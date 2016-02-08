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Çin nükleer füzyon çalışmalarında Almanya'yı alt etti

Dünya üzerinde yapay bir Güneş üretmeyi amaçlayan Çin, bu alandaki çalışmalarıyla Almanya'yı geride bırakmayı başardı. Çin'in yaptığı son deneyin detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,1b
1
59
Alternatif Enerji
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Çin nükleer füzyon çalışmalarında Almanya'yı alt etti
 
Kontrol edilebilir nükleer füzyon alanında çok önemli günler yaşıyoruz. Almanya'nın geçtiğimiz hafta Wendelstein 7-x stellatörüyle gerçekleştirdiği devrimsel deneyin yalnızca birkaç gün ardından Çin, yeni bir rekora imza atmayı başardı.

Wendelstein 7-x nükleer füzyon reaktörü, hatırlayacağınız üzere 80 milyon derecelik bir hidrojen plazma bulutunu saniyenin dörtte biri kadarlık bir süre için muhafaza edebilmeyi başarmıştı. Temiz ve sınırsız enerji üretimi için devrimsel bir gelişme olan bu olayın haberini geçtimiz hafta yayımlamıştık. Almanya'nın bu devrimsel deneyinin üzerinden henüz bir hafta bile geçmemiş olmasına rağmen Çin, bu alanda yeni bir rekora imza attıklarını duyurdu.

Çinli bilim adamlarının yaptığı duyuruya göre; EAST(Experimental Advanced Superconducting Tokamak) füzyon reaktör makinesi, 49.999 milyon derece sıcaklığındaki bir hidrojen plazma bulutu üretti ve bu bulutu tam 102 saniye boyunca muhafaza edebilmeyi başardı. Yaklaşık 50 milyon derece sıcaklığındaki bu hidrojen plazması türünün en sıcağı değil, ancak yine de Güneş'ten 3 kat daha sıcak olduğunu unutmamak gerek.

Çin'in deneyindeki asıl başarı ise, hidrojen plazma bulutunun 102 saniye boyunca muhafaza edilebilmesi oldu. 60 yıllık tokamak makineleri tarihi boyunca bırakın 102 saniyeyi, 20 saniyeyi dahi geçebilen olmamıştı. Çin Bilimler Akademisi, bu rekorun altında çok sıkı bir çalışmanın yattığını belirtiyor.

Almanya'nın 80 milyon derecedeki hidrojen plazmasını çeyrek saniye boyunca muhafaza edebilen stellatörüne karşı Çin, 49.999 milyon derecelik plazmayı tam 102 saniye boyunca tutabilmeyi başardı. Füzyon çalışmalarında Almanya'nın aksine tokamak makineleri kullanan Çinli bilim insanlarının asıl hedefleri ise 100 milyon dereceyi 1000 saniye boyunca muhafaza edebilmek.

http://www.scmp.com/tech/science-research/article/1909796/new-dawn-chinese-scientists-move-step-closer-creating Yorum Yaz
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Mihrali Bey 3 yıl en beğenilen
Ah ulan ah biz nelerle uğraşıyoruz adamlar nelerle uğraşıyor.
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enrique 3 yıl B-veritas
B-veritas

Birileri uzaya giderken sen ekmek, tüp, yağ kuyruğunda elinde karneyle beklemişsin ne bekliyordunuz merak ediyorum. Bunlar 20-30 senede parayla yapılabilecek deneyler değil biraz mantıklı olmakta yarar var, ülkenizin yakın tarihini en azından Atatürk ten sonra neler olmuş bir bakın okuyun nerelerden geçmişiz. Almanya gibi bir ülke sanırım Dünya savaşlarında bizden kat kat geride kalmış ve neredeyse en büyük yıkımı yaşamış ülkeydi bugünkü geldiği noktayı ve bizim şu andaki olduğumuz noktayı iyi analiz etmek gerekir. Böyle siyasi birilerini iğnelemeye çalışılan yazıları okudukça beyin ve IQ seviyesini sorgulamadan edemiyorum.

Başlangıç noktası önemli. dünyada zor günleri sadece ülkemiz yaşamadı. birçok ülkede ekonomik buhranlar,savaşlar vs.. yaşandı ve karneyle kuyrukta bekleyenler oldu. ülkemiz savaştan çıkmış, halkın büyük bir kısmı cahil, artı osmanlının borçları bize kalmış. zor günler kolay değil. Almanya örneği vermişsin, yenildiler ve her seferinde daha güçlü doğdular. neden? Almanya Sanayi devrimini kaçırmadı. teknolojik altyapıları her zaman vardı. onların eğitimleri,disiplinleri yenilseler bile yeniden güçlü olmaya yetti. 1763 de iskoçyada adamlar buharlı makineyi icat etti ve bu sanayi devriminin başlangıcı oldu. o sırada ortada ne cumhuriyet var ne de Atatürk. Sanayi Devrimini Osmanlı kaçırmıştır ve şu anda teknolojik geri kalmışlığımızın ilk sebeplerinden biridir. Reform ve Rönesans tarzı değişikliklerde olmamış. Avrupa ortaçağ karanlığından nasıl kurtuldu? kilisenin baskısından ne zaman kurtuldularsa (veya baskının azalması) o zaman ilerlemeye başladılar. bu konu hakkında çok fazla örnek verebiliriz. osmanlının teknolojik olarak neden gelişemedi ve malesef bize miras kalan geri kalmışlık. bu geri kalmışlığın içinde savaşlar ve çok zor kurulan bir cumhuriyet. sonra çok partili döneme geçilmiş ve Amerikanın isteği doğrultusunda, insanlara eğitim veren, ilim öğreten enstitüleri kapatmışsın. yerine bol bol imam hatip açmışsın ve 65 senedir aynı zihniyet. belki diyeceksinki kısa sürede çok büyük ilerlemeler kaydeden ülkeler var. hadi petrolü bol olan ülkeleride bir kenara bırakalım. genelde g.kore örneği verilir. onlarda teknolojik atılımı nasıl yaptı istesen bir araştır. doğmatik düşünceler ile insanları yetiştirmeye devam edersek bizden hiçbirşey olmaz. ilk önce gerçekleri kabul ederek başlayabiliriz. şimdi başlarsak belki 50 yılda onlara yetişebiliriz. yeterki ne ile uyutulduğumuzun farkına varalım.
B-veritasBirileri uzaya giderken sen ekmek, tüp, yağ kuyruğunda elinde karneyle beklemişsin ne bekliyordunuz merak ediyorum. Bunlar 20-3...
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wolf silver 3 yıl
Ülkemizdeki medyaya göre gidersek bizde böyle şeyler Yapacaz az kaldı.
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Umutcan 3 yıl
Adamlar artık sportif müsabakaları geçti bilimde rekabet içindeler. Ve özellike Çin yakın zamanda Abd'ye karşı tek süper güç ve süper ekonomi olacak. Bizim de kesinlikle kendi nükleer teknolojimizi geliştirmemiz lazım, sadece nükleer enerji değil silahımız da olmalı. Silahımız olmadığı için şu Kuzey Kore kadar iplenmiyoruz. "Hayatta en hakiki mürşid ilimdir."
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gcb1903 3 yıl
Hahaha ülke olarak biz niye bunlara yetişemiyormuşuz. Bu bilimin artık uç noktaları, fantezileri.
Sen daha ortada uçak yokken uçak yapan adamı var gücünle bütün yetkinle engellemiş devletsin kaldı ki füzyon çalışması yürüteceksin. Gerçi nükleere karşıyız biz o yüzden istesek bile olmaz.
Bunun siyasi görüşle, dünya görüşüyle bir alakası yok. İzmir'den Kars'a Edirne'den Hakkari'ye. Bu topraklarda yaşayan insanlar tek bir felsefe üzerine yaşar.
Bizde iş yapanı öperler aga. Az iş çok laf temel mettomuz.
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WHITE_Wolf 3 yıl
Konudaki mesajlara bakıyorumda yüzde 90 ı siyasi tartışma geri kalanıda çinliler dünyayı yakmasa bari ehe kıvamında yorumlar Sadece bir arkadaş örümcek adam filminde vardı demiş Bu calışmalar için gerekli olan hidrojen izotopu en çok güneş rüzgarları ile ay üzerinde birikmiş eğer ilerde nükleer füzyon reaktörleri olacaksa ayda maden kolonisi kurulacak demektir uzay madenciliği yapmak isteyen firmalar var bu reaktörler o madencilik çalışmaları için kaynak olacak gibi bu konu hakkında limit adında bir bilim kurgu romanı Başta neden yorumlardan bahsettiğime gelecek olursak biz kendi tartışmalarımız yüzünden bu işlere hiç bir zaman ilgilenemeyeceğimiz belli Türk ün Türkten başka dostu yoktur diye bir söz varya aynı zamanda düşmanıda yok Allah yolumuzu açık etsin.
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alperen_69 3 yıl
ya şu siyasi tartışmalarınıızı konu dışında yapsanız , olaya odaklansak belki konu hakkında bilgili olan arkadaşlar bizi bilgilendirse falan
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edirneli86 3 yıl WHITE_Wolf
SentnieL

Konudaki mesajlara bakıyorumda yüzde 90 ı siyasi tartışma geri kalanıda çinliler dünyayı yakmasa bari ehe kıvamında yorumlar Sadece bir arkadaş örümcek adam filminde vardı demiş Bu calışmalar için gerekli olan hidrojen izotopu en çok güneş rüzgarları ile ay üzerinde birikmiş eğer ilerde nükleer füzyon reaktörleri olacaksa ayda maden kolonisi kurulacak demektir uzay madenciliği yapmak isteyen firmalar var bu reaktörler o madencilik çalışmaları için kaynak olacak gibi bu konu hakkında limit adında bir bilim kurgu romanı Başta neden yorumlardan bahsettiğime gelecek olursak biz kendi tartışmalarımız yüzünden bu işlere hiç bir zaman ilgilenemeyeceğimiz belli Türk ün Türkten başka dostu yoktur diye bir söz varya aynı zamanda düşmanıda yok Allah yolumuzu açık etsin.

Google ve bir kaç firmanın uzay madenciliği şirketleri kurmasının sebeplerinden biri bu demek ki.
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aerosoldreams 3 yıl
Bu ülke Atatürk'ten sonra bölgesel güç olma hedeflerinden vazgeçmiştir. Neden?
İsmet İnönü Cumhuriyet döneminde atılan adımları birbir baltalamıştır. Kendisinin askeri anlamda başarılı olup olmadığını tartışmak yersiz fakat iyi bir siyasetçi değil idi. Sizlere bunları lisede tarih derslerinde anlatmazlar. Size Lozan bir zaferdir denilir ve 7-8 maddesinden bahsedilir. Halbuki bu antlaşmanın 140 küsür maddeden oluştuğunu ve içeriğini anlatan yoktur.
Gel gelelim İsmet paşa Atatürk sonrası Marshall yardımları 1948 de almaya başlamış, Truman Doktrini kapsamında ABD nin hurdaya çıkmış silahlarını hibe olarak almıştır. Doktrinin içeriğini merak eden araştırsın. Silah üretme diyerek almışız o silahları.
Peki devamında neler oldu mesela havacılığın en kilit isimlerinden Nuri Demirağ'ın uçak fabrikası, pilot okulu diğer adıyla Gök Okulu be bugünkü Atatürk Havalimanındaki arazisi İsmet bey tarafından istimlak edilmiş, fabrikalar kapatılmış be elde kalan uçaklar dahi saptırılmamıştır. Kaynak isteyen Türkiye'nin ilk uçak mühendislerinden Mehmet Kum un anılarıma göz gezdirebilir ki kendisi aynı Zaman Nuri Demirağ'ın damadıdır.
İşte bu süreç Türkiye'deki uçak fabrikalarını tekstil makinaları fabrikasına Nasıl dönüştüğünün başlangıcıdır.
Şimdi biz ülke olarak nükleer çalışmalar yapalım dedikçe piyasada türeyen greenpeace iç tayfanın neden istemezük dediğini anlayabiliyor musunuz?
Bu ülke öyle ya da böyle kabul edin veya etmeyin savunma sanayisinde en parlak dönemini yaşıyor. Bu da tamamen siyasi irade ile ilgilidir. Bakmayın siz sağda solda diyanete ayrılan bütçe nasa ya ayrılan bütçeyle aynı diye paylaşım yapanlara, onlar cehaletin insanda vücûd bulmuş halleridir.
Eğer geçmişte havacılık alanındaki atılımlar basiretsiz siyasilerce engellenmese idi bugün uzay sanayisinde bile çok farklı noktada olurduk.
Ne kadar acıdır ki Türkiye uydu yapmaya son yıllarda başladı, insansız uçak yapmaya Vestel gibi kale-baykar gibi Tai gibi şirketlerin adım atmasıyla başladı.
Biraz yakın tarihi Osmanlı'nın yıkılma sürecini okumanızı ve günümüzde planlanan oyunun aslında geçmişte aynen uygulanmış olduğunu görmenizi istiyorum.
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edirneli86 3 yıl

aerosoldreams
Bu ülke Atatürk'ten sonra bölgesel güç olma hedeflerinden vazgeçmiştir. Neden?
İsmet İnönü Cumhuriyet döneminde atılan adımları birbir baltalamıştır. Kendisinin askeri anlamda başarılı olup olmadığını tartışmak yersiz fakat iyi bir siyasetçi değil idi. Sizlere bunları lisede tarih derslerinde anlatmazlar. Size Lozan bir zaferdir denilir ve 7-8 maddesinden bahsedilir. Halbuki bu antlaşmanın 140 küsür maddeden oluştuğunu ve içeriğini anlatan yoktur.
Gel gelelim İsmet paşa Atatürk sonrası Marshall yardımları 1948 de almaya başlamış, Truman Doktrini kapsamında ABD nin hurdaya çıkmış silahlarını hibe olarak almıştır. Doktrinin içeriğini merak eden araştırsın. Silah üretme diyerek almışız o silahları.
Peki devamında neler oldu mesela havacılığın en kilit isimlerinden Nuri Demirağ'ın uçak fabrikası, pilot okulu diğer adıyla Gök Okulu be bugünkü Atatürk Havalimanındaki arazisi İsmet bey tarafından istimlak edilmiş, fabrikalar kapatılmış be elde kalan uçaklar dahi saptırılmamıştır. Kaynak isteyen Türkiye'nin ilk uçak mühendislerinden Mehmet Kum un anılarıma göz gezdirebilir ki kendisi aynı Zaman Nuri Demirağ'ın damadıdır.
İşte bu süreç Türkiye'deki uçak fabrikalarını tekstil makinaları fabrikasına Nasıl dönüştüğünün başlangıcıdır.
Şimdi biz ülke olarak nükleer çalışmalar yapalım dedikçe piyasada türeyen greenpeace iç tayfanın neden istemezük dediğini anlayabiliyor musunuz?
Bu ülke öyle ya da böyle kabul edin veya etmeyin savunma sanayisinde en parlak dönemini yaşıyor. Bu da tamamen siyasi irade ile ilgilidir. Bakmayın siz sağda solda diyanete ayrılan bütçe nasa ya ayrılan bütçeyle aynı diye paylaşım yapanlara, onlar cehaletin insanda vücûd bulmuş halleridir.
Eğer geçmişte havacılık alanındaki atılımlar basiretsiz siyasilerce engellenmese idi bugün uzay sanayisinde bile çok farklı noktada olurduk.
Ne kadar acıdır ki Türkiye uydu yapmaya son yıllarda başladı, insansız uçak yapmaya Vestel gibi kale-baykar gibi Tai gibi şirketlerin adım atmasıyla başladı.
Biraz yakın tarihi Osmanlı'nın yıkılma sürecini okumanızı ve günümüzde planlanan oyunun aslında geçmişte aynen uygulanmış olduğunu görmenizi istiyorum.

Lozanda madenlerini çıkartma yazıyordu değilmi. Ülkeyi kaç sene chp yönetmiş ondan sonra ne yapmış bu hükümetler.

Sen ülkenin gücü için bin odalı Saray yapmak mübahtır diyen kafa mısın. Sen çocuğuna gemi aldığın gün gel burda ülke kalkındı de anlarım onaylarım şimdi ancak maval okursun.
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Mesudum 3 yıl
Okuduktan sonra

Çinliler her şeyin çakmasını yapa yapa Güneş'in gerçeğini yapmayı öğrendiler!

diyecektim ki,
ortalık karışmış.
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AKTeknisyen 3 yıl
edirneli86
Bunlara köprü yapın yol yapın hava alanı yapın geliştik diye sevinir. Hani 3 seçim önce yerli yolcu uçağı mız göklerde diye slogan yapanlar ben arıyorum bulamıyorum.hem nasıl uçak nasıl bitmez yakıt bu hala göklerde inmedi. Kendi teknolojisi üreten ülke olamıyoruz başka ülkelerle oluk oluk para veriyoruz geliştik diye sevniyorlar . İnsansız uçak vardı anka mı ne ne oldu hava civa. Yine gittik İsrail den aldık neymiş maliyetleri yüksek miş. Hem milli yerliı deyip milleti uyut sonra maliyetleri bahane et. Tez vakitte ülkenin 4 bir yanına tekno kent ler yapmalı büyük ölçekli teşvikler ile Japonya kore gibi ülkeler arası dostluğun en yüksek olduğu teknoloji devleri ise ortalık yapmalı teknoloji transferini başlatmalıyız. Japonya atom bombası ile canı yandıktan sonra ilk işi Avrupa ve Amerika ya öğrenci göndererek bilgi eksikliğini kapattı. Bizde Erasmus programına tatil yapmak için giden öğrenci müsfetteleri ile avunuyoruz.

Bilmeden konuşmak bu olsa gerek.
Uçak yapmak bina yapmaya benzemez.Yavaş ilerleyen çok detayları olan bir üretim ve geliştirme sürecidir.Yerli uçak (bölgesel uçak olan- 747 seviyesinde değil) için birinci aşama daha devam ediyor.Eğer STM ile yapılan anlaşmalara bakarsanız yol haritasını görürsünüz.Demek ki yapılan bir şeyler var ve devam ediyor.
İkincisi Anka Blok-A biteli çok oldu.İstenilen özellikler değiştiği için Blok-B aşamasına geçildi ve üretimi devam ediyor ve bu günlerde Blok-B test uçuşuna başlayacak.(ikisi için aradaki farkı öğrenmek için biraz İnterneti kurcalayın görürsünüz) Bunları bilmeden sallamanız anlaşılabilir de Anka yerine gidip israil'den İHA aldık demek tam bir saçmalık.Şu anda zamanında israilden alınanlar kullanılıyor Anka yerine hiç bir zaman İHA alınmadığı gibi VEstel ve Bayraktarın yeri olarak çeşitli sınıflarda ürettiği İHA'larız mevcut (Vestel karayel ve Bayraktar İha diye neti aratın yine görürsünüz.Hatta Karayel silahlandırıldı (bu ne demek bunun içinde nete bak):Eğer bu konuyu biraz kurcalarsan hangi konuda ne seviyede olduğumuzu görürsün.
Son olarak Bilmeden konuşma alışkanlığı olan İnsanları Erasmusla bile yurt dışına gönderirsen ortaya senin yazdıkların gibi sonuç çıkıyor.Tavsiyem bir şey karalamadan önce araştırmanız.
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umut_baris 3 yıl AKTeknisyen
Orijinalden alinti: AKTeknisyen

Orijinalden alinti: edirneli86

Bunlara köprü yapin yol yapin hava alani yapin gelistik diye sevinir. Hani 3 seçim önce yerli yolcu uçagi miz göklerde diye slogan yapanlar ben ariyorum bulamiyorum.hem nasil uçak nasil bitmez yakit bu hala göklerde inmedi. Kendi teknolojisi üreten ülke olamiyoruz baska ülkelerle oluk oluk para veriyoruz gelistik diye sevniyorlar . Insansiz uçak vardi anka mi ne ne oldu hava civa. Yine gittik Israil den aldik neymis maliyetleri yüksek mis. Hem milli yerlii deyip milleti uyut sonra maliyetleri bahane et. Tez vakitte ülkenin 4 bir yanina tekno kent ler yapmali büyük ölçekli tesvikler ile Japonya kore gibi ülkeler arasi dostlugun en yüksek oldugu teknoloji devleri ise ortalik yapmali teknoloji transferini baslatmaliyiz. Japonya atom bombasi ile cani yandiktan sonra ilk isi Avrupa ve Amerika ya ögrenci göndererek bilgi eksikligini kapatti. Bizde Erasmus programina tatil yapmak için giden ögrenci müsfetteleri ile avunuyoruz.


Bilmeden konusmak bu olsa gerek.

Uçak yapmak bina yapmaya benzemez.Yavas ilerleyen çok detaylari olan bir üretim ve gelistirme sürecidir.Yerli uçak (bölgesel uçak olan- 747 seviyesinde degil) için birinci asama daha devam ediyor.Eger STM ile yapilan anlasmalara bakarsaniz yol haritasini görürsünüz.Demek ki yapilan bir seyler var ve devam ediyor.

Ikincisi Anka Blok-A biteli çok oldu.Istenilen özellikler degistigi için Blok-B asamasina geçildi ve üretimi devam ediyor ve bu günlerde Blok-B test uçusuna baslayacak.(ikisi için aradaki farki ögrenmek için biraz Interneti kurcalayin görürsünüz) Bunlari bilmeden sallamaniz anlasilabilir de Anka yerine gidip israil'den IHA aldik demek tam bir saçmalik.Su anda zamaninda israilden alinanlar kullaniliyor Anka yerine hiç bir zaman IHA alinmadigi gibi VEstel ve Bayraktarin yeri olarak çesitli siniflarda ürettigi IHA'lariz mevcut (Vestel karayel ve Bayraktar Iha diye neti aratin yine görürsünüz.Hatta Karayel silahlandirildi (bu ne demek bunun içinde nete bak):Eger bu konuyu biraz kurcalarsan hangi konuda ne seviyede oldugumuzu görürsün.

Son olarak Bilmeden konusma aliskanligi olan Insanlari Erasmusla bile yurt disina gönderirsen ortaya senin yazdiklarin gibi sonuç çikiyor.Tavsiyem bir sey karalamadan önce arastirmaniz.



Dostum asıl sen araştırsan iyi edersin.
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edirneli86 3 yıl AKTeknisyen
AKTeknisyen
edirneli86
Bunlara köprü yapın yol yapın hava alanı yapın geliştik diye sevinir. Hani 3 seçim önce yerli yolcu uçağı mız göklerde diye slogan yapanlar ben arıyorum bulamıyorum.hem nasıl uçak nasıl bitmez yakıt bu hala göklerde inmedi. Kendi teknolojisi üreten ülke olamıyoruz başka ülkelerle oluk oluk para veriyoruz geliştik diye sevniyorlar . İnsansız uçak vardı anka mı ne ne oldu hava civa. Yine gittik İsrail den aldık neymiş maliyetleri yüksek miş. Hem milli yerliı deyip milleti uyut sonra maliyetleri bahane et. Tez vakitte ülkenin 4 bir yanına tekno kent ler yapmalı büyük ölçekli teşvikler ile Japonya kore gibi ülkeler arası dostluğun en yüksek olduğu teknoloji devleri ise ortalık yapmalı teknoloji transferini başlatmalıyız. Japonya atom bombası ile canı yandıktan sonra ilk işi Avrupa ve Amerika ya öğrenci göndererek bilgi eksikliğini kapattı. Bizde Erasmus programına tatil yapmak için giden öğrenci müsfetteleri ile avunuyoruz.

Bilmeden konuşmak bu olsa gerek.
Uçak yapmak bina yapmaya benzemez.Yavaş ilerleyen çok detayları olan bir üretim ve geliştirme sürecidir.Yerli uçak (bölgesel uçak olan- 747 seviyesinde değil) için birinci aşama daha devam ediyor.Eğer STM ile yapılan anlaşmalara bakarsanız yol haritasını görürsünüz.Demek ki yapılan bir şeyler var ve devam ediyor.
İkincisi Anka Blok-A biteli çok oldu.İstenilen özellikler değiştiği için Blok-B aşamasına geçildi ve üretimi devam ediyor ve bu günlerde Blok-B test uçuşuna başlayacak.(ikisi için aradaki farkı öğrenmek için biraz İnterneti kurcalayın görürsünüz) Bunları bilmeden sallamanız anlaşılabilir de Anka yerine gidip israil'den İHA aldık demek tam bir saçmalık.Şu anda zamanında israilden alınanlar kullanılıyor Anka yerine hiç bir zaman İHA alınmadığı gibi VEstel ve Bayraktarın yeri olarak çeşitli sınıflarda ürettiği İHA'larız mevcut (Vestel karayel ve Bayraktar İha diye neti aratın yine görürsünüz.Hatta Karayel silahlandırıldı (bu ne demek bunun içinde nete bak):Eğer bu konuyu biraz kurcalarsan hangi konuda ne seviyede olduğumuzu görürsün.
Son olarak Bilmeden konuşma alışkanlığı olan İnsanları Erasmusla bile yurt dışına gönderirsen ortaya senin yazdıkların gibi sonuç çıkıyor.Tavsiyem bir şey karalamadan önce araştırmanız.

Akp il örgütü üyelerinin foruma gelip böyle bir kaç şey paylaşınca herşey iyiye gidiyor havası yapıp Pollyanna vari tavırlar içinde nasılda kapak yaptım edası ile gurur duyması çok gülünç.

Sen bana yerli insansı hava aracı yapıp niye tekrardan İsrail den aldığımızı açıkla.

One minute deyip İsrail bizim dostumdur diyen daha dün görüşmeler yapıp insanları salak yerine koymasını açıkla.
Bop eş başkanı yım diye ortalarda gezinip eğit donat ile silaha boğulan pyd ypg terörist tir Amerika desteğini çek diyorsun. Bilmiyordu sanki baştan beri.

Şunu unutmayın Türkiye artık Amerika nın taşeron silah üreticisi konumunda dır. Amerika yapma dese kibrit çöpünü bile yakamaz bu hükümet. Yol haritası mış falan çözüm süreci de yol haritası idi ne oldu gördün mü yol haritasını gördün mü birilerinin ülkeyi satmak için göz yumduğu teröristlerin şehit ettiği askeri polisi onların eşlerini çocuklarını analarını babalarını.

Hindistan da Pakistan da yol yok millet tren tepesine çıkıp seyehat ediyor ekonomisi bizden yüksek uzay çalışmaları var. Katarda yol da var gökdelen de hangi bilimsel araştırma icat gördün katarda çıkmış. Yol ile bina ile olmuyor bu işler.
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cyberfalcon 3 yıl
Bilimsel bir çalışmanın bahsedildiği bir yazıda konuyla (hatta bilimle) ilgili neredeyse tek yorum yok.
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asau 3 yıl
Burada ülkemizi eleştirmek kolay, zaten eleştirdikleriniz de bir zamanlar birilerini eleştiriyordu. Hepimiz eleştiriyoruz. Ama iş icraata geldi mi yaptığımız her bir halt yok. Eleştirmeden önce kendimize soralım, ben naptım diye!!!
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BiilimAdamı 3 yıl
Sağ ile Sol ile bu hallere getirdiler ülkemizi kafamızı hep meşgul ettiler gelişmemize izin vermediler, 10 yıl öncesine kadar baktılar artık türkiye uyanıyor yavaş yavaş bu seferde din ile girdiler konuya bahsedilen dinin benim dinim ile alakası yok, benim dinim de ilim ve bilim den geri kalınmaması gerektiği yazıyor, başımızdaki zihniyet evrim deyince; biz maymundanmı geldik diyen zihniyetin ta kendisi. ben elhamdilillah müslümanım ve evrimin gerçek olduğunu araştırarak takip ederek farkında olabiliyorum tabiki herşeyi allah yarattı çok farklı şeyler. Bu ülke Mühsin Yazıcıoğlu öldürüldüğünde 50 yıl geri gitti saydım ben bize öyle adamlar lazım geliştirecek, yurt dışına işçi yollamiyacak, yurt dışından işçi alacak..
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edirneli86 3 yıl BiilimAdamı
Muhsin Yazıcıoğlunu bu denli övmeyin. Sağ sol davalarının başlamasında parmağı olan kurşun sıkan sıktıran gençleri galyaNa getirenlerin başında dır.

Her öldürüleni vatanı kurtaracak potansiyeli var diye düşünmeyin iç hesaplaşma ülkeyi yönetme kavgası yurt içinde ve dışındaki gizli kodomanlar ile ilgisi yaptığı bağlantılar için de öldürülmüş olabilir.
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DH Misafiri 3 yıl
sanayi devrimi insan ürünü eşyayı ucuzlattı. elektronik ve otomasyon kas gücü işçiliğini gereksiz kıldı maaşlar düştü ürünler ucuzladı.iletişim ucuzladı.yazılım ve yapay zekalı insansı robotlar insan kas gücü ile birlikte basit zihinsel eforu düşük işleri gereksiz kılacak ve ürünleri ucuzlatacak. gerçekleşir ise füzyon reaktörleri de güneş ile birlikte enerjiyi ucuz ve bol bir şey haline getirecek ki bu da dünyayı değiştiren yeni bir devrim olacak. önce ürünler, sonra insan ve hayvan kas gücü, sonra basit insan zekası ucuz ve bol hale geldi. şimdi ise sıra enerjide. robotlar ve ucuz enerji tarımı, taşımacılığı, temiz suyu ucuz ve bol hale getirecek. füzyon reaktörünü ilk başaran sanayi devrimi benzeri büyük bir devrimi başlatan ülke olacak.
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