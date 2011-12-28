Çin kendi uydu konumlama sistemi Beidou için denemelere başladı

Kendi akıllı telefonu, işletim sistemi, arama motoru, internet tarayıcısı, hızlı treni derken Çin dev bir projeyi daha deneme sürecine başladı. Çin hükümetinin yeni hedefi kendi uydu takip ağını kurmak.





ABD'nin GPS ve Rusya'nın GLONASS uydu konumlama sistemleri hali hazırda günümüzde kullanılan ve farklı uydulardan tespit yapan sistemler. AB ise Galileo ile 2013 yılından itibaren kendi sistemini denemeye başlayacak. Bu üç büyük sisteme artık Çinli Beidou da ekleniyor.





Beidou Çince'de Büyükayı takımyıldızını tanımlıyor. Çin 2000 yılında bu yana GPS sistemini kullanmaktaydı ancak artık buna bir son vermek istiyor.





Beidou başlangıçta Asya/Pasifik ülkelerini kapsarken 2020 yılında tüm dünyayı kapsıyor olacak. Beido için 10 adet uydu fırlatılmış durumda. 6 uydu daha ise gelecek yıl yörüngeye oturtulacak. Sistem balıkçılıktan, meteorolojiye ve telekomünikasyona kadar pek çok alanda kullanılacak ve toplamda 35 uydu sisteme dahil olacak. GPS sisteminin 31, GLONASS sisteminin 24 uyduluk altyapıları düşünüldüğünde Çin bir adım önde görünüyor.





Çin daha önce de kullanım dışı kalan bir uydusunu füze ile uzayda imha etme işlemini başarıyla gerçekleştirmişti. Otoriteler Çin'in uzayı da militarize ettiği konusunda eleştirilerde bulunuyor.