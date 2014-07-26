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Çin'de Qualcomm'a tekel suçlaması

4 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Çin'de Qualcomm'a tekel suçlaması

Mobil cihazların adeta peynir ekmek gibi satıldığı Çin'de üreticiler kadar yongaseti tasarımcılarının da büyük bir rekabeti mevcut. Pazarda en önemli iki firma Qualcomm ve MediaTek iken Allwinner, Rockchip, Spreadtrum gibi firmalar da onları takip ediyor. 

Ancak Çin'den gelen haberlere göre resmi makamlar Qualcomm'un adil olmayan rekabet sayesinde tekel haline geldiği yönünde kesin kanaatlere ulaşmış durumda. 

Çin yerli üreticilerini korumak adına oldukça sert tedbirler alıyor ve tabiri caizse gözünün yaşına bakmıyor. Hükümet kendi teknolojilerine büyük yatırımlar yapıyor ve tekelleşmeye çalışan firmaları da baskı altına alıyor. Yapılan soruşturmada Qualcomm'un ülkedeki hakim konumunu suistimal ettiği ve standartların üzerinde lisans bedelleri talep ettiği yönünde rapor hazırlanmış.

Rapor neticesinde Qualcomm'a ne tür bir ceza verileceği açıklanmamış ancak Çin'de hakimiyetini artırmak istediğini sürekli dile getiren firma için alınan karar oldukça önemli ve Qualcomm'un ne tür bir hamle yapacağı merak konusu.  

http://news.yahoo.com/report-china-declare-qualcomm-monopoly-031658266.html Yorum Yaz
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M-A-K 4 yıl en beğenilen
Yakında Apple da yasaklanırsa hiç şaşmayın.Tekel falan bahane maksat Amerikan şirketlerine darbe vurup kendi şirketlerini güçlendirmek. Daha önce Microsoft, Google ve Facebook ile alakalı yasakların da bu sebeple olduğunu düşünüyorum.
Yakında Apple da yasaklanırsa hiç şaşmayın.Tekel falan bahane maksat Amerikan şirketlerine darbe vurup kendi şirketlerini güçlendirmek. Daha önce Microsoft, Goo...
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General. 4 yıl
Nasıl olsa biz bi b.k yapamıyoruz
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The-Engineer 4 yıl
Çinlilerin başarı sırrı bu işte devletleri destek çıkıyor bizimkiler gibi köstek değil
1 Yanıt Yanıtla +8
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doctor_bey 4 yıl
Ulan hersey mtk daha ne istiyolar qualcomm'dan
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akare+bkare=ckare 4 yıl
Benim anlamadığım nokta koskoca çinde o kadar yasaklama sonucunda özgürlüğüme dokunma diye ortalığı karıştıran tipler yok mu? Nufüsunun bizden çok ve insan değerinin bizimkinden az olduğu bir ülkede... Tuhaf...
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Mr.ED 4 yıl
çin burada yerli üreticinin borusu öter diyor. Adamların 30 yılda süper güç olmak için planları var zaten
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sis651 4 yıl
Açık açık kendi şirketlerini koruyor adamlar. Ne tekeli yahu, neredeyse Qualcomm'dan fazla üretim yapıyor o firmaların her biri. :D
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zdniz 4 yıl
bizimkiler olsa onlara yaranmaya çalışırdı yabancı yatırımcıya herşeyi hibe eder yerliye nah çıkartırdı :d
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okan_cehapelioglu 4 yıl
Qualcomun işlemcileri haddinden fazla pahalı
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freudunpiposu 4 yıl
Öyle zaten 4g modemi yüzünden ama qualcomm'da bileşke bir yonga seti satmasına rağmen ucuza satıyor. LTE teknolojisinden önce biliyoruz Qualcomm'un ne tenekeler sattığını...
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Tesla Nikola 4 yıl
Turkiyedede apple a tapsinlar..
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General. 4 yıl
Nasıl olsa biz bi b.k yapamıyoruz
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acura07 4 yıl
Bir sekilde hem ucuz hem kaliteli urun aliyorlar ya baski ile yada seve seve. Bu politikalari ornek alinmali.kafasini cikattana tokmagi indiriyorlar.

Bizim yoneticilerimiz de vatandasini durtsun verginin vergisini alsin taksitleri yasaklasin operatorlere fiyat katlatsin.
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fatih-8 4 yıl
Mediatek in 4g modemlerini bekliyorlarmış meger kafayı takmak için. Artık ihtiyacları kalmadı demek

İphone U yasaklatmaz iphone Çin de üretiliyor çünkü kendi de kazanıyor.
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Fenomenon 4 yıl fatih-8
fatih-8
Mediatek in 4g modemlerini bekliyorlarmış meger kafayı takmak için. Artık ihtiyacları kalmadı demek

İphone U yasaklatmaz iphone Çin de üretiliyor çünkü kendi de kazanıyor.

iphone çinde üretiliyor ama maliyet 200$ apple 650$'a satıyor.
yani çine para falan kalmıyor tüm para abd'ye akıyor.
ama yine de yasak getiremezler. ellerinde suçlamak için güçlü birşey yok.
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