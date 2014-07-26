Çin'de Qualcomm'a tekel suçlaması

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Mobil cihazların adeta peynir ekmek gibi satıldığı Çin'de üreticiler kadar yongaseti tasarımcılarının da büyük bir rekabeti mevcut. Pazarda en önemli iki firma Qualcomm ve MediaTek iken Allwinner, Rockchip, Spreadtrum gibi firmalar da onları takip ediyor.
Ancak Çin'den gelen haberlere göre resmi makamlar Qualcomm'un adil olmayan rekabet sayesinde tekel haline geldiği yönünde kesin kanaatlere ulaşmış durumda.
Çin yerli üreticilerini korumak adına oldukça sert tedbirler alıyor ve tabiri caizse gözünün yaşına bakmıyor. Hükümet kendi teknolojilerine büyük yatırımlar yapıyor ve tekelleşmeye çalışan firmaları da baskı altına alıyor. Yapılan soruşturmada Qualcomm'un ülkedeki hakim konumunu suistimal ettiği ve standartların üzerinde lisans bedelleri talep ettiği yönünde rapor hazırlanmış.
Rapor neticesinde Qualcomm'a ne tür bir ceza verileceği açıklanmamış ancak Çin'de hakimiyetini artırmak istediğini sürekli dile getiren firma için alınan karar oldukça önemli ve Qualcomm'un ne tür bir hamle yapacağı merak konusu.
http://news.yahoo.com/report-china-declare-qualcomm-monopoly-031658266.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bizim yoneticilerimiz de vatandasini durtsun verginin vergisini alsin taksitleri yasaklasin operatorlere fiyat katlatsin.
İphone U yasaklatmaz iphone Çin de üretiliyor çünkü kendi de kazanıyor.
iphone çinde üretiliyor ama maliyet 200$ apple 650$'a satıyor.
yani çine para falan kalmıyor tüm para abd'ye akıyor.
ama yine de yasak getiremezler. ellerinde suçlamak için güçlü birşey yok.
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