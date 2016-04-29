Apple'ın klavye patenti otomatik düzeltme hatalarını telafi edebilir

Apple'ın yeni patenti yazışmalardaki en can sıkıcı sorunlardan biri olan "otomatik düzeltme" hatalarını telafi edebilir. Hepimizin bildiği gibi mesajlaşmalarda devreye giren otomatik düzeltme bazen karşı tarafa aslında yazmak istediğimizden çok farklı kelimeler göndermemize neden olabiliyor. Apple'ın yeni patenti bu sıkıntıdan kaynaklanacak yanlış anlaşılmaların önüne geçmeyi amaçlıyor.

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Patent, mesajlarda yer alan otomatik düzeltilmiş kelimeleri karşı tarafa vurgulama mantığıyla çalışıyor. Böylece karşı taraf otomatik olarak düzeltilmiş her kelimeyi altı mavi çizilmiş şekilde görerek aslında gönderen tarafın direkt olarak bu şekilde yazmak istememiş olabileceğini anlıyor. Ayrıca kelimenin üzerine dokunarak gerçekte yazılmak istenen muhtemel kelime hakkında farklı seçeneklere de göz atabiliyor.

Şirketin bu patenti uygulamaya koyarak, hattın diğer ucundaki kişiyi bilgilendirmesi, yazışma kaynaklı yanlış anlaşılmaların ortadan kaldırılmasını sağlayabilir. Ortaya çıkan birçok patentin gerçekte kullanılıp kullanılmayacağı tam anlamıyla bir soru işareti. Ancak bu klavye patentini iOS'un gelecek bir sürümünde görememek kesinlikle sürpriz olacaktır.

http://appleinsider.com/articles/16/04/28/no-ducking-way-apple-may-soon-let-your-friends-know-when-autocorrect-makes-a-mistake