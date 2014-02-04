Çin'deki bağımsız mobil ödeme servisleri geçen yıl 200 milyar doları geride bıraktı

1.5 milyarı geçen nüfusu yanında mobil sistemleri benimseyen vatandaş sayısının da 1 milyar sınırını geçmesi, Çinli teknoloji firmalarının hızlı yükselişine neden oluyor.





Yapılan yeni bir analize göre geçen yıl itibariyle Çinli bağımsız mobil ödeme sistemleri 200 milyar dolar para trafiğine imza attı. Global olarak kullanımda olan PayPal gibi sistemlerin yerine AliPay gibi yerel sistemlerin ve operatör yöntemlerinin kullanıldığı Çin böylece yıl bazında yüzde 700 artış yakaladı.





Analizde bankalar ve banka ödeme sistemleri hariç tutuldu. Kişiden kişiye aktarım ve operatörlerin SMS tabanlı ödeme sistemleri analizde yer aldı. Para trafiğinde en büyük pay alışverişten ziyade para transferi, kredi kartı ödemesi ve diğer ödeme uygulamalarının oldu.





Operatör tabanlı ödemeler para trafiğinde sadece yüzde 6.1 oranında kalırken, diğer ödeme yöntemleri yüzde 93.1 paya sahip oldu. NFC tabanlı ödeme sistemleri ise yüzde 0.8'de kaldı.





Çin'deki mobil ödeme sistemlerinin bu yıl da yükselişine devam etmesi bekleniyor. Özellikle NFC ağırlıklı mobil ödeme çözümlerinin daha fazla benimseneceği tahmin ediliyor.