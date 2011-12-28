Çin kendi uydu konumlama sistemi Beidou için denemelere başladı

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Kendi akıllı telefonu, işletim sistemi, arama motoru, internet tarayıcısı, hızlı treni derken Çin dev bir projeyi daha deneme sürecine başladı. Çin hükümetinin yeni hedefi kendi uydu takip ağını kurmak.
ABD'nin GPS ve Rusya'nın GLONASS uydu konumlama sistemleri hali hazırda günümüzde kullanılan ve farklı uydulardan tespit yapan sistemler. AB ise Galileo ile 2013 yılından itibaren kendi sistemini denemeye başlayacak. Bu üç büyük sisteme artık Çinli Beidou da ekleniyor.
Beidou Çince'de Büyükayı takımyıldızını tanımlıyor. Çin 2000 yılında bu yana GPS sistemini kullanmaktaydı ancak artık buna bir son vermek istiyor.
Beidou başlangıçta Asya/Pasifik ülkelerini kapsarken 2020 yılında tüm dünyayı kapsıyor olacak. Beido için 10 adet uydu fırlatılmış durumda. 6 uydu daha ise gelecek yıl yörüngeye oturtulacak. Sistem balıkçılıktan, meteorolojiye ve telekomünikasyona kadar pek çok alanda kullanılacak ve toplamda 35 uydu sisteme dahil olacak. GPS sisteminin 31, GLONASS sisteminin 24 uyduluk altyapıları düşünüldüğünde Çin bir adım önde görünüyor.
Çin daha önce de kullanım dışı kalan bir uydusunu füze ile uzayda imha etme işlemini başarıyla gerçekleştirmişti. Otoriteler Çin'in uzayı da militarize ettiği konusunda eleştirilerde bulunuyor.
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Dinle alakası olmayan bir konuya din karıştırdığınız için eksi basmış olabilirler. Din ve inanç insanlar için çok gerekli evet, olmassa olmazdır hatta, fakat teknolojiyle islamın ne alakası var aradaki bağı kuramadım. Ayrıca bu tip konularda din dil ırk ayrımı yapmak yanlış ne yani dünya barışını sadece müslümanlar mı getirebilir? veya sadece hristiyanlar mı? veya başka din mensupları mı? herşeyden önce insan gibi insan olmak lazım. Zaten hep bu din ve ırk ayrımcılığı yüzünden dünya barışı sağlanamıyor. Herkesin dini kendine. Müslümanlık barış getirseydi ilk önce islam ülkelerine barış gelirdi. hepsi ayrı telden çalıyor. Mühim olan yardım sever, hayırlı, bilinçli bir insan olmak.
cinde uretilmeyen sey kalmadi. dolayisi ile adamlarin bilmedigi sey yok! rusya ve amerikadan bile cok daha gucluler benim gozumde...
bu saatten sonra onlerini kesmek cok zor. umarim dunyaya baris getirirler... amerika gibi aclik yapmazlar...