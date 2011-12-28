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Çin kendi uydu konumlama sistemi Beidou için denemelere başladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Diğer Elektronik Cihazlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Kendi akıllı telefonu, işletim sistemi, arama motoru, internet tarayıcısı, hızlı treni derken Çin dev bir projeyi daha deneme sürecine başladı. Çin hükümetinin yeni hedefi kendi uydu takip ağını kurmak. 

ABD'nin GPS ve Rusya'nın GLONASS uydu konumlama sistemleri hali hazırda günümüzde kullanılan ve farklı uydulardan tespit yapan sistemler. AB ise Galileo ile 2013 yılından itibaren kendi sistemini denemeye başlayacak. Bu üç büyük sisteme artık Çinli Beidou da ekleniyor.

Beidou Çince'de Büyükayı takımyıldızını tanımlıyor. Çin 2000 yılında bu yana GPS sistemini kullanmaktaydı ancak artık buna bir son vermek istiyor. 

Beidou başlangıçta Asya/Pasifik ülkelerini kapsarken 2020 yılında tüm dünyayı kapsıyor olacak. Beido için 10 adet uydu fırlatılmış durumda. 6 uydu daha ise gelecek yıl yörüngeye oturtulacak. Sistem balıkçılıktan, meteorolojiye ve telekomünikasyona kadar pek çok alanda kullanılacak ve toplamda 35 uydu sisteme dahil olacak. GPS sisteminin 31, GLONASS sisteminin 24 uyduluk altyapıları düşünüldüğünde Çin bir adım önde görünüyor. 

Çin daha önce de kullanım dışı kalan bir uydusunu füze ile uzayda imha etme işlemini başarıyla gerçekleştirmişti. Otoriteler Çin'in uzayı da militarize ettiği konusunda eleştirilerde bulunuyor.

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escapethelife 7 yıl en beğenilen diemcizone
diemcizone

diemcizone

Dünyaya barış getireceklerini düşünmüyorum, türk islam birliği kurulursa o dediğiniz olabilir sayın Menow.
İyi bir gelişme bizimde 2023 hedeflerimizdeydi yerli türk uydusu tabi üretimini kime yaptırırız orası ayrı..

Eksi basanlar olmuş neden eksi bastıklarını sorabilirmiyim?
Kesin bölücü pkk yandaşları
şu pkk yandaşlarını forumdan uzaklaştırmak gerekiyor.

Dinle alakası olmayan bir konuya din karıştırdığınız için eksi basmış olabilirler. Din ve inanç insanlar için çok gerekli evet, olmassa olmazdır hatta, fakat teknolojiyle islamın ne alakası var aradaki bağı kuramadım. Ayrıca bu tip konularda din dil ırk ayrımı yapmak yanlış ne yani dünya barışını sadece müslümanlar mı getirebilir? veya sadece hristiyanlar mı? veya başka din mensupları mı? herşeyden önce insan gibi insan olmak lazım. Zaten hep bu din ve ırk ayrımcılığı yüzünden dünya barışı sağlanamıyor. Herkesin dini kendine. Müslümanlık barış getirseydi ilk önce islam ülkelerine barış gelirdi. hepsi ayrı telden çalıyor. Mühim olan yardım sever, hayırlı, bilinçli bir insan olmak.
diemcizonediemcizoneDünyaya barış getireceklerini düşünmüyorum, türk islam birliği kurulursa o dediğiniz ola...
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Menow 7 yıl
Nufusu dev ulke, dev yatirimlarla onun bunun ulkesine devasa uretimler yaptirilarak artik daha da bir devlesti. ülkenin devasa bicimde gelir elde etmesi ve artik gelirlerini kendisine donuk harcamasi cok normal.
cinde uretilmeyen sey kalmadi. dolayisi ile adamlarin bilmedigi sey yok! rusya ve amerikadan bile cok daha gucluler benim gozumde...
bu saatten sonra onlerini kesmek cok zor. umarim dunyaya baris getirirler... amerika gibi aclik yapmazlar...
Nufusu dev ulke, dev yatirimlarla onun bunun ulkesine devasa uretimler yaptirilarak artik daha da bir devlesti. ülkenin devasa bicimde gelir elde etmesi ve arti...
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yuhongyior 7 yıl
Dünyaya barış getireceklerini düşünmüyorum, türk islam birliği kurulursa o dediğiniz olabilir sayın Menow.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ssbrc 7 yıl
bizde daha tık yok
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alpa07 7 yıl
Tebrik ediyorum.darısı bizim başımıza.İran bile kendi uydusnu yaptı.
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Virtual Reality 7 yıl
Çin kendi insanını başka ülkelerin fabrikaların da it gibi çalıştıran bir yönetim şekliyle bugünler geldi. İnsanına zerre kadar değer vermiyor ve kapitalist şirketlerin fabrikaların da 3 kuruşa çalışan bildiğiniz köle bir millet yarattı kendine, dışarıdan bize hoş gözüküyor Çinin ardı arkasına yaptığı yenilikler fakat insanına değer vermedik den insanını insan gibi yaşatmadık dan sonra hiç bir değeri yok. Onun için hiç bir zaman bir Avrupa bir ABD bir Norveç bir İsveç olamayacak
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OzanGazi 7 yıl Virtual Reality
ilker_xxx

Çin kendi insanını başka ülkelerin fabrikaların da it gibi çalıştıran bir yönetim şekliyle bugünler geldi. İnsanına zerre kadar değer vermiyor ve kapitalist şirketlerin fabrikaların da 3 kuruşa çalışan bildiğiniz köle bir millet yarattı kendine, dışarıdan bize hoş gözüküyor Çinin ardı arkasına yaptığı yenilikler fakat insanına değer vermedik den insanını insan gibi yaşatmadık dan sonra hiç bir değeri yok. Onun için hiç bir zaman bir Avrupa bir ABD bir Norveç bir İsveç olamayacak

Hocam burada sözkonusu çinliler değil çin.

Sözkonusu devletler ise şahısların yaşam standardı hiç de önemli değildir.
Yarın bir gün süper güç olup kapımıza dayanırsa ne diyeceğiz.Siz insana hiç değer vermiyorsunuz biz sizi saymayız mı diyeceğiz.

Sonuca bakın,adamlar dünya devi olma yolunda hızla ilerliyormu , evet.
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sahoron 7 yıl
İslam birliğini felan geçin başımıza ne geldiyse hep bu bizim din kardeşliği yüzünden geldi. Barışı Türkler getirir ama bir daha dünyaya egemen olabilir miyiz zor
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Dolumay 7 yıl sahoron
sahoron

İslam birliğini felan geçin başımıza ne geldiyse hep bu bizim din kardeşliği yüzünden geldi. Barışı Türkler getirir ama bir daha dünyaya egemen olabilir miyiz zor

Tartışma farklı yöne kayacak ama söylemeden geçemeyeceğim. Bence yanılıyorsun önce din sonra millet gelmeli.
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Carfreak 7 yıl
Bu kadar gelişmissiniz her haltı biliyorsunuzda be maymuna böceğe mi kaldınız yemek için
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acmtncy 7 yıl
kendi uydu sistemini kursa ne olur insana değer vermedikten sonra...
hiçbir zaman bir amerika, bir avrupa olamayacak.
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OzanGazi 7 yıl acmtncy
acmtncy

kendi uydu sistemini kursa ne olur insana değer vermedikten sonra...
hiçbir zaman bir amerika, bir avrupa olamayacak.

Ne yani bir amerika insana değer veriyor mu diyosunuz??

Bence bir daha düşünün.
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diemcizone 7 yıl
Dünyaya barış getireceklerini düşünmüyorum, türk islam birliği kurulursa o dediğiniz olabilir sayın Menow.
İyi bir gelişme bizimde 2023 hedeflerimizdeydi yerli türk uydusu tabi üretimini kime yaptırırız orası ayrı..
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OzanGazi 7 yıl
Geleceğin süper gücü çin , emin olabilirsiniz..

Dünya ya barış getireceklerini sanmıyorum,hatta çin seddinin intikamını bizden alabilirler :)
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diemcizone 7 yıl diemcizone
diemcizone

Dünyaya barış getireceklerini düşünmüyorum, türk islam birliği kurulursa o dediğiniz olabilir sayın Menow.
İyi bir gelişme bizimde 2023 hedeflerimizdeydi yerli türk uydusu tabi üretimini kime yaptırırız orası ayrı..

Eksi basanlar olmuş neden eksi bastıklarını sorabilirmiyim?
Kesin bölücü pkk yandaşları
şu pkk yandaşlarını forumdan uzaklaştırmak gerekiyor.
1 Yanıt Yanıtla
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Menow 7 yıl
Nufusu dev ulke, dev yatirimlarla onun bunun ulkesine devasa uretimler yaptirilarak artik daha da bir devlesti. ülkenin devasa bicimde gelir elde etmesi ve artik gelirlerini kendisine donuk harcamasi cok normal.
cinde uretilmeyen sey kalmadi. dolayisi ile adamlarin bilmedigi sey yok! rusya ve amerikadan bile cok daha gucluler benim gozumde...
bu saatten sonra onlerini kesmek cok zor. umarim dunyaya baris getirirler... amerika gibi aclik yapmazlar...
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