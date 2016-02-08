Çin nükleer füzyon çalışmalarında Almanya'yı alt etti

Kontrol edilebilir nükleer füzyon alanında çok önemli günler yaşıyoruz. Almanya'nın geçtiğimiz hafta Wendelstein 7-x stellatörüyle gerçekleştirdiği devrimsel deneyin yalnızca birkaç gün ardından Çin, yeni bir rekora imza atmayı başardı.
Wendelstein 7-x nükleer füzyon reaktörü, hatırlayacağınız üzere 80 milyon derecelik bir hidrojen plazma bulutunu saniyenin dörtte biri kadarlık bir süre için muhafaza edebilmeyi başarmıştı. Temiz ve sınırsız enerji üretimi için devrimsel bir gelişme olan bu olayın haberini geçtimiz hafta yayımlamıştık. Almanya'nın bu devrimsel deneyinin üzerinden henüz bir hafta bile geçmemiş olmasına rağmen Çin, bu alanda yeni bir rekora imza attıklarını duyurdu.
Çinli bilim adamlarının yaptığı duyuruya göre; EAST(Experimental Advanced Superconducting Tokamak) füzyon reaktör makinesi, 49.999 milyon derece sıcaklığındaki bir hidrojen plazma bulutu üretti ve bu bulutu tam 102 saniye boyunca muhafaza edebilmeyi başardı. Yaklaşık 50 milyon derece sıcaklığındaki bu hidrojen plazması türünün en sıcağı değil, ancak yine de Güneş'ten 3 kat daha sıcak olduğunu unutmamak gerek.
Çin'in deneyindeki asıl başarı ise, hidrojen plazma bulutunun 102 saniye boyunca muhafaza edilebilmesi oldu. 60 yıllık tokamak makineleri tarihi boyunca bırakın 102 saniyeyi, 20 saniyeyi dahi geçebilen olmamıştı. Çin Bilimler Akademisi, bu rekorun altında çok sıkı bir çalışmanın yattığını belirtiyor.
Almanya'nın 80 milyon derecedeki hidrojen plazmasını çeyrek saniye boyunca muhafaza edebilen stellatörüne karşı Çin, 49.999 milyon derecelik plazmayı tam 102 saniye boyunca tutabilmeyi başardı. Füzyon çalışmalarında Almanya'nın aksine tokamak makineleri kullanan Çinli bilim insanlarının asıl hedefleri ise 100 milyon dereceyi 1000 saniye boyunca muhafaza edebilmek.
Wendelstein 7-x nükleer füzyon reaktörü, hatırlayacağınız üzere 80 milyon derecelik bir hidrojen plazma bulutunu saniyenin dörtte biri kadarlık bir süre için muhafaza edebilmeyi başarmıştı. Temiz ve sınırsız enerji üretimi için devrimsel bir gelişme olan bu olayın haberini geçtimiz hafta yayımlamıştık. Almanya'nın bu devrimsel deneyinin üzerinden henüz bir hafta bile geçmemiş olmasına rağmen Çin, bu alanda yeni bir rekora imza attıklarını duyurdu.
Çinli bilim adamlarının yaptığı duyuruya göre; EAST(Experimental Advanced Superconducting Tokamak) füzyon reaktör makinesi, 49.999 milyon derece sıcaklığındaki bir hidrojen plazma bulutu üretti ve bu bulutu tam 102 saniye boyunca muhafaza edebilmeyi başardı. Yaklaşık 50 milyon derece sıcaklığındaki bu hidrojen plazması türünün en sıcağı değil, ancak yine de Güneş'ten 3 kat daha sıcak olduğunu unutmamak gerek.
Çin'in deneyindeki asıl başarı ise, hidrojen plazma bulutunun 102 saniye boyunca muhafaza edilebilmesi oldu. 60 yıllık tokamak makineleri tarihi boyunca bırakın 102 saniyeyi, 20 saniyeyi dahi geçebilen olmamıştı. Çin Bilimler Akademisi, bu rekorun altında çok sıkı bir çalışmanın yattığını belirtiyor.
Almanya'nın 80 milyon derecedeki hidrojen plazmasını çeyrek saniye boyunca muhafaza edebilen stellatörüne karşı Çin, 49.999 milyon derecelik plazmayı tam 102 saniye boyunca tutabilmeyi başardı. Füzyon çalışmalarında Almanya'nın aksine tokamak makineleri kullanan Çinli bilim insanlarının asıl hedefleri ise 100 milyon dereceyi 1000 saniye boyunca muhafaza edebilmek.
http://www.scmp.com/tech/science-research/article/1909796/new-dawn-chinese-scientists-move-step-closer-creating Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Başlangıç noktası önemli. dünyada zor günleri sadece ülkemiz yaşamadı. birçok ülkede ekonomik buhranlar,savaşlar vs.. yaşandı ve karneyle kuyrukta bekleyenler oldu. ülkemiz savaştan çıkmış, halkın büyük bir kısmı cahil, artı osmanlının borçları bize kalmış. zor günler kolay değil. Almanya örneği vermişsin, yenildiler ve her seferinde daha güçlü doğdular. neden? Almanya Sanayi devrimini kaçırmadı. teknolojik altyapıları her zaman vardı. onların eğitimleri,disiplinleri yenilseler bile yeniden güçlü olmaya yetti. 1763 de iskoçyada adamlar buharlı makineyi icat etti ve bu sanayi devriminin başlangıcı oldu. o sırada ortada ne cumhuriyet var ne de Atatürk. Sanayi Devrimini Osmanlı kaçırmıştır ve şu anda teknolojik geri kalmışlığımızın ilk sebeplerinden biridir. Reform ve Rönesans tarzı değişikliklerde olmamış. Avrupa ortaçağ karanlığından nasıl kurtuldu? kilisenin baskısından ne zaman kurtuldularsa (veya baskının azalması) o zaman ilerlemeye başladılar. bu konu hakkında çok fazla örnek verebiliriz. osmanlının teknolojik olarak neden gelişemedi ve malesef bize miras kalan geri kalmışlık. bu geri kalmışlığın içinde savaşlar ve çok zor kurulan bir cumhuriyet. sonra çok partili döneme geçilmiş ve Amerikanın isteği doğrultusunda, insanlara eğitim veren, ilim öğreten enstitüleri kapatmışsın. yerine bol bol imam hatip açmışsın ve 65 senedir aynı zihniyet. belki diyeceksinki kısa sürede çok büyük ilerlemeler kaydeden ülkeler var. hadi petrolü bol olan ülkeleride bir kenara bırakalım. genelde g.kore örneği verilir. onlarda teknolojik atılımı nasıl yaptı istesen bir araştır. doğmatik düşünceler ile insanları yetiştirmeye devam edersek bizden hiçbirşey olmaz. ilk önce gerçekleri kabul ederek başlayabiliriz. şimdi başlarsak belki 50 yılda onlara yetişebiliriz. yeterki ne ile uyutulduğumuzun farkına varalım.