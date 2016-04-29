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Apple'ın klavye patenti otomatik düzeltme hatalarını telafi edebilir

Otomatik düzeltme yazışmalarımızda karşı tarafa gerçekte yazmak istediğimizden farklı kelimeler göndermemize neden olabiliyor. Apple'ın yeni klavye patenti bu konudaki yanlış anlaşılmaları giderebilir
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple'ın yeni patenti yazışmalardaki en can sıkıcı sorunlardan biri olan "otomatik düzeltme" hatalarını telafi edebilir. Hepimizin bildiği gibi mesajlaşmalarda devreye giren otomatik düzeltme bazen karşı tarafa aslında yazmak istediğimizden çok farklı kelimeler göndermemize neden olabiliyor. Apple'ın yeni patenti bu sıkıntıdan kaynaklanacak yanlış anlaşılmaların önüne geçmeyi amaçlıyor.
Ayrıca Bkz. "Apple CareKit platformu kullanıma sunuldu"
Patent, mesajlarda yer alan otomatik düzeltilmiş kelimeleri karşı tarafa vurgulama mantığıyla çalışıyor. Böylece karşı taraf otomatik olarak düzeltilmiş her kelimeyi altı mavi çizilmiş şekilde görerek aslında gönderen tarafın direkt olarak bu şekilde yazmak istememiş olabileceğini anlıyor. Ayrıca kelimenin üzerine dokunarak gerçekte yazılmak istenen muhtemel kelime hakkında farklı seçeneklere de göz atabiliyor.
Şirketin bu patenti uygulamaya koyarak, hattın diğer ucundaki kişiyi bilgilendirmesi, yazışma kaynaklı yanlış anlaşılmaların ortadan kaldırılmasını sağlayabilir. Ortaya çıkan birçok patentin gerçekte kullanılıp kullanılmayacağı tam anlamıyla bir soru işareti. Ancak bu klavye patentini iOS'un gelecek bir sürümünde görememek kesinlikle sürpriz olacaktır.
Apple'ın klavye patenti otomatik düzeltme hatalarını telafi edebilir
 

http://appleinsider.com/articles/16/04/28/no-ducking-way-apple-may-soon-let-your-friends-know-when-autocorrect-makes-a-mistake Yorum Yaz
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Silent Guardian 3 yıl en beğenilen
Gelir yine "Ooo devrim mesajı apple buldu" diyen tayfa. Hiç kusura bakmayın bence güzel olmuş, şahsen ben her yanlış yazdığım kelimeden sonra * koyup doğrusunu görme gereği duyuyorum.

Örnek:
-gidiyorm
-*gidiyorsun olcak yanlış yazdım

Gibi.
Gelir yine "Ooo devrim mesajı apple buldu" diyen tayfa. Hiç kusura bakmayın bence güzel olmuş, şahsen ben her yanlış yazdığım kelimeden sonra * koyup doğrusunu...
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forumlarabak 3 yıl
İyi birşey, böyle sıkıntı veren durumlara kafa yormalarını neredeyse takdir edeceğim.
Not: Nexus kullanıcısı.
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Physicist_Emre 3 yıl
Mantıklı olay iyi düşünülmüş.
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tahir40 3 yıl
Apple ve Lisans kelimesini duyunca hafif bir mide bulantısı geliyor. Şimdi gider autocorrecti biz bulduk der lisansını falan alır milleti dava ederler...
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raul 3 yıl
Swype tarzı, üzerinde iyi çalışılmış bir klavye olursa güzel olur.
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myhotyro 3 yıl
Ya Apple, ya da haberi yazan iOS'un klavyesi sadece Apple uygulamalarından Apple uygulamalarına mesaj atmak için kullanıldığını sanıyor heralde. Azıcık düşünür insan yazarken, yazdıktan sonra ne anlama geliyor okur.
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rainhard 3 yıl
imessage da kullanılabilir
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Xtrud 3 yıl
Sadece düzeltilen kelimeyi vurgulayarak nasıl otomatik düzeltme hatalarını gidermiş oluyor?
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mct2002 3 yıl Xtrud
Yani düzeltilen kelimeyi vurgulayarak, olası hatalarda sorumluluğu kişinin üzerinden atarak iosa mal edin diyorlar
bence güzel de düşünüyorlar. tek sıkıntısı ios harici sistemlerde vurgulanan kelimeyi nasıl göstertebilirler onu bilemedim işte
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Silent Guardian 3 yıl en beğenilen
Gelir yine "Ooo devrim mesajı apple buldu" diyen tayfa. Hiç kusura bakmayın bence güzel olmuş, şahsen ben her yanlış yazdığım kelimeden sonra * koyup doğrusunu görme gereği duyuyorum.

Örnek:
-gidiyorm
-*gidiyorsun olcak yanlış yazdım

Gibi.
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patent, hata ve
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