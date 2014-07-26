Çin'de Qualcomm'a tekel suçlaması





Mobil cihazların adeta peynir ekmek gibi satıldığı Çin'de üreticiler kadar yongaseti tasarımcılarının da büyük bir rekabeti mevcut. Pazarda en önemli iki firma Qualcomm ve MediaTek iken Allwinner, Rockchip, Spreadtrum gibi firmalar da onları takip ediyor.





Ancak Çin'den gelen haberlere göre resmi makamlar Qualcomm'un adil olmayan rekabet sayesinde tekel haline geldiği yönünde kesin kanaatlere ulaşmış durumda.





Çin yerli üreticilerini korumak adına oldukça sert tedbirler alıyor ve tabiri caizse gözünün yaşına bakmıyor. Hükümet kendi teknolojilerine büyük yatırımlar yapıyor ve tekelleşmeye çalışan firmaları da baskı altına alıyor. Yapılan soruşturmada Qualcomm'un ülkedeki hakim konumunu suistimal ettiği ve standartların üzerinde lisans bedelleri talep ettiği yönünde rapor hazırlanmış.





Rapor neticesinde Qualcomm'a ne tür bir ceza verileceği açıklanmamış ancak Çin'de hakimiyetini artırmak istediğini sürekli dile getiren firma için alınan karar oldukça önemli ve Qualcomm'un ne tür bir hamle yapacağı merak konusu.

http://news.yahoo.com/report-china-declare-qualcomm-monopoly-031658266.html