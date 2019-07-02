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Çin ile işlemci teknolojisini paylaştığı iddialarına AMD’den yalanlama

AMD’nin uzun dönem Çinli ortağı Sugon Information Industry’ye hassas işlemci teknolojilerini paylaştığı iddiaları gündemde. Yetkili kurumlar olayı araştırıyor.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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Haber Editörü
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Bugün teknoloji dünyasında önemli bir güç haline gelen Çinli firmalar ile ortaklık yapmak Batılı devler için kaçınılmaz hale gelmiş durumda. Bununla birlikte bu kez de Çinli firmaların ajanlık veya sızdırma gibi iddiaları ile karşı karşıya geliniyor. AMD bunu yaşayanlardan.

Ciddi iddialar var

AMD 2016 yılı başlarında Çinli süper bilgisayar üreticisi Sugon Information Industry ile x86 yongalarının lisanslanması konusunda ortaklık imzalamıştı. Bu ortaklıktan önemli gelirler elde ederken Çin’deki fabrikalarının bir kısmını da Çin hükümeti destekli yatırım fonuna satarak 371 milyon dolar gelir elde etti. Henüz Zen ve Polaris mimarilerinin yeni boy gösterdiği dönemlerde bu gelirler firmaya can suyu olmuştu.

Ayrıca Bkz. "Apple News+ hizmeti sıkıntılarla başladı"

Ne var ki ABD Ticaret ile Savunma Ofisleri, AMD’nin kurallardan kaçınmak için karmaşık bir ortaklık yapısı kurduğunu ve Çinli ortaklarına x86 mimarilerinin bazı önemli teknolojilerini paylaştığını iddia ediyor.

AMD ise iddialara tepkili. Yetkili kurumlara Çinli firmalar ile yaptığı ortaklıkların detaylı bilgilerini verdiğini ifade eden firma teknoloji transferi gibi bir durumun söz konusu olmadığını ve ortakların teknolojiye erişimlerini engelleyecek önemli tedbirler alındığını dile getiriyor.

Bununla birlikte yaşanan son gelişmeler AMD’yi de etkiledi. Firmanın Sugon ile geniş çaplı ilişkilerinden vazgeçmesi gerekiyor. Sugon da Huawei gibi bazı istisnalar elde edebilecek mi belirsiz.

 

https://www.engadget.com/2019/06/30/amd-denies-improperly-sharing-cpu-tech-with-china/ Yorum Yaz
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Feyzuli 5 gün en beğenilen
Kesin intel dedikodu yapıyor. Artık eli iş yapmayınca ağzı yapmaya başladı intelin. Dedikodu deyip geçmemek lazım geçmişte Ruslar ile ortak oldu diye Amerika da kaç firmayı yediler. İsrail gizli servisi işini iyi biliyor. Çekemediler zıplayan AMD hisselerini.
Kesin intel dedikodu yapıyor. Artık eli iş yapmayınca ağzı yapmaya başladı intelin. Dedikodu deyip geçmemek lazım geçmişte Ruslar ile ortak oldu diye Amerika da...
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Oguz_Cole 4 gün
Aynı olay 2016 da intel de de oldu Montage Technology ile ve şimdi intel xeon tabanlı jintide ı üretiyorlar ama o zaman kimse duydu mu hayır tabi intel rekabeti sevmeyen bir firma ve pis oynamaktan asla kaçınmıyor, zamanında dell ve hp ye amd kullanmasın diye ne kadar paralar ödedi. Şirket içi rapor ve yorumlar da bunu apaçık gösteriyor, son çıkan amd statü bildirisinde de görülüyor ve tek cevapları gizli sos dedikleri çöp ve bunun içinde güvenlik var son güvenlik diyebilecek firma intel ve şirkette çalışan bir kişide 8 yıldır hiçbir şey yapılmadığını yönetimin sorunlu olduğunu ve bu yüzden şuan da amd nin gerisinde kaldıklarını açık açık söylüyor. Bu rapor neden hala haber yapılmadı çok merak ediyorum.
Aynı olay 2016 da intel de de oldu Montage Technology ile ve şimdi intel xeon tabanlı jintide ı üretiyorlar ama o zaman kimse duydu mu hayır tabi intel rekabeti...
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coban1515 4 gün
Yemin ediyorum ben böyle Şaka gibi bir olay göremedim Evet Lisa Annemiz nabıyorsun ?

Dipnot: Kesin İntel bi şeyler karıştırıyor yoksa bu kolay kolay patlak veremez.
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Oguz_Cole 4 gün
Aynı olay 2016 da intel de de oldu Montage Technology ile ve şimdi intel xeon tabanlı jintide ı üretiyorlar ama o zaman kimse duydu mu hayır tabi intel rekabeti sevmeyen bir firma ve pis oynamaktan asla kaçınmıyor, zamanında dell ve hp ye amd kullanmasın diye ne kadar paralar ödedi. Şirket içi rapor ve yorumlar da bunu apaçık gösteriyor, son çıkan amd statü bildirisinde de görülüyor ve tek cevapları gizli sos dedikleri çöp ve bunun içinde güvenlik var son güvenlik diyebilecek firma intel ve şirkette çalışan bir kişide 8 yıldır hiçbir şey yapılmadığını yönetimin sorunlu olduğunu ve bu yüzden şuan da amd nin gerisinde kaldıklarını açık açık söylüyor. Bu rapor neden hala haber yapılmadı çok merak ediyorum.
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Alex5 5 gün yeni yorumcu
Sözde "fakir dostu" Amd şimdi işlemci sırlarını mı satıyor yoksa
benim gibi fakire göre işlemci çıkarmadıklarına fiyat vermediklerine göre büyük oynuyorlar artık
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BoşnakAğa 5 gün
Çine işlemci lisanslanır mı yahu

Hemde kritik X86 teknolojisi...
Sen ne kadar önlem aldım dersen de Çin bu boş geçer mi bu imkan eline geçmişken...
Bu işler hep AMD'nin başının altından çıkıyor zaten

Nerede AMD orada sorun

Lisa hanım hayırdır ne yapıyorsunuz diyen olmaması daha garip
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ssbrutality 5 gün
intelin bok yemesidir kesin.
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Feyzuli 5 gün en beğenilen
Kesin intel dedikodu yapıyor. Artık eli iş yapmayınca ağzı yapmaya başladı intelin. Dedikodu deyip geçmemek lazım geçmişte Ruslar ile ortak oldu diye Amerika da kaç firmayı yediler. İsrail gizli servisi işini iyi biliyor. Çekemediler zıplayan AMD hisselerini.
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