bir güç haline gelen Çinli firmalar ile ortaklık yapmak Batılı devler için kaçınılmaz hale gelmiş durumda. Bununla birlikte bu kez de Çinli firmaların ajanlık veya sızdırma gibi iddiaları ile karşı karşıya geliniyor. AMD bunu yaşayanlardan.

Ciddi iddialar var

AMD 2016 yılı başlarında Çinli süper bilgisayar üreticisi Sugon Information Industry ile x86 yongalarının lisanslanması konusunda ortaklık imzalamıştı. Bu ortaklıktan önemli gelirler elde ederken Çin’deki fabrikalarının bir kısmını da Çin hükümeti destekli yatırım fonuna satarak 371 milyon dolar gelir elde etti. Henüz Zen ve Polaris mimarilerinin yeni boy gösterdiği dönemlerde bu gelirler firmaya can suyu olmuştu.

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Ne var ki ABD Ticaret ile Savunma Ofisleri, AMD’nin kurallardan kaçınmak için karmaşık bir ortaklık yapısı kurduğunu ve Çinli ortaklarına x86 mimarilerinin bazı önemli teknolojilerini paylaştığını iddia ediyor.

AMD ise iddialara tepkili. Yetkili kurumlara Çinli firmalar ile yaptığı ortaklıkların detaylı bilgilerini verdiğini ifade eden firma teknoloji transferi gibi bir durumun söz konusu olmadığını ve ortakların teknolojiye erişimlerini engelleyecek önemli tedbirler alındığını dile getiriyor.

Bununla birlikte yaşanan son gelişmeler AMD’yi de etkiledi. Firmanın Sugon ile geniş çaplı ilişkilerinden vazgeçmesi gerekiyor. Sugon da Huawei gibi bazı istisnalar elde edebilecek mi belirsiz.