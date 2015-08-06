Çin polisi artık heryerde

Ulusal güvenlik sözkonusu olduğunda Çin'in aşırı sıkı tedbirler aldığını ve kimsenin gözünün yaşına bakmadığını herkes bilir. Çin hükümeti internet sitelerinde işlenen suçların önüne geçmek adına yeni bir uygulamaya başlıyor.





Alınan karar gereği Çin Güvenlik Bakanlığı'na bağlı olarak çalışacak ağ güvenlik ofisleri kuruluyor. Bu ofisler ülkenin en büyük internet firmalarında bulunacak ve güvenlik görevlileri yanlış gördüğü konulara doğrudan müdahale edecek.





Daha önce ABD istihbarat servislerinin Facebook, Apple, Google gibi devlerin sunucularına yazılımsal olarak yerleşerek gizli bir şekilde kişisel bilgilere erişim sağladığı iddialarını okumuştuk. Ancak Çin bunu fiziksel bir şekilde ve üstelik kanuni olarak yapıyor.





Ofislerin belirli internet firmalarına kurulduğu belirtiliyor. Projenin amacı Çin vatandaşlarının kişisel bilgilerini kötü niyetli insanlardan korumak. Ayrıca yönetim aleyhine yapılan kötü yorumlar ve eleştirilere de hızlı bir şekilde müdahale edilerek silinecek.





Ülkede Google, YouTube, Facebook, Twitter gibi pek çok ABD kaynaklı şirket yasak ve bunun yerine Baidu, Tencent, Weibo, Youku gibi yerel ağlar kullanılıyor. Ancak bunlar da sıkı kontrol altında ve zaman zaman yorumların silinmemesi nedeniyle ceza kesiliyor. Çin'in fiziksel ofis stratejisinin başka ülkelere de yaygınlaşıp yaygınlaşmayacağı bilinmiyor.

http://www.cnet.com/news/chinese-police-to-set-up-shop-at-major-web-companies/