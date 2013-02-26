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Çin'deki akıllı cihaz pazarı hızla büyüyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Çin'deki akıllı cihaz pazarı hızla büyüyor
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Elektronik firmaların müşteri potansiyeline dikkat çekerek yatırımlarını hızlandırdığı Çin'de akıllı cihaz pazarı çeyrek bazda %7,2 büyüdü.

IDC China'nın araştırmasına göre 2012'nin 4.çeyreğinde ülkede satılan akıllı cihaz sayısı 90,65 milyona yükseldi. Lenovo, 16,22 milyon cihaz ile pazardan %17,9'luk pay alırken, onu %12,5 ile Samsung izledi. Çin'e özel bir ilgili göstermeye başlayan Apple ise pazardan %8'lik pay alırken; Coolpad ve ZTE ise sırasıyla %7,5 ve %6,8'lik pazar payları ile Apple'ın arkasında yer aldı.

Ürün bazlı baktığımızda ise satılan akıllı cihazlardan 70,4 milyonu akıllı telefon, 2,3 milyonu tablet olurken; bilgisayar alanında ise 7,3 milyon adet dizüstü bilgisayar, 10,7 milyon ise masasüstü bilgisayar satışı gerçekteşti.


http://www.digitimes.com/news/a20130225PD200.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kasim33 6 yıl
çinde büyümesinde nerde büyüsün :D
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Olur Öyle Şeyler 6 yıl
Türkiyeye açılsın orayı yıkarlar

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Erasmus78 6 yıl
Sizi bilmem ama açılışta özel bir etkinlik olursa ben gideceğim. Kroluk yapalım biraz. :D
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LimeLight 6 yıl
Iphone gören masum Çinli :D
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__Nikolaus__ 6 yıl LimeLight
LimeLight

Iphone gören masum Çinli :D

Dur sen istanbula acilsin applestore ne tarz resimler gorcez :)
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